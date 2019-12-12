Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище под звуки гимна Бывший мэр Москвы упокоился рядом со знаменитостями. Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище в четверг, 12 декабря.

Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище под звуки гимна

Игры Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.

Финансы Нацбанк Украины снизил учетную ставку до 13,5% годовых Национальный банк Украины (НБУ) снизил учетную ставку с 15,5% до 13,5% годовых. Об этом сообщил в четверг на брифинге глава НБУ Яков Смолий.

Космос ALMA видит самую далекую пыльную галактику скрытую из виду Астрономы, использующие массив Atacama Large Millimeter / submillimeter Array (ALMA), заметили свет массивной галактики, замеченной всего через 970 миллионов лет после Большого взрыва.

Энергетика В Польше заявили о готовности к остановке транзита газа через Украину «С 1 января 2020 года появляется риск отключения транзита российского газа в ЕС через Украину из-за окончания транзитного контракта на транспортировку газа и отсутствия нового», — отметили в компании.

Транспорт Движение по новому участку Южной рокады открыли в Москве В Москве в четверг открылся новый участок Южной рокады, Южная рокада является одной из четырех новых хордовых магистралей столицы, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Армия и оружие ЦПВС сообщил о готовящихся инсценировках с химоружием в Сирии В ноябре в Минобороны России сообщили, что боевики двух террористических группировок совместно с организацией «Белые каски» планируют провокации с инсценировкой авиаударов и применения химического оружия в идлибской зоне деэскалации.

Общество Полиция заявила о поиске «сакральной жертвы» фигурантами дела Шеремета Подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета готовили новую провокацию с целью дестабилизации ситуации на Украине и искали для этого «сакральную жертву», заявил на брифинге зампредседателя нацполиции Евгений Коваль, передает ТСН.

Общество В убийстве Шеремета подозревают военного музыканта Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о том, что Национальная полиция задержала и предъявляет обвинение фигурантам уголовного дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, который был взорван в автомобиле 20 июля 2016 года в центре Киева.

Происшествия Депздрав назвал возможную причину смерти журналиста «Вечерней Москвы» Журналист "Вечерней Москвы" Михаил Виноградов, предположительно, умер из-за внезапного разрыва бедренной артерии и массивного кровотечения, точную причину смерти определят после вскрытия, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

Политика Зеленский выступил за изменение Минских соглашений Президент Украины Владимир Зеленский призвал изменить Минские соглашения — в частности, в отношении контроля над границей.

Наука В Индонезии нашли древнейшее изображение охоты возрастом 43900 лет Датировки самых древних изображений, созданных человеком, все время отодвигаются еще дальше в прошлое — по мере того, как палеонтологи находят все новые и новые образцы.

Здоровье В Калининградской области выявлено 6 завозных случаев лихорадки Денге По группе инфекций, управляемых средствами иммунопрофилактики обеспечено эпидемиологическое благополучие, случаи заболевания дифтерией, столбняком, полиомиелитом, краснухой, эпидемическим паротитом не зарегистрированы, прокомментировали в Калининграде сегодня, 12 декабря 2019 года, собкору KaliningradToday в управлении Роспотребнадзора по Калининградской области.

Гаджеты Большинство россиян выбирает смартфоны с тройной камерой Россияне выбирают смартфоны с дисплеем больше 6 дюймов, фотокамерой с 5-крастным зумом и объемом памяти от 64 Гб.