Футбол

Gazeta.SPbGazeta.SPbЛунев выведен из состава «Зенита» по дисциплинарным причинам

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лунев пропустит матч с «РБ Лейпциг» из-за травмы. Остальные игроки участие в матче, по словам тренера, примут с большой долей вероятности.
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Президент России Владимир Путин принял участие в открытии автодороги М-11 "Москва-Санкт-Петербург".
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По данным ведомства, сообщение о ДТП поступило в 07.15 по московскому времени: на нерегулируемом железнодорожном переезде столкнулись электричка и автобус КИА, оба транспортных средства везли на работу сотрудников.
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Как изменится жизнь россиян с 1 декабря 2019 года

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Китай выступает против выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил 27 ноября заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй по итогам российско-китайских консультаций по вопросам стратегической стабильности на совместной пресс-конференции со своим коллегой Сергеем Рябковым.
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Стали известны показания вора в законе Шакро Молодого на допросе в ФСБ

Вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой) дал показания на судебном процессе по уголовному делу против бывшего главы московского управления Следственного комитета России (СКР) генерал-майора юстиции в отставке Александра Дрыманова, обвиняемого в получении взятки за освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец).
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Президент РФ Владимир Путин приехал попрощаться с президентом Петербургского государственного университета Людмилой Вербицкой, с которой их связывали добрые, дружеские отношения, передаёт корреспондент РИА Новости.
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Новый Nissan X-Trail готовится к дебюту

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Чувствовалось, что российские лыжники принимают допинг.
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Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
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Украинский артист и автор образа Верки Сердючки Андрей Данилко в эфире украинской версии шоу «Х-Фактор» заявил о своей некомпетентности в качестве наставника, расплакался и покинул студию проекта.
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