Общество
Экспресс газетаЛужкова похоронили на Новодевичьем кладбище под звуки гимна
Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище под звуки гимна Бывший мэр Москвы упокоился рядом со знаменитостями. Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище в четверг, 12 декабря.
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Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк прокомментировали информацию о параличе актрисы
Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
Политика
Суд завершил слушания по делу о долге Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией о непогашенных еврооблигациях на сумму $3 млрд.
Общество
Гороскоп на 12 декабря: чудеса случаются там, где в них верят
Астрологический прогноз для Львов говорит, что сегодня лучше заняться чем-то спокойным.
Игры
Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала
Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
Авто
Немецкий завод Tesla будет производить 500 000 электромобилей в год
Финансы
Нацбанк Украины снизил учетную ставку до 13,5% годовых
Национальный банк Украины (НБУ) снизил учетную ставку с 15,5% до 13,5% годовых. Об этом сообщил в четверг на брифинге глава НБУ Яков Смолий.
Космос
ALMA видит самую далекую пыльную галактику скрытую из виду
Астрономы, использующие массив Atacama Large Millimeter / submillimeter Array (ALMA), заметили свет массивной галактики, замеченной всего через 970 миллионов лет после Большого взрыва.
Общество
ТНТ вырезал из сериала «Слуга народа» с Зеленским шутку про Путина
Энергетика
В Польше заявили о готовности к остановке транзита газа через Украину
«С 1 января 2020 года появляется риск отключения транзита российского газа в ЕС через Украину из-за окончания транзитного контракта на транспортировку газа и отсутствия нового», — отметили в компании.
Кино
Том Харди случайно сделал спойлер «Венома 2»
Ранее сообщалось, что премьера «Венома 2» намечена на 1 октября 2020 года. Режиссером ленты выступает Энди Серкис.
Транспорт
Движение по новому участку Южной рокады открыли в Москве
В Москве в четверг открылся новый участок Южной рокады, Южная рокада является одной из четырех новых хордовых магистралей столицы, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.
Политика
Глава Иркутской области Сергей Левченко покинул свой пост
Раскритиковал губернатора за то, что тот не возглавил комиссию по ликвидации последствий наводнения.
Политика
Зеленский дал первое интервью российскому телевидению
Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским тележурналистам.
Армия и оружие
ЦПВС сообщил о готовящихся инсценировках с химоружием в Сирии
В ноябре в Минобороны России сообщили, что боевики двух террористических группировок совместно с организацией «Белые каски» планируют провокации с инсценировкой авиаударов и применения химического оружия в идлибской зоне деэскалации.
Общество
Полиция заявила о поиске «сакральной жертвы» фигурантами дела Шеремета
Подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета готовили новую провокацию с целью дестабилизации ситуации на Украине и искали для этого «сакральную жертву», заявил на брифинге зампредседателя нацполиции Евгений Коваль, передает ТСН.
Армия и оружие
Хафтар объявил о начале решающего сражения в Триполи
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар объявил о начале решающего сражения в Триполи, сообщил телеканал Al-Arabiya.
Общество
В убийстве Шеремета подозревают военного музыканта
Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о том, что Национальная полиция задержала и предъявляет обвинение фигурантам уголовного дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, который был взорван в автомобиле 20 июля 2016 года в центре Киева.
Армия и оружие
В России создали аналог американской винтовки М16 под советский патрон
Аналог американской штурмовой винтовки AR-15 (на вооружении армии США с обозначением М16) под патрон «русского» калибра 7,62х39 мм создали в российской компании ООО «Промтехнология».
Происшествия
Депздрав назвал возможную причину смерти журналиста «Вечерней Москвы»
Журналист "Вечерней Москвы" Михаил Виноградов, предположительно, умер из-за внезапного разрыва бедренной артерии и массивного кровотечения, точную причину смерти определят после вскрытия, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
Происшествия
При пожаре на авианосце «Адмирал Кузнецов» пострадали три человека
Есть информация о том, что три человека пропали без вести, шестерых удалось спасти.
Политика
Зеленский выступил за изменение Минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский призвал изменить Минские соглашения — в частности, в отношении контроля над границей.
Хоккей
Сборная России уступила команде Швеции на старте Кубка Первого канала
Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Швеции в стартовом матче второго этапа Евротура - Кубка Первого канала.
Наука
В Индонезии нашли древнейшее изображение охоты возрастом 43900 лет
Датировки самых древних изображений, созданных человеком, все время отодвигаются еще дальше в прошлое — по мере того, как палеонтологи находят все новые и новые образцы.
Здоровье
В Калининградской области выявлено 6 завозных случаев лихорадки Денге
По группе инфекций, управляемых средствами иммунопрофилактики обеспечено эпидемиологическое благополучие, случаи заболевания дифтерией, столбняком, полиомиелитом, краснухой, эпидемическим паротитом не зарегистрированы, прокомментировали в Калининграде сегодня, 12 декабря 2019 года, собкору KaliningradToday в управлении Роспотребнадзора по Калининградской области.
Политика
Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса
Верховная рада Украины продлила действие закона об особом статусе Донбасса.
Гаджеты
Большинство россиян выбирает смартфоны с тройной камерой
Россияне выбирают смартфоны с дисплеем больше 6 дюймов, фотокамерой с 5-крастным зумом и объемом памяти от 64 Гб.
Экономика
Компания 1xBet выкупила курскую корпорацию «Гринн»
В свою очередь ABIREG сообщает, что сделка завершилась, и брянское ООО «Паб» под началом 1xBet стало 100-процентным собственником курской корпорации.