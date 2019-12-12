Общество

Экспресс газетаЭкспресс газетаЛужкова похоронили на Новодевичьем кладбище под звуки гимна

Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище под звуки гимна Бывший мэр Москвы упокоился рядом со знаменитостями. Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище в четверг, 12 декабря.
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Второго Мэра Москвы Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище

Hamovnik.ru11:15

В мэрии Москвы пообещали похоронить Лужкова на Новодевичьем кладбище

Телепрограмма10 декабря в 06:59

На Новодевичьем кладбище похоронили Юрия Лужкова

Эхо Москвы08:32

Лужков и Примаков встретились на Новодевичьем

News.ru09:26

Лужкова похоронят 12 декабря на Новодевичьем кладбище

Радио Комсомольская правда10 декабря в 13:26

Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве

Давыдов.Индекс10 декабря в 11:25

Юрия Лужкова похоронили под военный оркестр и оружейные залпы

Московский Комсомолец11:34
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 16:25, Ашберн
Общество

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Движение по новому участку Южной рокады открыли в Москве

В Москве в четверг открылся новый участок Южной рокады, Южная рокада является одной из четырех новых хордовых магистралей столицы, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.
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Армия и оружие

В России создали аналог американской винтовки М16 под советский патрон

Аналог американской штурмовой винтовки AR-15 (на вооружении армии США с обозначением М16) под патрон «русского» калибра 7,62х39 мм создали в российской компании ООО «Промтехнология».
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Советский и российский государственный и политический деятель. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Заслуженный химик РСФСР, Заслуженный строитель Российской Федерации.
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