Общество

ИнтерфаксИнтерфаксЛужкова похоронят на Новодевичьем кладбище

Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщила пресс-секретарь мэра столицы Гульнара Пенькова. Об этом попросили его родственники. Дату похорон определит семья, добавила она.
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Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище

ТАСС05:53

Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище

Москва 2405:53

Мэрия Москвы объявила место похорон Юрия Лужкова

РБК05:45

Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище

РИА Новости05:51

Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище

Интерфакс05:51

Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище

Вечерняя Москва05:48

Бывшего мэра Москвы Ю.Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище

Агентство Москва05:51
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Общество

Умер бывший мэр столицы Юрий Лужков

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Юрий Лужков
Политик
Советский и российский государственный и политический деятель. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Заслуженный химик РСФСР, Заслуженный строитель Российской Федерации.
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