Политика
РИА НовостиЛьвовский телеведущий оскорбил весь украинский народ
Львовский журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов в эфире своего интернет-канала в резких и оскорбительных тонах высказался о народе своей страны, назвав его "паскудным и орусевшим". Дроздов выразил мнение, что украинцы "испорчены технологиями Кремля".
Читать в источнике
Оценить48
Подробнее о событии
Показать все источники
Львовский телеведущий оскорбил украинский народ, назвав «обрусевшим»
Московский Комсомолецвчера в 19:27
Автоматически обработано 7207 источников, обновлено в 01:07, Ашберн
Общество
Уехавший в США российский футболист пожаловался на «сумасшедшие цены»
Известия вчера в 18:19
Происшествия
На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы
Коммерсантъ вчера в 23:52
Общество
«Рот Фронт» судится с Roshen в ЕС
Российская компания «Рот Фронт» судится с украинской кондитерской корпорацией Roshen из-за этикетки конфет «Ромашка», следует из материалов суда, на которые обратил внимание РБК.
Коммерсантъ вчера в 23:44
Общество
Глава СПЧ Валерий Фадеев предложил отменить штрафы, которые выписаны приложением «Социальный мониторинг»
Фадеев сказал газете «Коммерсантъ», что из-за сбоев приложение не справилось с возложенной задачей.
Эхо Москвы вчера в 23:20
Транспорт
Перекресток Горького-Пуркаева закроют для движения в Южно-Сахалинске
Перекресток ул Горького Пуркаева закрывают для движения транспорта в областном центре с 27 мая.
АСТВ вчера в 23:42
Общество
В Приморье смягчили режим ограничений
Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о смягчении режима ограничений, введенного из-за коронавируса, сообщили в краевом правительстве.
РИА Новости вчера в 22:28
Происшествия
Бастрыкин заинтересовался новосибирскими вечеринками
Ранее Тайга. инфо писала, что полиция начала проверку по ст. 20.6.1 КоАП РФ (нарушение режима самоизоляции) и ст. 4.2 областного КоАП (нарушение тишины и покоя граждан) после публикаций в СМИ и соцсетях о вечеринке в центре Новосибирска.
Тайга.инфо вчера в 23:46
Здоровье
ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни.
РБК вчера в 13:18
Общество
В Новокузнецке число заболевших коронавирусом превысило 170
Количество заразившихся коронавирусом в городе уже перевалило за 170.
ВашГород.ру 00:50
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
В марте на фоне пандемии коронавируса и падения финансовых рынков российские банки ввезли в страну почти пять миллиардов наличных долларов и более миллиарда евро.
Lenta.ru 00:00
Общество
Роспотребнадзор просит наказать соучредителя сети «Красное и белое»
В Железнодорожный районный суд Екатеринбурга поступил иск от Роспотребнадзора с требованием привлечь к ответственности соучредителя сети магазинов «Красное и белое».
Kursk.com вчера в 05:44
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
Известия вчера в 00:39
Шоу-бизнес
Как выглядит взрослый сын Леонида Якубовича
«В принципе все было хорошо, но так бывает — не сошлись характерами», — пояснил единственный сын знаменитого телеведущего.
Grazia вчера в 22:39
Происшествия
Уголовное дело возбуждено после драки пассажиров на рейсе Сочи-Москва
Интерфакс вчера в 09:01
Путешествия
В Краснодарском крае с 1 июня заработает 21 санаторий
С 1 июня в Краснодарском крае заработает 21 санаторий.
Inc-news.ru 24 мая в 15:19
Экономика
РЖД снизили инвестпрограмму-2020
Инвестпрограмма РЖД на 2020 год пока сокращена до 620 миллиардов рублей с 820 миллиардов рублей, снижение коснулось, например, проектирования, которое допустимо сдвинуть, но могут увеличить ее объём без господдержки, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 08:06
Армия и оружие
В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА
Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
REGNUM 00:40
Происшествия
В Индии родители заживо похоронили младенца
Супруги из индийского штата Гуджарат заживо похоронили свою новорожденную дочь, пишет The Indian Express 25 мая.
Известия 00:49
Общество
Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы
Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции.
REGNUM вчера в 15:32
Наука
Пациенты с коронавирусом перестают быть заразными через 11 дней
Пациенты, у которых был диагностирован коронавирус, перестают быть заразными через 11 дней после заражения.
iReactor вчера в 11:29
Экономика
ГТЛК отказалась от нефтяного терминала на Белом море
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) вышла из проекта терминала по перевалке нефтепродуктов «Витино» под Кандалакшей в Мурманской области.
РБК 00:30
Шоу-бизнес
Пригожин ответил на критику Шнурова
Москва, 24 мая 2020, 07:18 — REGNUM Отвечая на критику российского музыканта Сергея Шнурова, продюсер Иосиф Пригожин призвал подписчиков не бить никого сапогами, взять себя в руки и быть добрее.
REGNUM 24 мая в 00:18
Общество
Режим ограничений в Москве планируют продлить до середины июня, утверждает интернет-издание «Открытые медиа»
Собеседник издания в администрации президента говорит, что пропускной режим планируется снять ко Дню России.
Эхо Москвы вчера в 21:04
Политика
Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил о необходимости создания Россией новой орбитальной станции.
RT на русском вчера в 04:45
Футбол
Рашид Рахимов: «Назначение Николича не удивляет, это выбор руководства»
Российский тренер Рашид Рахимов поделился мнением о скором приходе в стан «Локомотива» сербского специалиста Марко Николича, который заменит Юрия Семина.
Матч ТВ вчера в 14:41
Общество
У 11% сдавших анализы екатеринбуржцев нашли антитела к коронавирусу
В пресс-службе лаборатории раскрыли, у скольких процентов обратившихся людей из разных регионов России нашли антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, возбудителю COVID-19.
Екатеринбург Онлайн вчера в 17:50
Здоровье
Коронавирус охватил все районы Ростовской области
На 24 мая в Ростовской области выявлено 3569 носителей коронавируса, показатель заболевших коронавирусом — 85 на 100 тысяч населения.
Kursk.com 24 мая в 04:03
Шоу-бизнес
Вдова Кобзона не исключает появления нового избранника
WomanHit.ru вчера в 05:41
Гаджеты
Xiaomi выпустила недорогой телевизор Mi TV Pro E32S
NewInform вчера в 10:22
Шоу-бизнес
Тарзан ответил на критику из-за жалоб на нехватку денег у артистов
Pravda.Ru вчера в 12:20