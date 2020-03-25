Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаЛьва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию. Но, как успокаивает ТАСС, не потому что состояние его ухудшилось, а просто это наиболее подходящее место для необходимой плановой процедуры.
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Льва Лещенко перевели в реанимацию для плановых процедур

Life.ru15:14
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В Магадане стая собак напала на шестилетнюю девочку

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Специалистами составлен рейтинг самых «выносливых» бюджетных автомобилей. Об это сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 14:48
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Владимир Путин обратился к россиянам из-за ситуации с коронавирусом

В своем обращении Владимир Путин озвучил основные меры борьбы с коронавирусом и его последствиями.
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Суд оштрафовал жительницу Липецка за то, что она в мессенджере WhatsApp распространяла ложную информацию о коронавирусной инфекции.
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Лев Лещенко
Певец
Советский и российский эстрадный певец. Народный артист РСФСР. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Лауреат премии Ленинского комсомола. Известен также как музыкальный педагог, автор песен, продюсер. Снимался в кинофильмах.
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