Футбол
Gazeta.SPbЛунев выведен из состава «Зенита» по дисциплинарным причинам
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лунев пропустит матч с «РБ Лейпциг» из-за травмы. Остальные игроки участие в матче, по словам тренера, примут с большой долей вероятности.
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В СМИ заявили, что Лунев выведен из состава «Зенита» по дисциплинарным причинам
Невские Новостивчера в 13:25
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Технологии
Valve объявила о прекращении производства Steam Controller
Судя по всему, Valve признала провал Steam Controller: компания объявила, что на текущий момент она распродает последнюю партию контроллеров, и она не собирается заказывать производство следующей партии.
Общество
Сын Патрушева учредил центр «Арктические инициативы»
Андрей Патрушев, сын бывшего директора ФСБ и ныне секретаря совета безопасности РФ Николая Патрушева, стал главой автономной некоммерческой организации «Центр „Арктические инициативы“», учрежденной 26 ноября.
Общество
Казань признана лидером по качеству жизни в России
Политика
Трампа пригласили в Конгресс на слушания по импичменту
Президент США Дональд Трамп получил приглашение на слушания по импичменту от комитета по судебным делам Палаты представителей Конгресса.
Общество
Дурова вызвали в суд США по делу о криптовалюте мессенджера Telegram
Общество
Суд Швеции отказал по апелляции «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
Апелляционный суд в Швеции отказался удовлетворить апелляцию «Газпрома» в споре с украинским концерном «Нафтогаз», сообщает Т АСС. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в «Фейсбуке» назвал это решение «полной победой».
Кино
Минкультуры отказало в прокате отдельным эпизодам фильма «Дау»
Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения четырем фильмам экспериментального режиссерского проекта Ильи Хржановского «Дау».
Шоу-бизнес
Сын Ротару вмешался в скандал вокруг травли певицы
Сын певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко прокомментировал резонанс вокруг возвращения матери на российскую сцену.
Транспорт
Путин открыл скоростную трассу М-11
Президент России Владимир Путин принял участие в открытии автодороги М-11 "Москва-Санкт-Петербург".
Происшествия
Появилось видео с места аварии электрички и автобуса под Астраханью
По данным ведомства, сообщение о ДТП поступило в 07.15 по московскому времени: на нерегулируемом железнодорожном переезде столкнулись электричка и автобус КИА, оба транспортных средства везли на работу сотрудников.
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев удивился снимкам облысевшей жены из больницы
В интернете опубликовали фотографии супруги Гогена Солнцева Екатерины Терешкович.
Политика
Путин обсудил с Зеленским передачу кораблей Украине и газовую проблему
Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский обсудили передачу Киеву трех военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе и вопросы по транзиту газа.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Космос
На МКС из строя вышли все туалеты
Общество
Число открытых вакансий в России превысило 1,1 млн
Второй квартал 2019 года стал рекордным по числу вакансий, открытых российскими предприятиями, передают 27 ноября «Известия» со ссылкой на данные Росстата.
Гаджеты
Беспроводные наушники Huawei FreeBuds 3 выходят в России
Huawei объявила о скором начале продаж на российском рынке беспроводных наушников FreeBuds 3. Новинка была анонсирована на берлинской выставке IFA 2019 в начале сентября этого года.
Спорт
Новый президент WADA подтвердил сохранение за Россией матчей Евро-2020
Новый глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что Россия может столкнуться с жесткими санкциями из-за нарушения антидопинговых правил.
Общество
Как изменится жизнь россиян с 1 декабря 2019 года
Прежде всего, не стоит забывать об уплате налогов. Последний срок для отчислений за 2018 год – 2 декабря.
Политика
Китай выступил против выхода США из ДРСМД
Китай выступает против выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил 27 ноября заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй по итогам российско-китайских консультаций по вопросам стратегической стабильности на совместной пресс-конференции со своим коллегой Сергеем Рябковым.
Культура
Владимир Путин поздравил актрису Галину Польских с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил Галину Польских с 80-летием юбилеем.
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой стал отцом в третий раз
Евгений Алдонин пять лет прожил в браке с певицей Юлией Началовой. Певица даже родила от него дочь Веру, но это их отношения не укрепило.
Происшествия
Стали известны показания вора в законе Шакро Молодого на допросе в ФСБ
Вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой) дал показания на судебном процессе по уголовному делу против бывшего главы московского управления Следственного комитета России (СКР) генерал-майора юстиции в отставке Александра Дрыманова, обвиняемого в получении взятки за освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец).
Общество
Путин приехал проститься с президентом СПбГУ Вербицкой
Президент РФ Владимир Путин приехал попрощаться с президентом Петербургского государственного университета Людмилой Вербицкой, с которой их связывали добрые, дружеские отношения, передаёт корреспондент РИА Новости.
Авто
Новый Nissan X-Trail готовится к дебюту
Компания Nissan готовит к дебюту на рынке США новое поколение кроссовера X-Trail, который не обновлялся с 2013 года.
Общество
Представитель Дерипаски опроверг лишение бизнесмена гражданства Кипра
Власти Кипра не сообщали Олегу Дерипаске о решении лишить его гражданства, рассказал РБК представитель бизнесмена.
Спорт
Пойманный на кровяном допинге Хауке: Чувствовалось, что российские лыжники принимают допинг
Чувствовалось, что российские лыжники принимают допинг.
Общество
Житель Ижевска пытался продать военные секреты за рубеж
Житель Ижевска пытался продать иностранным спецслужбам информацию о секретных военно-космических разработках России, передает РИА Новости.
Армия и оружие
Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Культура
Артист Данилко со слезами покинул студию украинского телешоу
Украинский артист и автор образа Верки Сердючки Андрей Данилко в эфире украинской версии шоу «Х-Фактор» заявил о своей некомпетентности в качестве наставника, расплакался и покинул студию проекта.
Общество
В порт Петербурга прибыло судно с урановыми отходами из Германии
Сухогруз «Михаил Дудин» с отходами обогащения урана прибыл в порт Санкт-Петербурга. Об этом стало известно по данным портала Marinetraffic.