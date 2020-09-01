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REGNUM
REGNUM

Львиную долю поставок зерна в Египет осуществила Россия

Москва, 1 сентября 2020, 20:59 — REGNUM Доля закупленного государственной египетской компанией GASC зерна в России составила в этом сезоне 80%, пишет газета «Коммерсантъ». В этом сезоне GASC купила в России 2,29 млн тонн пшеницы.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Египет засыпало российским зерном

По мнению экспертов, Египет торопится пополнить запасы зерна на фоне пандемии. С начала сезона по 25 августа египетская госкомпания GASC приобрела 2,29 млн тонн российской пшеницы — это 80% всего объема (2,88 млн тонн), купленного GASC за этот период, следует из подсчетов «Русагротранса».
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Египет закупил рекордные объемы российского зерна

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Коммерсантъвчера в 17:59
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Россия заняла рекордные 80% рынка поставок пшеницы в Египет

ИА Красная Веснавчера в 08:36
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Россия заняла 80% египетского рынка пшеницы на фоне пандемии и плохого урожая в ЕС

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