Газета.Ru«Ъ»: Lush собирается закрыть все магазины в РоссииБританская косметическая сеть Lush планирует закрыть все оставшиеся в России магазины из-за проблем с поставками. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на консультантов рынка торговой недвижимости.В источникеПодробнее о событииСеть Lush намерена закрыть все магазины в РоссииURA.Ru19:42«Ъ»: Lush собирается закрывать все магазины в РоссииNVL19:28«Ъ»: Lush собирается закрыть все магазины в РоссииГазета.Ru18:44Lush намылилась домойКоммерсантъ17:56Показать ещёОценитьПоделиться