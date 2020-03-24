Коронавирус

РБКРБКЛьва Лещенко госпитализировали в больницу в Коммунарке

«МК» пишет, что друг семьи Владимир Винокур навестил заболевших. Он рассказал, что в последнее время 78-летний Лещенко вместе с женой не выезжали из России. По данным Telegram-канала Baza, в больницу они попали накануне, 23 марта.
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Лев Лещенко с женой госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист Лев Лещенко с женой Ириной госпитализированы в инфекционную больницу Коммунарки с подозрением на коронавирус. Лучший друг Владимир Винокур уже навестил семейство.
Московский Комсомолец08:29

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Лев Лещенко с женой госпитализирован в больницу в Коммунарке

Московский Комсомолец08:29

Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Интерфакс09:10

Лев Лещенко лег на обследование в больницу в Коммунарке

РИА Новости09:17

Лев Лещенко с женой попал в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Комсомольская правда08:55

Льва Лещенко госпитализировали в больницу в Коммунарке

РБК09:20

Лев Лещенко лег на обследование в больницу в Коммунарке

ТАСС09:36

Лев Лещенко с супругой госпитализированы с подозрением на коронавирус

Lenta.ru08:37
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ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
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Польша отказалась пропустить российские Ил-76 в Италию

Польские власти отказались пропустить российские Ил-76, направляющиеся в Италию, через свое воздушное пространство.
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Путин посетил больницу для зараженных коронавирусом в Коммунарке

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Россиянка Екатерина Дорожко рассказала в своем Instagram о том, что цвет кожи бразильского нападающего, за которым она замужем, вызывает шквал негативных сообщений с угрозами и травлей в ее адрес.
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В России за нарушение карантина вводится наказание до семи лет тюрьмы

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ГИБДД снимет с регистрации автомобили умерших россиян

ГИБДД собирается "вручную" прекратить регистрации автомобилей, оформленные на умерших собственников.
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Песков рассказал, почему Путин не носит маску из-за коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможной самоизоляции главы государства Владимира Путина.
Газета.Ru вчера в 06:14
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Румас: нефть пойдёт в Белоруссию без премий для компаний РФ

Минск, 24 марта 2020, 15:23 — REGNUM Власти Белоруссии и России договорились о поставках нефти без премий для российских компаний.
REGNUM 08:23
Общество

Шесть случаев заражения коронавирусом подтвердились в Подмосковье

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Брянские мамы получат выплаты на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей от 3 до 7 лет.
Городской телеканал (Брянск) 21 марта в 05:11
Общество

В Пензе подтвердили второй случай заболевания коронавирусом

ПензаСМИ 08:18
Происшествия

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Российская газета 09:32
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РБК 09:26
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В Великобритании покажут сериал о Путине

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Супермодель Эмили Ратаковски опубликовала откровенное фото, представ перед поклонниками без бюстгальтера.
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Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
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Опубликованы кадры замены флага ЕС на российский триколор в Италии

ЕС отказался помогать Италии в борьбе с эпидемией коронавируса.
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Коронавирус мог быть занесен из космоса, полагает ученый РАН

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Соловьев оценил сравнение с Сигалом на КВН

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В Испании за сутки от коронавируса умерли более 500 человек

В Испании за последние сутки от COVID-19 скончались 514 человек, количество зараженных коронавирусом выросло на 6 тыс. случаев до 39 673, по данным Минздрава королевства, сообщает The Olivepress.Больше всего людей скончались в Мадриде, там умерли 1535 человек из 12 352.
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Гидрометцентр спрогнозировал теплые весну и лето

Средние значения температуры воздуха в России с апреля по сентябрь будут около нормы или немного выше, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному метеорологическому дню и Дню работников гидрометеорологической службы России.
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Кадыров показал тренировку Александра Емельяненко

Рамзан Кадыров наглядно показал, как тренируется под его руководством Александр Емельяненко.
Лезги газет 21 марта в 18:42
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
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Знаменитая российская певица Лолита Милявская, у которой до некоторого времени наблюдалось множество проблем, связанных с разводом с ее последним мужем, после которого она чувствует себя, в общем-то, довольно неплохо, решила откровенно рассказать о том, насколько была зависима от наркотиков в былые времена.
Bimru.ru вчера в 07:22
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