Энергетика

Российская газетаРоссийская газета«Лукойл» прогнозирует рост спроса на нефть до 2035 года

Россия имеет ресурсные возможности, чтобы увеличить добычу нефти выше 600 млн тонн к 2030 году. Об этом говорится в прогнозе компании "Лукойл" "Основные тенденции развития мирового рынка жидких углеводородов до 2035 года", который представил вице-президент компании Леонид Федун, сообщает ТАСС.
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ЛУКОЙЛ не исключает цену нефти $90 за баррель в 2025–2035 годах

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«Лукойл» допускает увеличение стоимости нефти до $90 за баррель до 2035 года

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«ЛУКОЙЛ»: цены на нефть будут зависеть от климатического фактора

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ЛУКОЙЛ предрёк России сохранение места в ОПЕК+

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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 15:59, Ашберн
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В Астраханской области сел на грунт дальний бомбардировщик

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Политика

В Nord Stream 2 назвали свои сроки завершения «Северного потока-2»

В пресс-службе оператора строительства газопровода «Северный поток-2» не подтвердили сегодняшнее заявление германской стороны о возможности завершить проект за 30 дней, чтобы избежать санкций США.
Недвижимость.RU 15:15
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СМИ: Facebook заблокировала группы, в которых обсуждали опасную «черную мазь»

Администрация социальной сети Facebook закрыла пользователям доступ к нескольким из групп, в которых обсуждалась опасная для здоровья "черная мазь", якобы способствующая лечению рака.
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Интернет

Названы худшие пароли пользователей в 2019 году

Менеджер паролей NordPass назвал самые неудачные комбинации, которые использовались в этом году для защиты личных аккаунтов в сети.
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У Путина на компьютере нашли уязвимую версию Windows

Издание нашло на фотографиях, опубликованных пресс-службой президента, что необновляемая версия Windows установлена на компьютере в кабинетах Путина в Кремле и в его официальной резиденции в Ново-Огареве.
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Национальная медиа группа (НМГ) и «Газпром-Медиа» на этой неделе разослали операторам связи, предоставляющим услуги IPTV (телевидение по протоколу интернета), письма, в которых уведомили о новых правилах распространения их продукции.
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Армия и оружие

Появилось видео испытаний боевой машины «Деривация»

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Сотрудники компании Check Point выявили ошибку, позволяющую участникам групповых чатов в WhatsApp заблокировать сервис на устройствах собеседников.
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Шведский биатлонист Самуэльссон описал Россию в трёх словах

Олимпийский чемпион, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон ответил на просьбу описать Россию тремя словами, а также рассказал, как бы поступил, если бы однажды ему предложили использовать допинг для улучшения спортивных результатов.
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За последние два года количество орфанных заболеваний, дорогостоящее лечение которых взял на себя федеральный бюджет, практически удвоилось.
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Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком

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Немцов мог стать преемником Ельцина вместо Путина

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На АвтоВАЗе стартовало производство обновленного внедорожника Lada 4х4

АвтоВАЗ запустил производство модернизированного внедорожника Lada 4х4 с обновленным интерьером. Об этом сказано в сообщении компании.
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Володин указал на низкую зарплату врачей

В сентябре 2019 года Володин дал задание подготовить статистику по средней зарплате врачей и учителей без учёта более высоких зарплат руководства школ и больниц, чтобы видеть реальный доход при подготовке бюджета на следующий год.
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Космонавт Падалка назвал конфликты главной катастрофой

Падалка находится в Пекине в рамках презентации туристического потенциала России и мероприятий чемпионата UEFA EURO 2020 в Санкт-Петербурге.
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Россия потратит в 2020 году на оборону 200 млрд. долларов

В связи с нестабильной ситуацией в мире, Россия колоссально увеличит затраты на оборону своих границ и национальных интересов – в 2020 году они составят порядка 200 млрд. долларов, что значительно выше, чем тратит на оборону Китай, но почти в четыре раза меньше, чем тратят США.
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Над челябинским метеоритом в музее поднялся купол

В историческом музее Южного Урала самопроизвольно поднялся защитный купол, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита, сообщил сотрудник отдела по связям с общественностью Юрий Богатенков.
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77-летняя ведущая музыкального телефестиваля «Песня года» Ангелина Вовк выходит замуж за мужчину, который младше ее на четверть века.
Вечерний курьер 07:28
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