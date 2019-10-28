Как стало известно «Спорту День за Днем», вратарь «Зенита» Андрей Лунев сыграет с «Томью» в матче 1/8 финала Кубка России.

Спорт день за днем

Лунев сыграет за «Зенит» в матче с «Томью»

Спорт день за днем

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