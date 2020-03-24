Народный артист Лев Лещенко с женой Ириной госпитализированы в инфекционную больницу Коммунарки с подозрением на коронавирус. Лучший друг Владимир Винокур уже навестил семейство.

с чего всё началось

«МК» пишет, что друг семьи Владимир Винокур навестил заболевших. Он рассказал, что в последнее время 78-летний Лещенко вместе с женой не выезжали из России. По данным Telegram-канала Baza, в больницу они попали накануне, 23 марта.

Льва Лещенко госпитализировали в больницу в Коммунарке

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