Политика
РИА НовостиЛьвовский телеведущий оскорбил весь украинский народ
Львовский журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов в эфире своего интернет-канала в резких и оскорбительных тонах высказался о народе своей страны, назвав его "паскудным и орусевшим". Дроздов выразил мнение, что украинцы "испорчены технологиями Кремля".
Читать в источнике
Оценить87
Подробнее о событии
Показать все источники
Львовский телеведущий оскорбил украинский народ, назвав «обрусевшим»
Московский Комсомолецвчера в 19:27
Автоматически обработано 7207 источников, обновлено в 04:08, Ашберн
Игры
Молодой Шерлок Холмс: студия Frogwares опубликовала трейлер новой игры
REGNUM вчера в 22:44
Киберспорт
В Dota 2 вышел Battle Pass 2020
Разработчики Dota 2 выпустили боевой пропуск к The International 2020. Обновление вышло в 22:00 по московскому времени.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:21
Общество
Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы
Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции.
REGNUM вчера в 15:32
Общество
В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта
В Минкомсвязи сообщили, что в Москве может состояться эксперимент по получению государственных и муниципальных услуг с использованием мобильного приложения вместо паспорта в сроки с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года.
RT на русском вчера в 12:32
Происшествия
В Кронштадте неизвестные пожарили шашлык на Вечном огне
Кронштадт, Санкт-Петербург, 26 мая 2020, 09:35 — REGNUM В Кронштадте неизвестные лица жарили шашлыки на Вечном огне над Братской могилой рабочих и матросов.
REGNUM 02:35
Экономика
Минэнерго предложило сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ
Минэнерго предложило сократить установленный до 1 января 2021 года срок моратория на взимание пеней за неуплату услуг ЖКХ.
РИА Новости вчера в 22:35
Общество
В России за сутки выявили 8 915 заболевших коронавирусом
За все время пандемии в России от коронавируса умерли 3 807 человек. Также за сутки из больниц выписали 12 331 человек.
RuNews24.ru 03:43
Общество
Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись
Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись Депутат липецкого областного совета от партии ПАРНАС Олег Хомутинников опубликовал в Telegram и Facebook запись разговора губернатора Липецкой области с его заместителем по здравоохранению Александром Ильиным.
Коммерсантъ вчера в 18:24
Шоу-бизнес
Возлюбленный Бузовой потратил 10 млн рублей на новое авто
По публикациям друга Манукяна — блогера Эрика Давидовича — пользователи решили, что он купил BMW Х6 М competition, цена которого варьируется от 9,7 до 11,6 миллионов рублей.
Pravda.Ru 03:42
Общество
В Приморье смягчили режим ограничений
Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о смягчении режима ограничений, введенного из-за коронавируса, сообщили в краевом правительстве.
РИА Новости вчера в 22:28
Общество
«Был очень жестоким»: дочь Эдуарда Успенского попросила не называть именем ее отца премию
Дочь детского писателя Эдуарда Успенского обратилась с открытым письмом к Российской государственной детской библиотеке (РГДБ) с просьбой не называть именем ее отца литературную премию.
Афиша Daily 02:29
Кино
Снигирь заступилась за сериал «Великая» о Екатерине II
Piter.tv 03:44
Происшествия
Названа возможная причина жесткой посадки Ми-8 в Анадыре
Техническая неисправность могла стать причиной жесткой посадки военного вертолета Ми-8 в Анадыре, сообщили во вторник в экстренных службах.
РИА Новости 01:48
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
Единоборства
Задержан тренер ММА Владимир Осия
Российский тренер по смешанным единоборствам (MMA) Владимир Осия был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Известия вчера в 19:03
Общество
Доктор Мясников рассказал о вреде антибактериального мыла
Использование антибактериального мыла каждый день может нанести вред.
Российская газета 02:34
Общество
В РФ за сутки выявили 8915 случаев заражения коронавирусом
Москва, 26 мая 2020, 10:44 — REGNUM За последние сутки в России выявлено 8915 случаев заражения короанвирусом.
REGNUM 03:44
Происшествия
В Пензе задержали подозреваемого в убийстве школьницы
В Пензе задержали подозреваемого в убийстве 14-летней девочки, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости 03:12
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье
В последнем сезоне зрители сразу отметили, что у кубинской фотомодели Барбары Пино есть большой шанс стать победительницей шоу и покорить сердце холостяка Антона Криворотова.
Bimru.ru вчера в 06:48
Общество
В Ростовской области за сутки выявили 203 случая заражения SARS-CoV-2
Ростов-на-Дону, 26 мая 2020, 11:00 — REGNUM В Ростовской области за сутки выявили 203 случая заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 04:00
Происшествия
Полковник спецслужбы арестован за хищения
Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
Коммерсантъ 24 мая в 15:49
Шоу-бизнес
Звезды заступились за мать-веганку из Кисловодска
КМВ Новости вчера в 12:02
Общество
Режим ограничений в Москве планируют продлить до середины июня, утверждает интернет-издание «Открытые медиа»
Собеседник издания в администрации президента говорит, что пропускной режим планируется снять ко Дню России.
Эхо Москвы вчера в 21:04
Политика
Рогозин предлагает создать в России новую орбитальную станцию
«Россия как страна, которая всегда была лидером в создании орбитальных станций, должна начать работу немедленно по созданию новой орбитальной станции», – говорится в сообщении.
ИА Новороссия вчера в 05:24
Происшествия
Крупный пожар в Самарской области частично локализован
Пожар в поселке Яицкое Самарской области частично локализован, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС 02:43
Здоровье
Кардиолог Ульф Ландмессер назвал три симптома сердечного приступа
Актуальные Новости вчера в 03:53
Здоровье
ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса
РБК вчера в 13:18
Общество
Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Российский президент Владимир Путин подписал закон об индивидуальном подходе при определении тарифов ОСАГО.
Право.ру вчера в 08:49
Происшествия
Число жертв урагана в Екатеринбурге увеличилось до четырех
Количество погибших во время урагана в Екатеринбурге увеличилось до четырех, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Газета.Ru 01:39
Политика
На Украине возбудили дело из-за прослушки беседы Порошенко с Байденом
Государственное бюро расследований Украины возбудило дело из-за прослушки разговора Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, пишет "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 02:46