Лига чемпионов
Sport24.ruЛунев не поможет «Зениту» в матче с «Лейпцигом»
Лига чемпионов, Групповой этап
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» оценил результат первой игры между командами. Также специалист рассказал о состоянии своих футболистов. В предыдущем матче в Лейпциге «Зенит» проиграл со счетом 1:2.
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