Лига чемпионов
Спорт день за днемСемак рассказал, кто не сыграет против «Лейпцига»
Лига чемпионов, Групповой этап
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак принял участие в пресс-конференции в преддверии матча 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Главный тренер «Зенита» рассказал о состоянии своих игроков. В 3-м туре, в Лейпциге "Зенит" проиграл немцам со счетом 1:2.
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Есть микроповреждения. Что касается игроков, которые не готовятся, то к тем, кто уже давно отсутствует, недавно присоединился Андрей Лунев. К сожалению. Ждем его возвращения. Остальные с большой долей вероятности могут принять участие в игре.
— Сергей Семак, российский футболистPiter.tv 10:56
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