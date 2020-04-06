Коронавирус
Inc-news.ruЛьва Лещенко выписали из Коммунарки
Оба повторных теста на наличие коронавируса артиста показали отрицательный результат. Народный артист РСФСР Лев Лещенко и его супруга выписаны из подмосковной инфекционной больницы в Коммунарке.
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Выписался, едет... Сегодня вечером отметим по скайпу.
с чего всё началось
Льва Лещенко выписали из Коммунарки после пневмонии. Результаты анализов на коронавирус у народного артиста отрицательные. В процессе нашего разговора любимец публики ждал результатов КТ, после чего надеялся выписаться из больницы.Московский Комсомолец06:20
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Общество
В Новгородской области умер первый пациент с коронавирусом
Первый пациент, зараженный коронавирусом, 6 апреля скончался в инфекционной больнице в Новгородской области.
Экономика
Правительство России ввело квоты на экспорт зерна
В России введены квоты на экспорт зерновых культур.
Финансы
Курс доллара упал ниже 76 рублей впервые с 18 марта
Курс доллара оказался ниже 76 рублей впервые с 18 марта. Об этом следует из данных торгов Московской биржи.
Общество
Беглов заявил о ежедневном ухудшении ситуации с вирусом в Петербурге
Ситуация с распространением коронавируса в Санкт-Петербурге ухудшается с каждым днем, но у властей города еще есть немного времени, чтобы подготовиться к московскому сценарию.
Политика
Евросоюз не видит причин для отмены санкций против России
Евросоюз не видит веских причин, чтобы отменить санкции против России, сообщает ТАСС.
Шоу-бизнес
У Надежды Бабкиной нашли коронавирус
У народной артистки России Надежды Бабкиной нашли коронавирус. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Происшествия
Иисуса Воробьева оштрафовали за прогулку на Патриарших
Пресненский суд Москвы оштрафовал на тысячу рублей Иисуса Воробьева, задержание которого во время прогулки с собакой на Патриарших прудах стало самым резонансным случаем нарушения самоизоляции в столице.
Происшествия
У сотрудника колонии в Рязанской области выявлен коронавирус
«В исправительной колонии №5 УФСИН России по Рязанской области, где у одного из сотрудников выявлен случай заболевания коронавирусной инфекцией, эпидемиологическая обстановка стабильная», — говорится в пресс-релизе.
ЖКХ
В России введут мораторий на штрафные санкции за долги по ЖКХ
Правительство введёт временный мораторий на штрафные санкции для россиян за неоплаченные коммунальные услуги.
Футбол
Мать Гвардиолы умерла от коронавируса
Долорс Сала Каррио, мать наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, скончалась от коронавирусной инфекции.
Общество
Сбербанк изменил правила закрытия вкладов
Сбербанк изменил правила закрытия вкладов, срок которых подходит к концу с 30 марта по 5 мая.
Общество
Коронавирус. Расширен список работающих саратовских предприятий
Новая редакция нормативного документа предусматривает послабления ряду предприятий во время пандемии - им разрешено работать.
Здоровье
В Нижегородской области скончались две пациентки с коронавирусом
В Нижегородской области скончались две женщины с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».
Шоу-бизнес
Беременная жена любовника Алексы: «Мой мир разрушился»
Оказалось, что фитнес-тренер уже живет с новой возлюбленной, которой стала певица Алекса.
Кино
Финал «Ходячих мертвецов» решили перенести из-за коронавируса
Из-за начавшейся пандемии по COVID-19 не удалось закончить постпродакшн заключительной 16 серии 10 сезона.
Общество
В ВОЗ назвали первый и самый явный симптом коронавируса
Представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура.
Общество
Российские военные врачи приступили к дежурству в госпитале Бергамо
Российские военные врачи совместно с итальянскими коллегами приступили к круглосуточному дежурству по приему и лечению больных коронавирусной инфекцией COVID-19 в полевом госпитале города Бергамо в понедельник, 6 апреля.
Общество
Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
В России за минувшие сутки было зарегистрировано 954 новых случая заражения коронавирусом в 49 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Здоровье
Заболевших COVID-19 выявили в республиканской больнице Коми
Зараженные коронавирусной инфекцией выявлены в Коми в республиканской клинической больнице.
Общество
RT ответил на обвинения ФБК открытием YouTube-статистики
Телевизионный канал RT сделал открытой статистику просмотров своего канала на YouTube.
Общество
Какие профессии в РФ станут ненужными после пандемии коронавируса
Институт прогрессивного образования выяснил, какие профессии станут невостребованными и как в целом изменится рынок труда после пандемии коронавируса, сообщает RT.
Общество
В Италии замедлился рост числа жертв коронавируса
Появилась информация о том, что число умерших за сутки от вызываемого коронавирусом заболевания и его осложнений в Италии стало самым низким за две недели.
Общество
Елизавета II обратилась к нации из-за коронавируса
Королева Великобритании Елизавета II выступила с обращением к нации из-за коронавируса.
Здоровье
Составлен портрет типичной жертвы коронавируса
Китайские медики опубликовали отчет, согласно которому стало известно, что самой уязвимой группой граждан в плане заражения вирусом COVID-19 является мужская часть населения в возрасте после 50 лет.
Экономика
Альфа-банк ограничил кредитование клиентов из-за пандемии коронавируса
Альфа-банк принял решение ограничить выдачу кредитов, в том числе ипотеку, заемщикам, работающим в наиболее пострадавших от пандемии коронавируса секторах экономики.
Общество
Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии
Премьер Великобритании Борис Джонсон, госпитализированный с коронавирусом, переведен в отделение интенсивной терапии, передает Reuters заявление аппарата премьер-министра на Даунинг-стрит, 10.
Общество
Минпромторг прокомментировал инцидент с замминистра в Ижевске
Минпромторг проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, произошедшем в Ижевске с замминистра Дмитрием Овсянниковым, говорится в сообщении ведомства.
Общество
Россия возобновила авиарейсы для вывоза россиян из-за границы
Россия с 6 апреля возобновляет авиарейсы для организации возвращения находящихся за границей граждан на родину, сообщает координационный совет правительства по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Общество
В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом
Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.