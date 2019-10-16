Нефтяная компания «Лукойл» на своем сайте объявила о корректировке дивидендной политики, которая с учетом дополнительных обстоятельств должна привести к росту выплат.

Общество «Новая газета» анонсировала серию расследований о хищениях во ФСИН 84 руководителя ФГУПов, принадлежащих ФСИН, работают в статусе временно исполняющих обязанности для обхода антикоррупционного законодательства, говорится в новом расследовании "Новой газеты" о масштабах хищений в системе исполнения наказаний.

Футбол «Чертаново» посоветовало Тедеско обратить внимание на Глушенкова Клуб Футбольной национальной лиги «Чертаново» посоветовал новому главному тренеру «Спартака» Доменико Тедеско обратить внимание на полузащитника Максима Глушенкова.

Происшествия Тульский кот-наркокурьер сбежал из-под «ареста» По версии следствия, в карман на ошейнике кота закладывались наркотические средства и психотропные вещества, которые тот и должен был пронести в колонию, рассказала "РГ" пресс-секретарь управления судебного департамента по Тульской области Ольга Дячук.

Общество «Газпрому» отключили иностранную технику через спутник Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.

Политика Кремль назвал неожиданной идею Киева о роспуске ДНР и ЛНР Идея Украины о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) стала неожиданной для всех участников «нормандского формата», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Общество Путин ужесточил наказание за организацию нелегальных детских лагерей Президент России Владимир Путин подписал закон, который ужесточает ответственность за нарушения при организации детского отдыха, сообщается на официальном правовом портале.

Экономика Сбербанк представил платформу для краудлендинга Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо», обнаружил корреспондент РБК.

Футбол Полиция арестовала подозреваемых в расизме болгарских фанатов Полиция Болгарии задержала пятерых фанатов, подозреваемых в проявлении расизма во время матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды Англии, передает Daily Mail.

Происшествия Менеджер Rammstein подрался с охранником в Петербурге Менеджер немецкой группы Rammstein Анар Рейбанд рассказал "РЕН ТВ" о конфликте с охранником пристани на Адмиралтейской набережной Санкт-Петербурга.

Политика Путин проверит ход ликвидации последствий паводков Президент России Владимир Путин проведет 16 октября совещание в Кремле по вопросу ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке.

Общество Илон Маск примет участие в краснодарском бизнес-форуме Известный американский инженер, изобретатель, миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск примет участие в краснодарском форуме малого и среднего бизнеса "Дело за малым", который стартует 18 октября.

Шоу-бизнес Миранда Керр рассекретила имя третьего ребенка Фото вышитого на приданом малыша имени «Майлз» красавица опубликовала у себя в Instagram. — подписала кадр Керр.

Гаджеты Параметры, изображения и даже цены видеокарты GeForce GTX 1660 Super Видеокарта GeForce GTX 1660 Super должна быть представлена до конца текущего месяца.

Происшествия Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.

Финансы Замминистра финансов назвал перекредитование финансовой пирамидой Замминистра финансов Алексей Моисеев считает перекредитование населения финансовой пирамидой.

Происшествия Суд арестовал нового фигуранта дела о беспорядках в Москве Емельянова Басманный суд Москвы арестовал нового фигуранта дела о беспорядках на несанкционированной акции в Москве 27 июля Владимира Емельянова.

Политика Президент подписал закон о праве полицейских объявлять предостережения Российские полицейские смогут объявлять гражданам официальные предостережения о недопустимости их действий.

Политика Путин подарил королю Саудовской Аравии кречета Альфу Президент России Владимир Путин подарил королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель-Азизу Аль Сауду камчатского кречета.

Политика Эрдоган заявил, что не будет встречаться с Пенсом в Анкаре Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в среду, что не намерен встречаться с вице-президентом США Майклом Пенсом, который прибудет с рабочим визитом в турецкую столицу.

Происшествия В 15 городах идут обыски у сотрудников ФБК Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил о проведении сотрудниками Следственного комитета России обысков в 15 городах, передает "Интерфакс".

Общество Рогозин назвал мифом высокую аварийность российских ракет Директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал стереотипом высокий уровень аварийности ракетно-космической техники в России, передает «РИА Новости».

Гаджеты Xiaomi опубликовала график обновлений смартфонов до MIUI 11 Компания Xiaomi опубликовала список устройств, которые получат обновление MIUI 11 до конца этого года.

Здоровье Доктор Мясников назвал назначаемые в России лекарства-пустышки Главврач московской больницы Александр Мясников рассказал на федеральном телеканале о том, что медики часто назначают лекарства-пустышки, сами не подозревая об этом.

Авто В России началось производство нового купе-кроссовера Haval F7x Завод Haval в Тульской области выпустил первый серийный купе-кроссовер Haval F7x для российского рынка.