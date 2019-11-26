Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лунев пропустит матч с «РБ Лейпциг» из-за травмы. Остальные игроки участие в матче, по словам тренера, примут с большой долей вероятности.

Лунев выведен из состава «Зенита» по дисциплинарным причинам

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