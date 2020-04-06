Коронавирус

Inc-news.ruInc-news.ruЛьва Лещенко выписали из Коммунарки

Оба повторных теста на наличие коронавируса артиста показали отрицательный результат. Народный артист РСФСР Лев Лещенко и его супруга выписаны из подмосковной инфекционной больницы в Коммунарке.
Читать в источнике
Комментировать154
Владимир Винокур
Выписался, едет... Сегодня вечером отметим по скайпу.
— Владимир Винокур, певецРИА Новости 10:16
с чего всё началось

Лев Лещенко: «В дверях врач мне сказал: «Выматывайтесь!»

Льва Лещенко выписали из Коммунарки после пневмонии. Результаты анализов на коронавирус у народного артиста отрицательные. В процессе нашего разговора любимец публики ждал результатов КТ, после чего надеялся выписаться из больницы.
Московский Комсомолец06:20

Подробнее о событии

"Выматывайтесь из Коммунарки!": Лещенко сделал прощальное фото с врачами и укатил из больницы на "Майбахе"

Комсомольская правда14:45

Льва Лещенко выписали из больницы в Коммунарке

ТАСС10:04

Заразившегося COVID-19 Лещенко вскоре выпишут из больницы

Интерфакс05:55

Лев Лещенко заявил о выздоровлении от коронавируса и выписке из больницы

РБК08:56

«Буду сидеть еще на карантине». Лещенко рассказал о выписке из Коммунарки и своем самочувствии

Телеканал 360°10:42

После выписки Лещенко поставил себе диагноз

Московский Комсомолец08:44

Лещенко выписали из больницы в Коммунарке

РИА Новости10:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 7133 источника, обновлено в 15:38, Ашберн
Общество

В Новгородской области умер первый пациент с коронавирусом

Первый пациент, зараженный коронавирусом, 6 апреля скончался в инфекционной больнице в Новгородской области.
Вести.Ru 15:25
Экономика

Правительство России ввело квоты на экспорт зерна

В России введены квоты на экспорт зерновых культур.
Mirmol.ru 10:56
Финансы

Курс доллара упал ниже 76 рублей впервые с 18 марта

Курс доллара оказался ниже 76 рублей впервые с 18 марта. Об этом следует из данных торгов Московской биржи.
Газета.Ru 14:26
Общество

Беглов заявил о ежедневном ухудшении ситуации с вирусом в Петербурге

Ситуация с распространением коронавируса в Санкт-Петербурге ухудшается с каждым днем, но у властей города еще есть немного времени, чтобы подготовиться к московскому сценарию.
РБК 10:22
Политика

Евросоюз не видит причин для отмены санкций против России

Евросоюз не видит веских причин, чтобы отменить санкции против России, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 10:18
Шоу-бизнес

У Надежды Бабкиной нашли коронавирус

У народной артистки России Надежды Бабкиной нашли коронавирус. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 12:56
Происшествия

Иисуса Воробьева оштрафовали за прогулку на Патриарших

Пресненский суд Москвы оштрафовал на тысячу рублей Иисуса Воробьева, задержание которого во время прогулки с собакой на Патриарших прудах стало самым резонансным случаем нарушения самоизоляции в столице.
Вести.Ru 12:53
Происшествия

У сотрудника колонии в Рязанской области выявлен коронавирус

«В исправительной колонии №5 УФСИН России по Рязанской области, где у одного из сотрудников выявлен случай заболевания коронавирусной инфекцией, эпидемиологическая обстановка стабильная», — говорится в пресс-релизе.
RT на русском 10:36
ЖКХ

В России введут мораторий на штрафные санкции за долги по ЖКХ

Правительство введёт временный мораторий на штрафные санкции для россиян за неоплаченные коммунальные услуги.
RT на русском 05:13
Футбол

Мать Гвардиолы умерла от коронавируса

Долорс Сала Каррио, мать наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, скончалась от коронавирусной инфекции.
Vprognoze.ru 12:12
Политика

Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов

Ведомости 13:04
Общество

Сбербанк изменил правила закрытия вкладов

Сбербанк изменил правила закрытия вкладов, срок которых подходит к концу с 30 марта по 5 мая.
Деловое.ТВ 09:15
Общество

