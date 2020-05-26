Львовский журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов в эфире своего интернет-канала в резких и оскорбительных тонах высказался о народе своей страны, назвав его "паскудным и орусевшим". Дроздов выразил мнение, что украинцы "испорчены технологиями Кремля".

Здоровье ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни. 657

Общество Рособрнадзор обнародовал расписание ЕГЭ в этом году На 6 и 7 июля намечен ЕГЭ по русскому, далее по профильной математике, физике, химии, истории и биологии. 10

Общество В Приморье смягчили режим ограничений Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о смягчении режима ограничений, введенного из-за коронавируса, сообщили в краевом правительстве. 20

Политика Офицеры расплачиваются за Сирию По делу о взятках за командировки на войну судят тех, кто их платил и получал Как стало известно "Ъ", из-за пандемии коронавируса суд в Санкт-Петербурге никак не может поставить точку в громком деле майора вооруженных сил Николая Заикина, получавшего, по версии следствия, взятки за направление военнослужащих на войну в Сирию. 21

Происшествия На Украине задержали двух полицейских, подозреваемых в пытках Сотрудники правоохранительных органов задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов, подозреваемых в пытках людей.

Армия и оружие Арзамасский завод выпустил свыше 2 тысяч бронемашин «Тигр» Арзамасский машиностроительный завод с 2005 года поставил российским и зарубежным заказчикам более 2 тысяч бронеавтомобилей "Тигр".

Экономика В Госдуме спрогнозировали рост цен на бензин в России Введенный правительством запрет на ввоз топлива из-за рубежа вызовет увеличение цен на бензин, однако они бы росли в любом случае, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков. 97

Политика Украина захотела «выбить» Россию из космических программ США Украина может "выбить" Россию из американских космических проектов, только для этого сначала придется наладить производство ракетных двигателей, заявил глава космического агентства страны Владимир Усов в интервью изданию "Левый берег". 424

Экономика Виктор Томенко и Александр Романенко поздравили бизнесменов с Днем предпринимателя Политики подчеркнули важность предпринимательства для экономики Алтайского края Губернатор Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей Алтайского края с Днем российского предпринимательства, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Финансы Банки ввезли в страну рекордный за 6 лет объем наличных долларов Ввоз наличных евро в марте 2020-го увеличился почти втрое по сравнению с февралем, но общую сумму за месяц нельзя назвать рекордной: сопоставимые месячные объемы европейской валюты поставлялись в Россию и в течение 2019-го. 3

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Общество В Якутии выявлено 1445 носителей коронавируса Якутск, 26 мая 2020, 06:19 — REGNUM В Якутии за минувшие сутки выявлено 88 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что превышает число вылечившихся более чем в два раза, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

Армия и оружие ВСУ дважды за сутки нарушили режим прекращения огня в ЛНР Луганск, 23 мая 2020, 23:08 — REGNUM Два раза украинские формирования нарушили за сутки 22 мая режим прекращения огня в ЛНР, сообщает 23 мая Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня. 7

Общество «Вектор» назвал дату начала клинических испытаний вакцины от COVID-19 Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов в беседе с ТАСС сообщил, что центр намерен приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 29 июня. 381

Армия и оружие Число заразившихся коронавирусом российских военных составило 1 457 В российской армии и военных учебных заведениях коронавирусом заражены более 2,1 тысячи человек, из них 1 457 являются военнослужащими, сообщается в бюллетене Минобороны. 270