Коронавирус
Российская газетаЛьва Лещенко перевели в реанимацию
Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию. Но, как успокаивает ТАСС, не потому что состояние его ухудшилось, а просто это наиболее подходящее место для необходимой плановой процедуры.
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с чего всё началось
Народный артист РСФСР Лев Лещенко, у которого было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию не из-за ухудшения состояния, а в связи с тем, что это наиболее подходящее место для проведения плановой процедуры, в которой он нуждается.ТАССвчера в 14:57
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