Львиную долю поставок зерна в Египет осуществила Россия

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Москва, 1 сентября 2020, 20:59 — REGNUM Доля закупленного государственной египетской компанией GASC зерна в России составила в этом сезоне 80%, пишет газета «Коммерсантъ». В этом сезоне GASC купила в России 2,29 млн тонн пшеницы.