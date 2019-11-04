Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что голкипер команды Андрей Лунёв не сыграет в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг».

Лунёв не сыграет с «РБ Лейпциг»

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