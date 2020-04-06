Коронавирус
Inc-news.ruЛьва Лещенко выписали из Коммунарки
Оба повторных теста на наличие коронавируса артиста показали отрицательный результат. Народный артист РСФСР Лев Лещенко и его супруга выписаны из подмосковной инфекционной больницы в Коммунарке.
Читать в источнике
Оценить109
Выписался, едет... Сегодня вечером отметим по скайпу.
с чего всё началось
Льва Лещенко выписали из Коммунарки после пневмонии. Результаты анализов на коронавирус у народного артиста отрицательные. В процессе нашего разговора любимец публики ждал результатов КТ, после чего надеялся выписаться из больницы.Московский Комсомолец06:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7133 источника, обновлено в 18:42, Ашберн
Экономика
Акции Сбербанка заняли почти 30% в портфелях частных инвесторов
На неделе со 2 по 6 марта приток средств частных инвесторов в российские акции составил ₽30,4 млрд.
Игры
Появился второй трейлер анимационного сериала по вселенной Warhammer 40 000
В сети появился второй трейлер официального анимационного сериала по вселенной Warhammer 40 000.
Футбол
Погба может покинуть «Манчестер Юнайтед»
Манчестер, Великобритания, 6 апреля 2020, 20:27 — REGNUM 27-летний хавбэк «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба намерен покинуть стан «манкунианцев».
Финансы
Курс доллара опустился ниже 76 рублей
В последний раз курс доллара находился ниже уровня в 76 рублей 18 марта, а курс евро опускался ниже 82 рублей 17 марта текущего года.
Общество
В Китае у 20 человек, прибывших из Приморья, подтвердили коронавирус
Коронавирус за сутки подтвержден у 20 граждан КНР, которые за последние дни возвращались на родину из Москвы через Владивосток, сообщает генконсульство Российской Федерации в Харбине.
Политика
США признали террористической организацию националистов из России
Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Общество
В России предложили совсем отменить ЕГЭ
Премьер-министру Михаилу Мишустину предложили отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2020 году.
Политика
Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
Экономика
В Италии утвердили план антикризисной поддержки экономики
Правительство Италии приняло новую программу поддержки экономики на €400 млрд из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
В Приморье ввели электронные пропуска для передвижения
"С 7 апреля в Приморском крае начнет действовать система пропусков для тех жителей, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно", — говорится в сообщении.
Общество
На улицах Ростова появились ограждения
«Установлены металлические ограждения, которые препятствуют проходу граждан мимо поста контроля, однако не перекрывают проход по улицам или тротуарам полностью и не мешают пройти к торговым и другим помещениям, остановочным комплексам, иным объектам», - сообщают в региональном правительстве.
Общество
Беглов: в Петербурге ухудшается обстановка с коронавирусом
Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что Петербург отстает от Москвы по росту числа заболевших коронавирусом всего на три недели.
Общество
Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске
Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Экономика
Каждому россиянину предложили выплачивать по 50 тысяч рублей
Власти России могли бы выплатить каждому россиянину единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
В Кремле попросили не приглашать ветеранов на парад Победы
Правительство попросили не приглашать на парад по случаю 75-й годовщины Победы ветеранов и лиц старше 65 лет.
Общество
В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом
Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Футбол
Мать Гвардиолы умерла от коронавируса
Долорс Сала Каррио, мать наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, скончалась от коронавирусной инфекции.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» с ссылкой на источники.
Общество
Япония вводит режим чрезвычайной ситуации
Япония вводит режим чрезвычайной ситуации В связи с пандемией коронавируса правительство Японии вводит со вторника режим чрезвычайной ситуации.
Технологии
Microsoft показала, как изменит меню «Пуск» в Windows 10
В целом новый «Пуск» существенно преобразится и станет удобнее, но когда это произойдет точно не известно.
Футбол
Смолов ответил агенту Селюку на критику в свой адрес
Экономика
В первом регионе России снизили цены на АЗС после обвала цен на нефть
Якутская нефтяная компания «Саханефтегазсбыт» с 6 апреля снизила цены на АЗС Нагорнинской и Томмотской нефтебаз, в селах Нижний Бестях и Качикатцы, сообщила ее пресс-служба.
Единоборства
Глава UFC объявил, что Гэтжи заменит Нурмагомедова в бою с Фергюсоном
Экономика
Число россиян-банкротов выросло на 68%
С января по март текущего года в России обанкротились 22,4 тысячи граждан, пишут «Известия».
Авто
Кроссовер Kia Seltos собрал в России свыше 4 тыс. заказов
Политика
Евросоюз не видит причин для отмены санкций против России
Евросоюз не видит веских причин, чтобы отменить санкции против России, сообщает ТАСС.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье
В Подмосковье в результате автоаварии погиб блогер Павел Петель. Об этом в Instagram сообщил его близкий друг и коллега Сергей Остриков.
Происшествия
Юг областного центра остался без света из-за аварии на элекросетях
Сегодня, 7 апреля, в южной части областного центра произошло отключение электроэнергии на сетях ПАО Сахалинэнерго .