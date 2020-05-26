Львовский журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов в эфире своего интернет-канала в резких и оскорбительных тонах высказался о народе своей страны, назвав его "паскудным и орусевшим". Дроздов выразил мнение, что украинцы "испорчены технологиями Кремля".

Общество «Рот Фронт» судится с Roshen в ЕС Российская компания «Рот Фронт» судится с украинской кондитерской корпорацией Roshen из-за этикетки конфет «Ромашка», следует из материалов суда, на которые обратил внимание РБК. 1

Транспорт Перекресток Горького-Пуркаева закроют для движения в Южно-Сахалинске Перекресток ул Горького Пуркаева закрывают для движения транспорта в областном центре с 27 мая.

Общество В Приморье смягчили режим ограничений Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о смягчении режима ограничений, введенного из-за коронавируса, сообщили в краевом правительстве. 35

Происшествия Бастрыкин заинтересовался новосибирскими вечеринками Ранее Тайга. инфо писала, что полиция начала проверку по ст. 20.6.1 КоАП РФ (нарушение режима самоизоляции) и ст. 4.2 областного КоАП (нарушение тишины и покоя граждан) после публикаций в СМИ и соцсетях о вечеринке в центре Новосибирска. 2

Здоровье ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни. 683

Общество В Новокузнецке число заболевших коронавирусом превысило 170 Количество заразившихся коронавирусом в городе уже перевалило за 170.

Финансы Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты В марте на фоне пандемии коронавируса и падения финансовых рынков российские банки ввезли в страну почти пять миллиардов наличных долларов и более миллиарда евро. 26

Общество Роспотребнадзор просит наказать соучредителя сети «Красное и белое» В Железнодорожный районный суд Екатеринбурга поступил иск от Роспотребнадзора с требованием привлечь к ответственности соучредителя сети магазинов «Красное и белое». 86

Шоу-бизнес Как выглядит взрослый сын Леонида Якубовича «В принципе все было хорошо, но так бывает — не сошлись характерами», — пояснил единственный сын знаменитого телеведущего.

Экономика РЖД снизили инвестпрограмму-2020 Инвестпрограмма РЖД на 2020 год пока сокращена до 620 миллиардов рублей с 820 миллиардов рублей, снижение коснулось, например, проектирования, которое допустимо сдвинуть, но могут увеличить ее объём без господдержки, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров на встрече с президентом России Владимиром Путиным. 22

Происшествия В Индии родители заживо похоронили младенца Супруги из индийского штата Гуджарат заживо похоронили свою новорожденную дочь, пишет The Indian Express 25 мая. 19

Общество Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции. 675

Экономика ГТЛК отказалась от нефтяного терминала на Белом море Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) вышла из проекта терминала по перевалке нефтепродуктов «Витино» под Кандалакшей в Мурманской области.

Шоу-бизнес Пригожин ответил на критику Шнурова Москва, 24 мая 2020, 07:18 — REGNUM Отвечая на критику российского музыканта Сергея Шнурова, продюсер Иосиф Пригожин призвал подписчиков не бить никого сапогами, взять себя в руки и быть добрее. 1,3K

Политика Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил о необходимости создания Россией новой орбитальной станции. 1,4K

Футбол Рашид Рахимов: «Назначение Николича не удивляет, это выбор руководства» Российский тренер Рашид Рахимов поделился мнением о скором приходе в стан «Локомотива» сербского специалиста Марко Николича, который заменит Юрия Семина.