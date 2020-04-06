Льва Лещенко выписали из Коммунарки после пневмонии. Результаты анализов на коронавирус у народного артиста отрицательные. В процессе нашего разговора любимец публики ждал результатов КТ, после чего надеялся выписаться из больницы.

с чего всё началось

Выписался, едет... Сегодня вечером отметим по скайпу.

Оба повторных теста на наличие коронавируса артиста показали отрицательный результат. Народный артист РСФСР Лев Лещенко и его супруга выписаны из подмосковной инфекционной больницы в Коммунарке.

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