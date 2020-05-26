Политика

РИА НовостиРИА НовостиЛьвовский телеведущий оскорбил весь украинский народ

Львовский журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов в эфире своего интернет-канала в резких и оскорбительных тонах высказался о народе своей страны, назвав его "паскудным и орусевшим". Дроздов выразил мнение, что украинцы "испорчены технологиями Кремля".
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Украинский телеведущий оскорбил сограждан

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Львовский телеведущий назвал украинцев «паскудными и орусевшими»

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Украинский телеведущий назвал «никаким» население страны

Газета.Ruвчера в 19:02

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ФАНвчера в 20:01

Львовский телеведущий оскорбил украинский народ, назвав «обрусевшим»

Московский Комсомолецвчера в 19:27

Украинский журналист обрушился с оскорблениями на «орусевших» сограждан

Известиявчера в 20:24

Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ

РИА Новостивчера в 18:34
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Общество

Уехавший в США российский футболист пожаловался на «сумасшедшие цены»

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Происшествия

На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы

Коммерсантъ вчера в 23:52
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Общество

«Рот Фронт» судится с Roshen в ЕС

Российская компания «Рот Фронт» судится с украинской кондитерской корпорацией Roshen из-за этикетки конфет «Ромашка», следует из материалов суда, на которые обратил внимание РБК.
Коммерсантъ вчера в 23:44
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Общество

Глава СПЧ Валерий Фадеев предложил отменить штрафы, которые выписаны приложением «Социальный мониторинг»

Фадеев сказал газете «Коммерсантъ», что из-за сбоев приложение не справилось с возложенной задачей.
Эхо Москвы вчера в 23:20
1
Транспорт

Перекресток Горького-Пуркаева закроют для движения в Южно-Сахалинске

Перекресток ул Горького Пуркаева закрывают для движения транспорта в областном центре с 27 мая.
АСТВ вчера в 23:42
Общество

В Приморье смягчили режим ограничений

Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о смягчении режима ограничений, введенного из-за коронавируса, сообщили в краевом правительстве.
РИА Новости вчера в 22:28
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Происшествия

Бастрыкин заинтересовался новосибирскими вечеринками

Ранее Тайга. инфо писала, что полиция начала проверку по ст. 20.6.1 КоАП РФ (нарушение режима самоизоляции) и ст. 4.2 областного КоАП (нарушение тишины и покоя граждан) после публикаций в СМИ и соцсетях о вечеринке в центре Новосибирска.
Тайга.инфо вчера в 23:46
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Здоровье

ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни.
РБК вчера в 13:18
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Общество

В Новокузнецке число заболевших коронавирусом превысило 170

Количество заразившихся коронавирусом в городе уже перевалило за 170.
ВашГород.ру 00:50
Финансы

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты

В марте на фоне пандемии коронавируса и падения финансовых рынков российские банки ввезли в страну почти пять миллиардов наличных долларов и более миллиарда евро.
Lenta.ru 00:00
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Общество

Роспотребнадзор просит наказать соучредителя сети «Красное и белое»

В Железнодорожный районный суд Екатеринбурга поступил иск от Роспотребнадзора с требованием привлечь к ответственности соучредителя сети магазинов «Красное и белое».
Kursk.com вчера в 05:44
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Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

Известия вчера в 00:39
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Шоу-бизнес

Как выглядит взрослый сын Леонида Якубовича

«В принципе все было хорошо, но так бывает — не сошлись характерами», — пояснил единственный сын знаменитого телеведущего.
Grazia вчера в 22:39
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Уголовное дело возбуждено после драки пассажиров на рейсе Сочи-Москва

Интерфакс вчера в 09:01
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Путешествия

В Краснодарском крае с 1 июня заработает 21 санаторий

С 1 июня в Краснодарском крае заработает 21 санаторий.
Inc-news.ru 24 мая в 15:19
Экономика

РЖД снизили инвестпрограмму-2020

Инвестпрограмма РЖД на 2020 год пока сокращена до 620 миллиардов рублей с 820 миллиардов рублей, снижение коснулось, например, проектирования, которое допустимо сдвинуть, но могут увеличить ее объём без господдержки, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 08:06
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Армия и оружие

В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА

Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
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Происшествия

В Индии родители заживо похоронили младенца

Супруги из индийского штата Гуджарат заживо похоронили свою новорожденную дочь, пишет The Indian Express 25 мая.
Известия 00:49
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Общество

Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы

Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции.
REGNUM вчера в 15:32
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Наука

Пациенты с коронавирусом перестают быть заразными через 11 дней

Пациенты, у которых был диагностирован коронавирус, перестают быть заразными через 11 дней после заражения.
iReactor вчера в 11:29
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Экономика

ГТЛК отказалась от нефтяного терминала на Белом море

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) вышла из проекта терминала по перевалке нефтепродуктов «Витино» под Кандалакшей в Мурманской области.
РБК 00:30
Шоу-бизнес

Пригожин ответил на критику Шнурова

Москва, 24 мая 2020, 07:18 — REGNUM Отвечая на критику российского музыканта Сергея Шнурова, продюсер Иосиф Пригожин призвал подписчиков не бить никого сапогами, взять себя в руки и быть добрее.
REGNUM 24 мая в 00:18
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Общество

Режим ограничений в Москве планируют продлить до середины июня, утверждает интернет-издание «Открытые медиа»

Собеседник издания в администрации президента говорит, что пропускной режим планируется снять ко Дню России.
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Политика

Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил о необходимости создания Россией новой орбитальной станции.
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Футбол

Рашид Рахимов: «Назначение Николича не удивляет, это выбор руководства»

Российский тренер Рашид Рахимов поделился мнением о скором приходе в стан «Локомотива» сербского специалиста Марко Николича, который заменит Юрия Семина.
Матч ТВ вчера в 14:41
Общество

У 11% сдавших анализы екатеринбуржцев нашли антитела к коронавирусу

В пресс-службе лаборатории раскрыли, у скольких процентов обратившихся людей из разных регионов России нашли антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, возбудителю COVID-19.
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Здоровье

Коронавирус охватил все районы Ростовской области

На 24 мая в Ростовской области выявлено 3569 носителей коронавируса, показатель заболевших коронавирусом — 85 на 100 тысяч населения.
Kursk.com 24 мая в 04:03
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Шоу-бизнес

Вдова Кобзона не исключает появления нового избранника

WomanHit.ru вчера в 05:41
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Гаджеты

Xiaomi выпустила недорогой телевизор Mi TV Pro E32S

NewInform вчера в 10:22
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Шоу-бизнес

Тарзан ответил на критику из-за жалоб на нехватку денег у артистов

Pravda.Ru вчера в 12:20
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