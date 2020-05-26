Политика

РИА НовостиРИА НовостиЛьвовский телеведущий оскорбил весь украинский народ

Львовский журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов в эфире своего интернет-канала в резких и оскорбительных тонах высказался о народе своей страны, назвав его "паскудным и орусевшим". Дроздов выразил мнение, что украинцы "испорчены технологиями Кремля".
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Украинский телеведущий оскорбил сограждан

Lenta.ru21:47

Львовский телеведущий назвал украинцев «паскудными и орусевшими»

РЕН ТВ20:44

Украинский телеведущий назвал «никаким» население страны

Газета.Ru19:02

Телеведущий заявил, что украинский народ испорчен Кремлем

ИА Красная Весна20:20

Львовский телеведущий оскорбил украинский народ, назвав «обрусевшим»

Московский Комсомолец19:27

Украинский журналист обрушился с оскорблениями на «орусевших» сограждан

Известия20:24

Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ

РИА Новости18:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7207 источников, обновлено в 22:06, Ашберн
Общество

В Екатеринбурге рассмотрят дело о закрытии складов «Красное и белое»

В Железнодорожном суде Екатеринбурга рассмотрят административное дело о закрытии склада магазинов «Красное и белое».
RuNews24.ru 06:01
77
Общество

Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы

Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции.
REGNUM 15:32
191
Шоу-бизнес

Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой

74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
7Дней.ру 04:00
14
Общество

Мишустин призвал россиян не планировать заграничные поездки

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом в понедельник, 25 мая, призвал соотечественников не планировать заграничные поездки в связи с пандемией коронавируса.
Известия 10:37
2,7K
Общество

Крабовая компания Ксении Собчак не получит господдержку в кризис

Первое антикоррупционное СМИ вчера в 13:34
511
Футбол

Главное чудо финала ЛЧ-2005 — в том, что «Ливерпуль» там оказался

Моуринью усилил и без того сильный состав на 166 млн евро, ввёл в моду термин автобус (досталось "Тоттенхэму") и разорвал АПЛ, так что не без оснований считался фаворитом в паре с "Ливерпулем", для которого и полуфинал был огромным успехом.
Чемпионат 15:00
Здоровье

В Приморье смягчили режим ограничений

Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о смягчении режима ограничений, введенного из-за коронавируса.
РИА Новости 21:55
1
Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

Известия 00:39
1,7K
Общество

Шувалов опроверг сообщения о перелетах его семьи во время пандемии

Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в интервью РБК заявил, что члены его семьи не пользовались частным самолетом во время пандемии COVID-19.
РБК 05:14
108
Общество

В столичной мэрии рассказали о защите данных в системе пропусков

15 апреля были введены пропуска для передвижения по городу на личном и общественном транспорте.
Вести.Ru 02:59
73
Здоровье

Челябинцам разъяснили, что можно и нельзя при снятии ограничений

Власти пояснили, что введенные ограничения будут отменять постепенно. О первом этапе снятия запретов объявили в воскресенье, 24 мая.
Эхо Москвы в Челябинске 01:16
10
Шоу-бизнес

Пригожин ответил на критику Шнурова

Москва, 24 мая 2020, 07:18 — REGNUM Отвечая на критику российского музыканта Сергея Шнурова, продюсер Иосиф Пригожин призвал подписчиков не бить никого сапогами, взять себя в руки и быть добрее.
REGNUM вчера в 00:18
1,3K
Общество

Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ

"Шестого и 7 июля пройдет самый массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 июля — по профильной математике, 13 июля — по истории и физике, 16 июля — по обществознанию и химии, 20 июля — по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам", — говорится в сообщении.
РИА Новости 13:00
8
Политика

Рогозин: Россия не допустит приватизации Луны

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью радиостанции "Комсомольская правда" заявил о том, что приватизация лунного пространства — противозаконный шаг.
Pravda.Ru 13:14
442
Происшествия

В Пензе выясняют обстоятельства убийства 14-летней девочки

Smi58.ru вчера в 04:44
276
Единоборства

Джон Джонс поблагодарил Хабиба Нурмагомедова

FightTime.ru вчера в 03:45
5
Общество

Названы сроки массовой вакцинации людей от коронавируса

Массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться в начале осени.
Онлайн Тамбов.ру 05:18
1,9K
Общество

ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей

С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
65
Общество

В Сахалинской области откроют кафе и рестораны

В Сахалинской области начался третий этап снятия ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.
Российская газета 04:23
2
Гаджеты

Михалков не прав по форме, но прав по сути: Людьми хотят манипулировать

Билл Гейтс и вакцинация против людей Предполагается, что чипировать людей Билл Гейтс хочет ради того, чтобы людей стало меньше.
Свободная Пресса 12:35
Экономика

РЖД снизили инвестпрограмму-2020

Инвестпрограмма РЖД на 2020 год пока сокращена до 620 миллиардов рублей с 820 миллиардов рублей, снижение коснулось, например, проектирования, которое допустимо сдвинуть, но могут увеличить ее объём без господдержки, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
РИА Новости 08:06
21
Технологии

TikTok заработал больше, чем YouTube и Netflix

YouTube занял второе место в рейтинге — выручка от покупок внутри приложения составила почти $76 миллионов, увеличившись на 57% в сравнении с апрелем прошлого года.
Вести.Ru 12:34
Технологии

Раскрыт способ навсегда очистить историю просмотров в Интернете

Evo-rus.com 10:34
58
Энергетика

Названы возможные сценарии нефтяного кризиса до 2025 года

Кризис на нефтяном рынке может сохраниться до 2025 года.
Lenta.ru 19:06
6
Экономика

В России рухнула выдача ипотеки

В России в апреле объемы выданной ипотеки рухнули практически на 40% по отношению к марту текущего года, пишет газета "Известия" со ссылкой на Объединенное кредитном бюро (ОКБ).
ПРАЙМ 02:29
450
Здоровье

В Бурятии за сутки выявили 45 случаев коронавируса

За сутки в Бурятии зафиксировано 45 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество инфицированных с начала пандемии составило 1254 человека, сообщает пресс-служба правительства республики.
РИА Новости вчера в 22:15
92
Экономика

Минэнерго предложило сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ

Минэнерго предложило сократить период отсрочки по начислению пени при неуплате коммунальных платежей, установленный до 1 января 2021 года.
РБК 19:20
120
Политика

Губернатор Алиханов заявил о «низкой компетенции советников» Трампа

В ответ Алиханов отметил, что советники президента США делают заявления, «далекие от реальности».
BFM.ru вчера в 10:51
1,9K
Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной прокомментировал развод

Пару дней назад в сети появилась информация о том, что певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков приняли решение развестись.
Popcake 01:57
6
Космос

Virgin Orbit провела испытания системы воздушного запуска ракеты

Работы по демонстрации системы запуска ракеты LauncherOne провела американская компания Virgin Orbit 25 мая, сообщает пресс-служба компании в своем Twitter.
ИА Красная Весна 16:35
Как работают Яндекс.Новости?
Главное