Футбол
Спорт день за днемЛунев сыграет за «Зенит» в матче с «Томью»
Как стало известно «Спорту День за Днем», вратарь «Зенита» Андрей Лунев сыграет с «Томью» в матче 1/8 финала Кубка России.
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Общество
Охранники стали самыми закредитованными работниками в России
Треть дохода на выплату кредитов отдают медики (33,2%) и работники социальной сферы (32,8%).
Киберспорт
Death Stranding выйдет на ПК летом 2020 года
Death Stranding выйдет на персональных компьютерах летом 2020 года. Об этом студия Kojima Productions объявила в твиттере.
Армия и оружие
На аль-Багдади вывел его помощник
Окончательно установить местонахождение аль-Багдади удалось в этом году в ходе совместной операции разведок США, Турции и Ирака.
Футбол
Полузащитник «Спартака» привлек внимание трех клубов АПЛ
Полузащитник «Спартака» Алекс Крал привлек внимание трех клубов английской Премьер-лиги, утверждает ClubCall.
Футбол
Японский вратарь пропустил два гола с центра поля за минуту
Голкипер японского футбольного клуба "Эхимэ" пропустил два гола с чужой половины поля за одну минуту.
Общество
Орешкин посоветовал Кудрину поискать шпионов в Счетной палате
Министр экономического развития Максим Орешкин в шутку предложил главе Счетной палаты Алексею Кудрину поискать агентов разведки в его ведомстве.
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Политика
Путин поручил ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете
Президент России Владимир Путин поручил подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете.
Общество
В Киеве произошла драка на суде по переименованию проспекта Бандеры
В киевском суде произошла драка между противниками и сторонниками переименования Московского проспекта и проспекта Генерала Ватутина в проспекты имени Степана Бандеры и Романа Шухевича.
Политика
Путин увеличил штат прокуратуры
Президент Владимир Путин подписал указ об увеличении общей штатной численности органов прокуратуры России почти на 250 человек.
Происшествия
12-летний российский школьник жестоко убил свою мать
Происшествия
Опубликовано видео с места крушения самолета в Пермском крае
Следственный комитет опубликовал видео с места падения легкомоторного самолета Cessna-172 в Пермском крае.
Политика
Путин проведёт переговоры с президентом Кубы 29 октября
Президент России Владимир Путин проведёт переговоры с президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом 29 октября, сообщается на сайте Кремля.
Авто
Lada Kalina превратили в первый в России электромобиль на водороде
Базой послужил первый электромобиль марки – Lada Ellada, представляющий собой Kalina первой генерации с электромотором.
Кино
Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде
Общество
Хакеры разместили фото Саакашвили на сайте президента Грузии
В результате атаки хакеров на сайте президента Грузии Саломе Зурабишвили появилась фотография бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили со словами I'll be back ("Я вернусь").
Космос
Крошечные экзопланеты признали потенциально обитаемыми
Интересно, что потенциально обитаемыми признаются и некоторые ледяные спутники газовых гигантов (Юпитера и Сатурна).
Происшествия
В Петербурге суд оправдал физрука, обвиняемого в изнасиловании ученицы
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга оправдал учителя физкультуры, обвиняемого в сексуальном насилии над второклассницей, чьи показания, как установил суд, оказались "заучены и скорректированы взрослыми", сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Происшествия
Обвиняемый в смертельной аварии в Екатеринбурге отказался от полиграфа
Возможный виновник аварии, в которой погибли два жителя Екатеринбурга, отказался проходить проверку на полиграфе.
Политика
Путин создал Федеральную пробирную палату
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Федеральной пробирной палаты.
Происшествия
В Ленинградской области столкнулись пять машин и автобус
Пять машин и автобус столкнулись в Кингисеппском районе Ленинградской области, один человек погиб и четверо пострадали, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
Транспорт
Стали известны тарифы на проезд по трассе М-11 из Москвы в Петербург
В сообщении говорится, что пользователям не стоит опасаться чрезмерного завышения тарифов, как это произошло несколько лет назад на участке компании-концессионера (15-58 км) М-11 "Москва - Санкт-Петербург", поскольку предельный максимальный размер тарифа на подконтрольных госкомпании участках регулируется законодательно.
Общество
Жители ЯНАО могут накопить на частный дом за четыре года
Оказалось, что жителям ЯНАО понадобится четыре года, чтобы накопить на частный дом в своем регионе.
Общество
Бизнес-омбудсмен предложила создать в Москве частные СИЗО
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева заявила, что столица может стать пилотным регионом для строительства частных следственных изоляторов.
Происшествия
Российская туристка впала в кому на отдыхе в Турции
Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании TUI, девушка отправилась на отдых по линии туроператора 13 октября, проживала в отеле Throne Seagate Belek 5*. Подруга россиянки создала группу в социальной сети "ВКонтакте", в которой ищет неврологов и нейрохирургов, готовых помочь туристке.