Коронавирус
Российская газетаЛьва Лещенко с женой госпитализировали с подозрением на коронавирус
По данным издания, супруги находятся в инфекционной больнице посёлка Коммунарка Новомосковского административного округа Москвы. Отмечается, что их доставили на "скорой помощи" несколько дней назад. У артиста и его супруги тогда диагностировали двустороннюю пневмонию.
Читать в источнике
Оценить267
с чего всё началось
Народный артист Лев Лещенко с женой Ириной госпитализированы в инфекционную больницу Коммунарки с подозрением на коронавирус. Лучший друг Владимир Винокур уже навестил семейство.Московский Комсомолец08:29
Подробнее о событии
Показать все источники
«Крепче Льва Валерьяновича нет никого в этой стране!»: Винокур рассказал о состоянии Лещенко
Комсомольская правда10:44
Автоматически обработано 7112 источников, обновлено в 13:15, Ашберн
Общество
В России подскочили продажи бейсбольных бит и патронов
На фоне распространения коронавируса в России резко подскочили продажи патронов и бейсбольных бит: на 130 и 30 процентов соответственно.
Общество
Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны
Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
Общество
В регионах России закроют развлекательные заведения из-за коронавируса
В российских регионах временно закроют развлекательные заведения из-за распространения коронавируса.
Энергетика
Названо преимущество России в нефтяном противостоянии
Эксперт назвал главную цель нефтяной борьбы России и Саудовской Аравии В то же время Саудовская Аравия может сама сильно пострадать из-за демпинга, так как при ценах ниже 80 долларов за баррель королевство не сможет преодолеть дефицит в бюджете.
Общество
Собянин рассказал о динамике распространения коронавируса в Москве
Динамика развития коронавируса в Москве высокая, новой инфекцией могут быть заражены до 500 человек, заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании по вопросам здравоохранения у президента РФ Владимира Путина.
Общество
Опубликовано видео с Путиным в защитном костюме в Коммунарке
Президента России Владимира Путина одели в защитный костюм во время посещения больницы в Коммунарке, где лечат пациентов с новым коронавирусом.
Религия
РПЦ подумает над ограничением доступа в храмы
Как следует из циркулярного письма управляющего делами патриархии митрополита Дионисия, которое публикует пресс-служба РПЦ, вопрос об ограничении доступа в храмы на богослужениями может быть рассмотрен в случае введения властями режима, ограничивающего пользование общественным транспортом, а также посещение публичных мест, таких как торговые учреждения, организации общественного питания и другие.
Общество
Британские врачи назвали новые симптомы коронавируса
Одним из симптомов "опасного вируса" в организме человека может быть потеря обоняния, считают британские медики.
Общество
В гидрометцентре рассказали о погоде летом
В гидрометцентре России рассказали о погоде летом. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Шоу-бизнес
Мерьем Узерли объяснила свой уход из сериала «Великолепный век»
Актриса начала чувствовать себя роботом Известная артистка немецкого происхождения Мерьем Узерли долго отказывалась комментировать свой уход из прославившего ее сериала "Великолепный век".
Единоборства
В UFC нашли место для боя Нурмагомедова и Фергюсона
Президент UFC Дана Уайт нашел место проведения турнира UFC 249, на котором сразятся Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.
Футбол
Беленов раскритиковал уровень комментаторов «Матч ТВ»
Голкипер «Уфы» Александр Беленов раскритиковал уровень действующих российских комментаторов.
Здоровье
Минздрав высказался о назначении ибупрофена больным коронавирусом
Минздрав высказался о назначении ибупрофена больным коронавирусом.
Энергетика
Мировой нефтяной кризис оказался худшим за 100 лет
В течение нескольких месяцев мировые нефтехранилища окажутся переполненными дешевым сырьем, то же ждет супертанкеры, которые используются в качестве дополнительных мощностей для хранения.
Здоровье
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Волгограде
Жители региона отметили дефицит медицинских масок. Первый случай коронавируса подтвержден в Волгограде.
Политика
В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Общество
Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде
Главный врач областной больницы в Калуге Владимир Кондюков в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.
Авто
Группа Sollers может приостановить производство из-за снижения спроса
ПАО «Соллерс» может приостановить производство из-за резкого падения спроса на свои автомобили в России.
Общество
Собянин обязал москвичей старше 65 лет оставаться дома
1. Москвичей старше 65 лет обязали оставаться дома С 26 марта по 14 апреля москвичи старше 65 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями, должны соблюдать домашний режим.
Футбол
Игроки «Баварии» пошли на понижение зарплаты
Игроки «Баварии» согласились на понижение зарплаты на 20 процентов из-за карантина, связанного с пандемией коронавируса.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Происшествия
В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку
Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Общество
В Госдуме предложили ужесточить наказание за нарушение карантина
В Государственной Думе 31 марта рассмотрят поправки в Уголовный кодекс об ужесточении наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 14 регионах России
В 14 регионах России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Авто
Появились первые фото салона нового Hyundai Tucson
Киберспорт