Коронавирус. Расширен список работающих саратовских предприятий

Новая редакция нормативного документа предусматривает послабления ряду предприятий во время пандемии - им разрешено работать.
Взгляд-инфо 10:10
Здоровье

В Нижегородской области скончались две пациентки с коронавирусом

В Нижегородской области скончались две женщины с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».
Новая газета вчера в 15:07
Шоу-бизнес

Беременная жена любовника Алексы: «Мой мир разрушился»

Оказалось, что фитнес-тренер уже живет с новой возлюбленной, которой стала певица Алекса.
StarHit.ru вчера в 08:00
Кино

Финал «Ходячих мертвецов» решили перенести из-за коронавируса

Из-за начавшейся пандемии по COVID-19 не удалось закончить постпродакшн заключительной 16 серии 10 сезона.
Gazeta.SPb 13:23
Общество

В ВОЗ назвали первый и самый явный симптом коронавируса

Представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура.
Страна Советов on-line 12:40
Общество

Российские военные врачи приступили к дежурству в госпитале Бергамо

Российские военные врачи совместно с итальянскими коллегами приступили к круглосуточному дежурству по приему и лечению больных коронавирусной инфекцией COVID-19 в полевом госпитале города Бергамо в понедельник, 6 апреля.
Известия 11:22
Общество

Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки было зарегистрировано 954 новых случая заражения коронавирусом в 49 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Рифей-Пермь 05:31
Здоровье

Заболевших COVID-19 выявили в республиканской больнице Коми

Зараженные коронавирусной инфекцией выявлены в Коми в республиканской клинической больнице.
ТАСС 14:08
Общество

RT ответил на обвинения ФБК открытием YouTube-статистики

Телевизионный канал RT сделал открытой статистику просмотров своего канала на YouTube.
Московский Комсомолец 15:16
Общество

Какие профессии в РФ станут ненужными после пандемии коронавируса

Институт прогрессивного образования выяснил, какие профессии станут невостребованными и как в целом изменится рынок труда после пандемии коронавируса, сообщает RT.
ForPost 07:25
Общество

В Италии замедлился рост числа жертв коронавируса

Появилась информация о том, что число умерших за сутки от вызываемого коронавирусом заболевания и его осложнений в Италии стало самым низким за две недели.
Piter.tv вчера в 16:33
Общество

Елизавета II обратилась к нации из-за коронавируса

Королева Великобритании Елизавета II выступила с обращением к нации из-за коронавируса.
Дождь вчера в 17:39
Здоровье

Составлен портрет типичной жертвы коронавируса

Китайские медики опубликовали отчет, согласно которому стало известно, что самой уязвимой группой граждан в плане заражения вирусом COVID-19 является мужская часть населения в возрасте после 50 лет.
Evo-rus.com 08:21
Экономика

Альфа-банк ограничил кредитование клиентов из-за пандемии коронавируса

Альфа-банк принял решение ограничить выдачу кредитов, в том числе ипотеку, заемщикам, работающим в наиболее пострадавших от пандемии коронавируса секторах экономики.
РБК 15:09
Общество

Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии

Премьер Великобритании Борис Джонсон, госпитализированный с коронавирусом, переведен в отделение интенсивной терапии, передает Reuters заявление аппарата премьер-министра на Даунинг-стрит, 10.
Ведомости 15:25
Общество

Минпромторг прокомментировал инцидент с замминистра в Ижевске

Минпромторг проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, произошедшем в Ижевске с замминистра Дмитрием Овсянниковым, говорится в сообщении ведомства.
РИА Новости 08:03
Общество

Россия возобновила авиарейсы для вывоза россиян из-за границы

Россия с 6 апреля возобновляет авиарейсы для организации возвращения находящихся за границей граждан на родину, сообщает координационный совет правительства по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
RT на русском 13:13
Общество

В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом

Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Газета.Ru 15:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лев Лещенко
Певец
Советский и российский эстрадный певец. Народный артист РСФСР. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Лауреат премии Ленинского комсомола. Известен также как музыкальный педагог, автор песен, продюсер.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное