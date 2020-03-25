Народный артист РСФСР Лев Лещенко, у которого было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию не из-за ухудшения состояния, а в связи с тем, что это наиболее подходящее место для проведения плановой процедуры, в которой он нуждается.

с чего всё началось

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию. Но, как успокаивает ТАСС, не потому что состояние его ухудшилось, а просто это наиболее подходящее место для необходимой плановой процедуры.

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