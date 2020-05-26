Политика
РИА НовостиЛьвовский телеведущий оскорбил весь украинский народ
Львовский журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов в эфире своего интернет-канала в резких и оскорбительных тонах высказался о народе своей страны, назвав его "паскудным и орусевшим". Дроздов выразил мнение, что украинцы "испорчены технологиями Кремля".
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Общество
В Екатеринбурге рассмотрят дело о закрытии складов «Красное и белое»
В Железнодорожном суде Екатеринбурга рассмотрят административное дело о закрытии склада магазинов «Красное и белое».
RuNews24.ru 06:01
Общество
Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы
Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции.
REGNUM 15:32
Шоу-бизнес
Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой
74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
7Дней.ру 04:00
Общество
Мишустин призвал россиян не планировать заграничные поездки
Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом в понедельник, 25 мая, призвал соотечественников не планировать заграничные поездки в связи с пандемией коронавируса.
Известия 10:37
Общество
Крабовая компания Ксении Собчак не получит господдержку в кризис
Первое антикоррупционное СМИ вчера в 13:34
Футбол
Главное чудо финала ЛЧ-2005 — в том, что «Ливерпуль» там оказался
Моуринью усилил и без того сильный состав на 166 млн евро, ввёл в моду термин автобус (досталось "Тоттенхэму") и разорвал АПЛ, так что не без оснований считался фаворитом в паре с "Ливерпулем", для которого и полуфинал был огромным успехом.
Чемпионат 15:00
Здоровье
В Приморье смягчили режим ограничений
Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о смягчении режима ограничений, введенного из-за коронавируса.
РИА Новости 21:55
Общество
Шувалов опроверг сообщения о перелетах его семьи во время пандемии
Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в интервью РБК заявил, что члены его семьи не пользовались частным самолетом во время пандемии COVID-19.
РБК 05:14
Общество
В столичной мэрии рассказали о защите данных в системе пропусков
15 апреля были введены пропуска для передвижения по городу на личном и общественном транспорте.
Вести.Ru 02:59
Здоровье
Челябинцам разъяснили, что можно и нельзя при снятии ограничений
Власти пояснили, что введенные ограничения будут отменять постепенно. О первом этапе снятия запретов объявили в воскресенье, 24 мая.
Эхо Москвы в Челябинске 01:16
Шоу-бизнес
Пригожин ответил на критику Шнурова
Москва, 24 мая 2020, 07:18 — REGNUM Отвечая на критику российского музыканта Сергея Шнурова, продюсер Иосиф Пригожин призвал подписчиков не бить никого сапогами, взять себя в руки и быть добрее.
REGNUM вчера в 00:18
Общество
Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ
"Шестого и 7 июля пройдет самый массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 июля — по профильной математике, 13 июля — по истории и физике, 16 июля — по обществознанию и химии, 20 июля — по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам", — говорится в сообщении.
РИА Новости 13:00
Политика
Рогозин: Россия не допустит приватизации Луны
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью радиостанции "Комсомольская правда" заявил о том, что приватизация лунного пространства — противозаконный шаг.
Pravda.Ru 13:14
Происшествия
В Пензе выясняют обстоятельства убийства 14-летней девочки
Smi58.ru вчера в 04:44
Единоборства
Джон Джонс поблагодарил Хабиба Нурмагомедова
FightTime.ru вчера в 03:45
Общество
Названы сроки массовой вакцинации людей от коронавируса
Массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться в начале осени.
Онлайн Тамбов.ру 05:18
Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
Общество
В Сахалинской области откроют кафе и рестораны
В Сахалинской области начался третий этап снятия ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.
Российская газета 04:23
Гаджеты
Михалков не прав по форме, но прав по сути: Людьми хотят манипулировать
Билл Гейтс и вакцинация против людей Предполагается, что чипировать людей Билл Гейтс хочет ради того, чтобы людей стало меньше.
Свободная Пресса 12:35
Экономика
РЖД снизили инвестпрограмму-2020
Инвестпрограмма РЖД на 2020 год пока сокращена до 620 миллиардов рублей с 820 миллиардов рублей, снижение коснулось, например, проектирования, которое допустимо сдвинуть, но могут увеличить ее объём без господдержки, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
РИА Новости 08:06
Технологии
TikTok заработал больше, чем YouTube и Netflix
YouTube занял второе место в рейтинге — выручка от покупок внутри приложения составила почти $76 миллионов, увеличившись на 57% в сравнении с апрелем прошлого года.
Вести.Ru 12:34
Энергетика
Названы возможные сценарии нефтяного кризиса до 2025 года
Кризис на нефтяном рынке может сохраниться до 2025 года.
Lenta.ru 19:06
Экономика
В России рухнула выдача ипотеки
В России в апреле объемы выданной ипотеки рухнули практически на 40% по отношению к марту текущего года, пишет газета "Известия" со ссылкой на Объединенное кредитном бюро (ОКБ).
ПРАЙМ 02:29
Здоровье
В Бурятии за сутки выявили 45 случаев коронавируса
За сутки в Бурятии зафиксировано 45 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество инфицированных с начала пандемии составило 1254 человека, сообщает пресс-служба правительства республики.
РИА Новости вчера в 22:15
Экономика
Минэнерго предложило сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ
Минэнерго предложило сократить период отсрочки по начислению пени при неуплате коммунальных платежей, установленный до 1 января 2021 года.
РБК 19:20
Политика
Губернатор Алиханов заявил о «низкой компетенции советников» Трампа
В ответ Алиханов отметил, что советники президента США делают заявления, «далекие от реальности».
BFM.ru вчера в 10:51
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной прокомментировал развод
Пару дней назад в сети появилась информация о том, что певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков приняли решение развестись.
Popcake 01:57
Космос
Virgin Orbit провела испытания системы воздушного запуска ракеты
Работы по демонстрации системы запуска ракеты LauncherOne провела американская компания Virgin Orbit 25 мая, сообщает пресс-служба компании в своем Twitter.
ИА Красная Весна 16:35