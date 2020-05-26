Львовский журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов в эфире своего интернет-канала в резких и оскорбительных тонах высказался о народе своей страны, назвав его "паскудным и орусевшим". Дроздов выразил мнение, что украинцы "испорчены технологиями Кремля".

Киберспорт В Dota 2 вышел Battle Pass 2020 Разработчики Dota 2 выпустили боевой пропуск к The International 2020. Обновление вышло в 22:00 по московскому времени.

Общество Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции. 1,3K

Общество В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта В Минкомсвязи сообщили, что в Москве может состояться эксперимент по получению государственных и муниципальных услуг с использованием мобильного приложения вместо паспорта в сроки с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года. 986

Происшествия В Кронштадте неизвестные пожарили шашлык на Вечном огне Кронштадт, Санкт-Петербург, 26 мая 2020, 09:35 — REGNUM В Кронштадте неизвестные лица жарили шашлыки на Вечном огне над Братской могилой рабочих и матросов. 17

Общество В России за сутки выявили 8 915 заболевших коронавирусом За все время пандемии в России от коронавируса умерли 3 807 человек. Также за сутки из больниц выписали 12 331 человек.

Общество Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись Депутат липецкого областного совета от партии ПАРНАС Олег Хомутинников опубликовал в Telegram и Facebook запись разговора губернатора Липецкой области с его заместителем по здравоохранению Александром Ильиным. 621

Шоу-бизнес Возлюбленный Бузовой потратил 10 млн рублей на новое авто По публикациям друга Манукяна — блогера Эрика Давидовича — пользователи решили, что он купил BMW Х6 М competition, цена которого варьируется от 9,7 до 11,6 миллионов рублей. 1

Общество В Приморье смягчили режим ограничений Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о смягчении режима ограничений, введенного из-за коронавируса, сообщили в краевом правительстве. 41

Общество «Был очень жестоким»: дочь Эдуарда Успенского попросила не называть именем ее отца премию Дочь детского писателя Эдуарда Успенского обратилась с открытым письмом к Российской государственной детской библиотеке (РГДБ) с просьбой не называть именем ее отца литературную премию.

Общество Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе. 1,3K

Единоборства Задержан тренер ММА Владимир Осия Российский тренер по смешанным единоборствам (MMA) Владимир Осия был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Общество В РФ за сутки выявили 8915 случаев заражения коронавирусом Москва, 26 мая 2020, 10:44 — REGNUM За последние сутки в России выявлено 8915 случаев заражения короанвирусом.

Шоу-бизнес Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье В последнем сезоне зрители сразу отметили, что у кубинской фотомодели Барбары Пино есть большой шанс стать победительницей шоу и покорить сердце холостяка Антона Криворотова. 13

Происшествия Полковник спецслужбы арестован за хищения Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников. 179

Политика Рогозин предлагает создать в России новую орбитальную станцию «Россия как страна, которая всегда была лидером в создании орбитальных станций, должна начать работу немедленно по созданию новой орбитальной станции», – говорится в сообщении. 1,4K

Происшествия Число жертв урагана в Екатеринбурге увеличилось до четырех Количество погибших во время урагана в Екатеринбурге увеличилось до четырех, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.