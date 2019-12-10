Общество
ИнтерфаксЛужкова похоронят на Новодевичьем кладбище
Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщила пресс-секретарь мэра столицы Гульнара Пенькова. Об этом попросили его родственники. Дату похорон определит семья, добавила она.
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Общество
Умер бывший мэр столицы Юрий Лужков
Политика
Украинский сайт «Миротворец» прекратил деятельность
Украинский сайт «Миротворец», который публикует персональные данные тех, кого администрация сайта считает «врагами Украины» и «изменниками родины», прекратил свою деятельность.
Культура
Зрители Первого канала совсем скоро узнают, каким будет финал захватывающей мелодрамы «Тест на беременность»
Политика
Эрдоган: Турция не может и не будет отказываться от С-400 ради Patriot
Турция не будет отказываться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 ради приобретения американских зенитно-ракетных комплексов Patriot, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Политика
На Украине рассказали о возможном компромиссе с Россией
Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Киев и Москва могут прийти к компромиссу в вопросе передачи Украине контроля над границей в Донбассе.
Политика
Премьер-министр Украины не исключил «газовой войны» с Россией
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, комментируя результаты встречи в "нормандском формате", заявил, что Киев будет договариваться с Москвой о газе дальше, но возможно - на фоне "газовой войны".
Политика
«Нормандская четверка»: Путин заплатит Киеву репарации газом
9 декабря в Париже, впервые с 2016 года, прошел саммит «нормандской четверки».
Происшествия
Полиция: стрелок из чешской больницы покончил с собой
Политика
Зеленский рассказал о подходе Путина к ведению переговоров
Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что договариваться с российским лидером Владимиром Путиным «очень сложно», но в некоторых вещах стороны пришли к согласию.
Экономика
Госдума отменила банковский роуминг
Госдума приняла закон об отмене так называемого банковского роуминга. Документ разработали в правительстве РФ.
Футбол
«Арсенал» обыграл «Вест Хэм» в чемпионате Англии
Футболисты "Арсенала" одержали волевую победу над "Вест Хэмом" в 16-м туре чемпионата Англии.
Происшествия
Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии
Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
Экономика
Глава СПЧ выступил против прогрессивного подоходного налога
Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев выступает против прогрессивного налогообложения доходов физлиц – государству в ближайшей перспективе вряд ли удастся взимать повышенные налоги с богатых и под удар попадет средний класс, что недопустимо.
Общество
В России подорожает мобильная связь
Мобильная связь в России в 2020 году может подорожать на 17-18 процентов, говорится в исследовании агентства Content Review, выдержки из которого приводит РИА Новости.
Политика
Лавров прибыл в Вашингтон с рабочим визитом
Как ожидается, в Вашингтоне Лавров будет принят американским лидером Дональдом Трампом, проведет переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео, а также встретится с американскими политологами.
Экономика
Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии до 2022 года
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о продлении еще на год заморозки накопительной части пенсии.
Технологии
В России запустили единую регистрацию от Apple
По мнению аналитика Telecom Daily Ильи Шатилина, при регистрации на сторонних ресурсах Apple генерирует подставную электронную почту, позволяя клиенту не раскрывать свой личный адрес.
Армия и оружие
Белоруссия намерена провести совместные учения с НАТО
Белоруссия готова к совместным учениям с НАТО и ведет переговоры относительно возможных форматов.
Общество
Названы разрушающие кишечник продукты
Немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника, передает РИА Новости.
Экономика
Первые семьи на Дальнем Востоке получили ипотеку под 2% годовых
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.
Общество
В России закроется журнал Men’s Health
В декабре этого года в продажу поступит последний номер российской версии журнала Men’s Health, после чего издание прекратит свое существование, сообщило издание BluePrint.
Происшествия
Спасенный из-под завалов в Магнитогорске Ваня Фокин начал бегать
Почти год лечения и реабилитации дал свои плоды: Ваня Фокин начал бегать. У мальчика были проблемы с ножкой после трагедии 31 декабря.
Спорт
Женская сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира
Женская сборная России одолела сборную Черногории (35:28) и оформила досрочный выход в полуфинал чемпионата мира-2019 в Японии.