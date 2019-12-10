Общество

ИнтерфаксИнтерфаксЛужкова похоронят на Новодевичьем кладбище

Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщила пресс-секретарь мэра столицы Гульнара Пенькова. Об этом попросили его родственники. Дату похорон определит семья, добавила она.
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Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище

Вечерняя Москва05:48

Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище

ТАСС05:53

Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище

Москва 2405:53

Бывшего мэра Москвы Ю.Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище

Агентство Москва05:51

Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище

РИА Новости05:51

Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище

Интерфакс05:51

Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище

РБК06:23
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Не стало Юрия Лужкова

Вести.UZ09:24
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Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 11:20, Ашберн
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