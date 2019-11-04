Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» оценил результат первой игры между командами. Также специалист рассказал о состоянии своих футболистов. В предыдущем матче в Лейпциге «Зенит» проиграл со счетом 1:2.

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