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«Ъ»: Lush собирается закрыть все магазины в России

Британская косметическая сеть Lush планирует закрыть все оставшиеся в России магазины из-за проблем с поставками. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на консультантов рынка торговой недвижимости.В источнике

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Сеть Lush намерена закрыть все магазины в России
URA.Ru19:42
«Ъ»: Lush собирается закрывать все магазины в России
NVL19:28
«Ъ»: Lush собирается закрыть все магазины в России
Газета.Ru18:44
Lush намылилась домой
Коммерсантъ17:56

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