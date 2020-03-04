Энергетика

ВедомостиВедомости«Лукойл» сообщил о кадровых назначениях

Руководство ПАО «Лукойл» назначило Азата Шамсуарова старшим вице-президентом по добыче нефти и газа в России, а Дениса Рогачева старшим вице-президентом по добыче за рубежом, сообщила компания. Шамсуаров закончил Уфимский нефтяной институт, кандидат технических наук.
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В Лукойле кадровые изменения. Назначены два старших вице-президента по добыче нефти и газа

Neftegaz.ru14:01

«Лукойл» сообщил о кадровых назначениях

Ведомости07:44

«ЛУКОЙЛ» провел ротацию управленческого состава

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Вице-президент ЛУКОЙЛа Азат Шамсуаров лишился части полномочий

РБК06:08

Вице-президента «Лукойла» лишили части полномочий

Компания06:54
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