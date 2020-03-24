Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаЛьва Лещенко с женой госпитализировали с подозрением на коронавирус

По данным издания, супруги находятся в инфекционной больнице посёлка Коммунарка Новомосковского административного округа Москвы. Отмечается, что их доставили на "скорой помощи" несколько дней назад. У артиста и его супруги тогда диагностировали двустороннюю пневмонию.
Читать в источнике
Комментировать168
с чего всё началось

Лев Лещенко с женой госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист Лев Лещенко с женой Ириной госпитализированы в инфекционную больницу Коммунарки с подозрением на коронавирус. Лучший друг Владимир Винокур уже навестил семейство.
Московский Комсомолец08:29

Подробнее о событии

Лев Лещенко лег на обследование в больницу в Коммунарке

РИА Новости09:17

Лев Лещенко лег на обследование в больницу в Коммунарке

ТАСС09:36

Льва Лещенко госпитализировали в больницу в Коммунарке

РБК09:20

«Крепче Льва Валерьяновича нет никого в этой стране!»: Винокур рассказал о состоянии Лещенко

Комсомольская правда10:44

Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Интерфакс09:10

Лев Лещенко с супругой госпитализированы с подозрением на коронавирус

Lenta.ru08:37

Лев Лещенко с женой госпитализирован в больницу в Коммунарке

Московский Комсомолец08:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7112 источников, обновлено в 13:15, Ашберн
Общество

В России подскочили продажи бейсбольных бит и патронов

На фоне распространения коронавируса в России резко подскочили продажи патронов и бейсбольных бит: на 130 и 30 процентов соответственно.
Lenta.ru 11:57
Общество

Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости вчера в 10:42
Общество

В регионах России закроют развлекательные заведения из-за коронавируса

В российских регионах временно закроют развлекательные заведения из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru 12:36
Энергетика

Названо преимущество России в нефтяном противостоянии

Эксперт назвал главную цель нефтяной борьбы России и Саудовской Аравии В то же время Саудовская Аравия может сама сильно пострадать из-за демпинга, так как при ценах ниже 80 долларов за баррель королевство не сможет преодолеть дефицит в бюджете.
Национальная служба новостей 11:27
Общество

Собянин рассказал о динамике распространения коронавируса в Москве

Динамика развития коронавируса в Москве высокая, новой инфекцией могут быть заражены до 500 человек, заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании по вопросам здравоохранения у президента РФ Владимира Путина.
РИА Новости 07:52
Общество

Опубликовано видео с Путиным в защитном костюме в Коммунарке

Президента России Владимира Путина одели в защитный костюм во время посещения больницы в Коммунарке, где лечат пациентов с новым коронавирусом.
Rambler News Service 09:35
Религия

РПЦ подумает над ограничением доступа в храмы

Как следует из циркулярного письма управляющего делами патриархии митрополита Дионисия, которое публикует пресс-служба РПЦ, вопрос об ограничении доступа в храмы на богослужениями может быть рассмотрен в случае введения властями режима, ограничивающего пользование общественным транспортом, а также посещение публичных мест, таких как торговые учреждения, организации общественного питания и другие.
Интерфакс 12:18
Общество

Британские врачи назвали новые симптомы коронавируса

Одним из симптомов "опасного вируса" в организме человека может быть потеря обоняния, считают британские медики.
Evo-rus.com 04:12
Общество

В гидрометцентре рассказали о погоде летом

В гидрометцентре России рассказали о погоде летом. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 11:32
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 00:33
Хоккей

Хоккеист Мозякин не стал продлевать контракт с «Металлургом»

Вести.Ru 12:25
Шоу-бизнес

Мерьем Узерли объяснила свой уход из сериала «Великолепный век»

Актриса начала чувствовать себя роботом Известная артистка немецкого происхождения Мерьем Узерли долго отказывалась комментировать свой уход из прославившего ее сериала "Великолепный век".
WomanHit.ru 06:33
Единоборства

В UFC нашли место для боя Нурмагомедова и Фергюсона

Президент UFC Дана Уайт нашел место проведения турнира UFC 249, на котором сразятся Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.
Лезги газет 08:46
Футбол

Беленов раскритиковал уровень комментаторов «Матч ТВ»

Голкипер «Уфы» Александр Беленов раскритиковал уровень действующих российских комментаторов.
Metaratings 09:55
Здоровье

Минздрав высказался о назначении ибупрофена больным коронавирусом

Минздрав высказался о назначении ибупрофена больным коронавирусом.
Piter.tv 08:07
Энергетика

Мировой нефтяной кризис оказался худшим за 100 лет

В течение нескольких месяцев мировые нефтехранилища окажутся переполненными дешевым сырьем, то же ждет супертанкеры, которые используются в качестве дополнительных мощностей для хранения.
Lenta.ru 12:44
Здоровье

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Волгограде

Жители региона отметили дефицит медицинских масок. Первый случай коронавируса подтвержден в Волгограде.
Кавказский узел 07:21
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:27
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском 04:09
Общество

Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде

Главный врач областной больницы в Калуге Владимир Кондюков в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.
Газета.Ru 06:43
Авто

Группа Sollers может приостановить производство из-за снижения спроса

ПАО «Соллерс» может приостановить производство из-за резкого падения спроса на свои автомобили в России.
Автоновости дня 06:20
Общество

Собянин обязал москвичей старше 65 лет оставаться дома

1. Москвичей старше 65 лет обязали оставаться дома С 26 марта по 14 апреля москвичи старше 65 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями, должны соблюдать домашний режим.
Lenta.ru вчера в 04:04
Футбол

Игроки «Баварии» пошли на понижение зарплаты

Игроки «Баварии» согласились на понижение зарплаты на 20 процентов из-за карантина, связанного с пандемией коронавируса.
Soccer.ru 12:49
Игры

В Uplay началась раздача платформера Child of Light

3DNews 12:02
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
Происшествия

В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Интерфакс 02:11
Общество

В Госдуме предложили ужесточить наказание за нарушение карантина

В Государственной Думе 31 марта рассмотрят поправки в Уголовный кодекс об ужесточении наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.
RT на русском 09:50
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 14 регионах России

В 14 регионах России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:36
Авто

Появились первые фото салона нового Hyundai Tucson

Автоновости дня 02:14
Киберспорт

Для Call of Duty: Warzone выйдет обновление, расширяющее арсенал

CyberSport.ru 05:51
Как работают Яндекс.Новости?
Пандемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное