Коронавирус

Inc-news.ruInc-news.ruЛьва Лещенко выписали из Коммунарки

Оба повторных теста на наличие коронавируса артиста показали отрицательный результат. Народный артист РСФСР Лев Лещенко и его супруга выписаны из подмосковной инфекционной больницы в Коммунарке.
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Владимир Винокур
Выписался, едет... Сегодня вечером отметим по скайпу.
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с чего всё началось

Лев Лещенко: «В дверях врач мне сказал: «Выматывайтесь!»

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Лев Лещенко
Певец
Советский и российский эстрадный певец. Народный артист РСФСР. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Лауреат премии Ленинского комсомола. Известен также как музыкальный педагог, автор песен, продюсер.
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