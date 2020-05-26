Политика

РИА НовостиРИА НовостиЛьвовский телеведущий оскорбил весь украинский народ

Львовский журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов в эфире своего интернет-канала в резких и оскорбительных тонах высказался о народе своей страны, назвав его "паскудным и орусевшим". Дроздов выразил мнение, что украинцы "испорчены технологиями Кремля".
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Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ

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