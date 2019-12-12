Общество
Экспресс газетаЛужкова похоронили на Новодевичьем кладбище под звуки гимна
Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище под звуки гимна Бывший мэр Москвы упокоился рядом со знаменитостями. Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище в четверг, 12 декабря.
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Происшествия
Очаг возгорания на авианосце «Адмирал Кузнецов» локализован
На месте событий работает наша съемочная группа. очаг возгорания уже локализован, проведена эвакуация рабочих завода.
Шоу-бизнес
Анастасии Волочковой грозит облысение
По словам эксперта Анастасии Сивацкой, балерине грозит облысение.
Общество
Rambler Group предъявила права на самый популярный веб-сервер мира
«Рамблер интернет холдинг» сообщил «Ведомостям», что нарушено его исключительное право на веб-сервер Nginx – самый популярный в мире.
Общество
Подводная лодка ТОФ утонула в Приморье
Подлодка, которая была отправлена на утилизацию, частично утонула во время буксировки в Приморье, сообщает DEITA.
Общество
Четверть россиян сообщили об угрозе увольнения
26% россиян положительно ответили на вопрос о том, существует ли для них угроза увольнения работодателем.
Политика
Закон об особом статусе Донбасса продлен
Верховная рада Украины в ходе внеочередного заседания приняла решение о продлении действия закона об особом статусе Донбасса.
Общество
Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз
Штрафы для бизнеса за невыполнение предписаний надзорных органов могут увеличиться в десятки раз.
Экономика
Госдума подняла МРОТ на 850 рублей
С 1 января МРОТ увеличивается на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц. Эта сумма равна прожиточному минимуму во втором квартале 2019 года.
Происшествия
Украинская полиция назвала подозреваемых в убийстве Шеремета
Глава Национальной полиции Украины Евгений Коваль заявил, что следствие установило пятерых подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.
Политика
Сергей Левченко официально покинул пост главы Иркутской области
Сергей Левченко ушел с поста губернатора Иркутской области.
Хоккей
Сборная России уступила команде Швеции на старте Кубка Первого канала
Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Швеции в стартовом матче второго этапа Евротура - Кубка Первого канала.
Общество
Самый мощный в мире ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания
Самый мощный в мире российский головной атомный ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания, сообщается в четверг в официальном аккаунте госкорпорации "Росатом" в Twitter.
Происшествия
Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии возросло до восьми
Полиция Новой Зеландии сообщила, что число погибших в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд увеличилось до восьми человек.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Общество
ТНТ назвал показ первых серий сериала «Слуга народа» пиар-ходом
Кино
Режиссер «Мулен Руж» займется экранизацией «Мастера и Маргариты»
Как сообщает Deadline, неизвестно, займет ли Лурман режиссерское кресло лично или выступит исполнительным продюсером проекта от своей компании Baz & Co. Данных о том, когда именно начнется производство фильма, пока нет.
Происшествия
Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, не выходил на связь с родственниками Ещенко и не пытался компенсировать ущерб, заявила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой.
Шоу-бизнес
Копией Филиппа Киркорова стала дочь Анастасии Стоцкой
Нашлись те, кто в открытую заявил, что девочка – копия Филиппа Киркорова, об этом сообщает "Дни.ру".
Футбол
Ловчев обвинил руководство «Спартака» в неуважении к ветеранам клуба
Ветеран московского "Спартака" Евгений Ловчев обвинил руководство "красно-белых" в проявлении неуважения к бывшим игрокам клуба.
Футбол
Роман Абрамович отказался продавать «Челси» Тодду Боэли
Как сообщает The Wall Street Journal, российский бизнесмен отказался продавать клуб, так как предложение его не устроило.
Происшествия
Депздрав назвал возможную причину смерти журналиста «Вечерней Москвы»
Журналист "Вечерней Москвы" Михаил Виноградов, предположительно, умер из-за внезапного разрыва бедренной артерии и массивного кровотечения, точную причину смерти определят после вскрытия, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
Общество
Госдума вернула курилки в аэропорты
Депутаты Госдумы в третьем — окончательном — чтении приняли сегодня законопроект, позволяющий вернуть курилки в аэропорты.
Армия и оружие
США испытали ракету средней дальности наземного базирования
Армия и оружие
Хафтар объявил о начале решающего сражения в Триполи
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар объявил о начале решающего сражения в Триполи, сообщил телеканал Al-Arabiya.
Футбол
«Ливерпуль» согласовал переход вингера «Зальцбурга» Минамино
«Ливерпуль» выиграл у «Манчестер Юнайтед» борьбу за нападающего «Зальцбурга» Такуми Минамино, сообщает The Independent.
Политика
Глава Украины Зеленский впервые дал интервью российскому СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам.
Космос
Зонд Parker передал данные с рекордно близкого расстояния от Солнца
Подробный анализ полученной информации опубликован в четырех статьях в журнале Nature.
Биатлон
Юрлова-Перхт стартует 12-й в спринте на этапе КМ в Хохфильцене
Международный союз биатлонистов опубликовал стартовые листы женской спринтерской гонки на 7,5 км с двумя огневыми рубежами на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).
Происшествия
В Красноярске массажистка сломала ноги семимесячному ребенку
В Красноярске мануальный терапевт сломала семимесячной девочке обе ноги во время массажа, сообщил местный телеканал ТВК.