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«Лукойл» создал структуру под энергокомпании с высоким углеродным следом

Энергогенерирующие активы «Лукойла» на юге России с высоким углеродным следом консолидированы в новой структуре — «ВДК-Энерго». Дочернее предприятие «Волга-Дон-Кубань» было зарегистрировано в январе 2021 года.В источнике
ФАН
РБК
Деловое.ТВ
Экономика сегодня

С чего всё началось

ЛУКОЙЛ разделил свой бизнес в энергетике

ЛУКОЙЛ сконцентрировал коммерческую энергогенерацию на юге России с высоким углеродным следом в отдельной «дочке» — «ВДК-Энерго» (аббревиатура от «Волга-Дон-Кубань»), которая была зарегистрирована в январе 2021 года. Это следует из данных СПАРК.
РБК01:00

Подробнее о событии

«Лукойл» создал структуру под энергокомпании с высоким углеродным следом

ФАН03:40

ЛУКОЙЛ разделил свой бизнес в энергетике

РБК01:00

ЛУКОЙЛ выделил неэкологичную энергогенерацию в отдельную структуру

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«Лукойл» создал «дочку» для проблемных активов

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ЛУКОЙЛ разделил свой бизнес в энергетике

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