Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаЛьва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию. Но, как успокаивает ТАСС, не потому что состояние его ухудшилось, а просто это наиболее подходящее место для необходимой плановой процедуры.
Читать в источнике
Комментировать231
с чего всё началось

Концертный директор Лещенко объяснил перевод певца в реанимацию

Народный артист РСФСР Лев Лещенко, у которого было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию не из-за ухудшения состояния, а в связи с тем, что это наиболее подходящее место для проведения плановой процедуры, в которой он нуждается.
ТАССвчера в 14:57

Подробнее о событии

Концертный директор Лещенко объяснил перевод певца в реанимацию

ТАССвчера в 14:57

Анализы Лещенко на коронавирус отправили в Новосибирск

Lenta.ruвчера в 16:37

Концертный директор Лещенко объяснил причины его перевода в Коммунарку

Интерфаксвчера в 15:24

Представитель Лещенко сообщил о переводе певца в реанимацию

РБКвчера в 15:18

Директор Лещенко заявил, что певца госпитализировали не из-за COVID-19

РИА Новостивчера в 15:39

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Суть событийвчера в 15:19

Льва Лещенко перевели в реанимацию для плановых процедур

Life.ruвчера в 15:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 01:50, Ашберн
Общество

Россия с 27 марта прекратит все авиасообщение с другими странами

Правительство поручило с 27 марта отменить все регулярное и чартерное сообщение с другими странами, кроме рейсов, выделенных для возвращения россиян, перечень поручений опубликован на сайте правительства.
Ведомости 01:25
Энергетика

Цена нефти марки Brent поднялась выше $30 за баррель

Цена на фьючерсы нефти марки Brent с поставкой в мае на бирже ICE в Лондоне поднялась до $30,05 за баррель.
RT на русском вчера в 18:52
Происшествия

В районе крушения Су-27 зафиксировали сигнал радиобуя

Известия 00:27
Общество

Выплаты россиянам по больничным увеличат с апреля

Как указали в ведомстве, идея установить минимальную планку для расчета оплаты больничных листов не ниже минимального размера оплаты труда позволит защитить права граждан с невысокой зарплатой или небольшим стажем работы.
Lenta.ru вчера в 21:38
Общество

Правительство РФ с 27 марта переводит сотрудников на удаленную работу

Москва, 26 марта 2020, 08:31 — REGNUM Сотрудники, работающие в аппарате правительства России с 27 марта 2020 года, переводятся на удаленную работу.
REGNUM 01:31
Гаджеты

Россиянам стал доступен предзаказ Nokia 1.3 и Nokia 5310

Актуальные Новости вчера в 09:10
Происшествия

В Кузбассе подтвердили еще один случай коронавируса

Коронавирусная инфекция в Кузбассе подтверждена еще у одного пациента, находившегося под наблюдением медиков, на данный момент в регионе два пациента с установленным диагнозом, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:51
Политика

Путин призвал перенести голосование по поправке к Конституции

Президент России Владимир Путин считает, что голосование по поправке к конституции надо перенести, новая дата будет определена на основе рекомендаций врачей.
РИА Новости вчера в 09:25
Здоровье

Россия готовится к развитию коронавируса по типу ядерной реакции

Врач отметил, что впереди - "взрывное" развитие по типу ядерной реакции.
Газета.Ru 01:25
Культура

Умер актер дубляжа Сергей Смирнов

Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.
Известия вчера в 16:00
Общество

Из-за переноса голосования по Конституции 22 апреля будет рабочим днём

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на 22 апреля общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию.
RT на русском 01:40
Общество

Российских студентов отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков подписал приказ о каникулах для студентов вузов.
Ведомости вчера в 19:39
Общество

В США число жертв коронавируса превысило тысячу

В Соединенных Штатах число умерших пациентов с коронавирусом превысило тысячу человек.
Российская газета 00:45
Театры

Домогаров со скандалом ушел из МХАТ имени Горького

ФАН 24 марта в 10:40
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая предполагает, что переболела коронавирусом

Paparazzi.ru вчера в 17:16
Общество

МВД опровергло слухи о «детских» рейдах в Алтайском крае

Полиция призывает население не верить ложной информации Слухи о ежедневных патрулях на Алтае, в ходе которых отслеживают детей на улицах, в автобусах, магазинах и торговых центрах, а затем наказывают их родителей, оказались ложью.
АМИТЕЛ 00:36
Музыка

Варнава и Гудков сплясали под хит «Little big»

Российская актриса и телеведущий решили хайпануть на фоне хита рейв-группы Little Big "Uno", взорвавшего Интернет, но так и не увидевшего Евровидение.
Newia.ru вчера в 14:30
Происшествия

Найден первый зараженный коронавирусом

Позже выяснилось, что она стала первым человеком с подтвержденным случаем заражения коронавирусом на рынке «Хунань».
Lenta.ru вчера в 23:03
Экономика

Путин предложил ввести налог 13% на вклады свыше 1 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13%.
Газета.Ru вчера в 11:26
Космос

Астрономы составили самую точную глобальную карту астероида Бенну

Астрономам удалось создать наиболее детальную на сегодняшний день карту астероида Бенну.
Дни24 вчера в 11:42
Общество

Собянин ввел в Москве новые ограничения из-за коронавируса

В Москве появились новые ограничения из-за коронавируса.
Lenta.ru вчера в 07:28
Политика

В Совфеде рассказали о влиянии нерабочей недели на график праздников

Москва, 26 марта 2020, 08:39 — REGNUM Сокращения праздничных дней из-за выходной недели, объявленной в России на фоне пандемии коронавируса, не произойдёт.
REGNUM 01:39
Общество

В Москве скончались два пациента с коронавирусом

«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.
RT на русском вчера в 12:24
Хоккей

КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона

Руководство Континентальной хоккейной лиги заявило, что из-за распространения коронавируса плей-офф текущего сезона досрочно завершается.
Вечерняя Москва вчера в 06:52
Политика

Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
РИА Новости 24 марта в 14:18
Общество

Американский сенат одобрил пакет мер поддержки экономики на $2 трлн

Американский сенат единогласно одобрил пакет мер на $2 трлн для стимулирования экономики, пострадавшей из-за пандемии коронавируса, передает Reuters.
Ведомости 00:29
Футбол

Футболист «Жироны» заразился коронавирусом

Один из футболистов «Жироны» заразился коронавирусом, говорится в сообщении ФК.
ProstoProSport вчера в 23:11
Общество

ЦБ просит банки ограничить выдачу наличных в банкоматах

Банкам регулятор рекомендует выдерживать купюры три-четыре дня перед выдачей их клиентам или в банкоматы и терминалы, а также регулярно дезинфицировать устройства для передачи наличных, банкоматы и терминалы.
Expert.ru 24 марта в 05:36
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском вчера в 08:19
Общество

Собянин рассказал о пике заболеваемости коронавирусом в Москве

Пик заболеваемости по коронавирусу еще не пройден, власти Москвы надеются, что он пройдет плавно, сообщил мэр города Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 14:12
ещё по теме
Лев Лещенко
Певец
Советский и российский эстрадный певец. Народный артист РСФСР. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Лауреат премии Ленинского комсомола. Известен также как музыкальный педагог, автор песен, продюсер. Снимался в кинофильмах.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное