Политика
Газета.RuЛьвовский журналист признался в ненависти к Украине
Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов признался в ненависти к Украине и оскорбил своих сограждан. Он обосновал свою позицию тем, что в этой стране он "несчастлив". Дроздов часто делает подобные заявления, оскорбительные для украинского народа.
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Львовский журналист заявил, что ненавидит Украину из-за населяющих ее «придурков»
Комсомольская правдавчера в 22:18
Львовский журналист вновь оскорбил соотечественников и признался в ненависти к стране
Московский Комсомолецвчера в 23:18
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Опасность новой вспышки коронавируса в Москве после снятия ряда ограничений миновала.
Российская газета 03:10
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Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль
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РИА Новости вчера в 12:11
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Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Барселоной»
Один из лидеров чемпионата Испании "Барселона" потеряла очки в выездном матче 24-го тура против "Сельты".
Российская газета вчера в 13:38
Политика
ДНР вновь закрыла пункт пропуска на границе с Украиной
Единственный открытый на границе с Украиной и самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР) контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ) временно закрыт.
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РИА Новости вчера в 12:26
Футбол
ФК «Ростов» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата России
Известия вчера в 15:41
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Опасность чрезмерного употребления минеральной воды назвала диетолог
В целом диетолог советует выпивать за раз не более одного небольшого стакана минеральной воды.
Волгоградская правда 02:40
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
Шоу-бизнес
Асмус подтвердила, что является инициатором развода
Накануне Асмус сообщила в соцсети, что они не принимают участия в шоу Comment Out.
Evo-rus.com 26 июня в 09:09
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Недавно Forbes составил список 40 самых успешных знаменитостей до 40 лет. В основном в рейтинг вошли спортсмены и звезды шоу-бизнеса.
Lisa.ru вчера в 06:00
Наука
Ученые из США обнаружили у вируса SARS-CoV-2 «зловещие щупальца»
Ученые из Калифорнийского университета в США выяснили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, использует для заражения отростки, похожие на щупальца, которые позволяют ему быстро распространяться по организму, сообщает газета Financial Times.
РИА Новости 00:17
Игры
В Твиттере обнаружили аккаунты Fable и Perfect Dark
Пользователи обнаружили в Твиттере закрытые аккаунты двух серий — Fable и Perfect Dark.
Srnsk 03:50
Экономика
В России спрогнозировали падение ипотечной ставки до 7% и ниже
Аналитики ожидают снижение ставки по ипотеке к концу 2020 года до 7% и ниже, если в стране не случится вторая волна коронавируса и не помешают новые "черные лебеди".
Газета.Ru 03:45
Общество
В России за сутки выявлено 6 791 новый случай коронавируса
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Интерфакс 03:48
Кино
Цветных персонажей в «Симпсонах» перестанут озвучивать белые актеры
Например, персонаж Апу, уроженец Индии, разговаривал в мультфильме с довольно серьезным акцентом.
Evo-rus.com вчера в 02:31
Происшествия
Двое погибли в результате стрельбы в калифорнийском центре Walmart
Известия вчера в 22:08
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Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 2,5 миллиона
В Соединенных Штатах зафиксировано 2 500 419 случаев заражения коронавирусом COVID-19, скончались 125 434 человек, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Интерфакс вчера в 20:10
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На острове Кижи работает уникальный избирательный участок
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Вести.Ru 01:46
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Росэнергоатом опроверг сообщения о ЧП на АЭС на северо-западе России
Никаких отклонений от условий безопасной эксплуатации на атомных электростанциях на северо-западе России в июне не было, радиационная обстановка соответствовала нормальным значениям, сообщил РИА Новости официальный представитель концерна "Росэнергоатом" (оператора всех АЭС в РФ, входящего в госкорпорацию "Росатом").
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Максим Фадеев похудел на 100 килограммов, поразив своих поклонников
Похудевший в разы продюсер показывает свои старые шорты, в одну штанину которых он смог теперь поместить обе ноги.
Новые Известия вчера в 07:48
Экономика
Россияне стали чаще покупать антидепрессанты в период пандемии
Жители России стали чаще покупать антидепрессанты. Рост продаж этих препаратов зафиксировали аналитики компании DSM Group.
Известия 02:39
Общество
Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет
Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет.
Интерфакс 26 июня в 16:36
Футбол
Талалаев может сменить Божовича в «Крылья Советов»
Андрей Талалаев может сменить на посту главного тренера «Крыльев Советов» Миодрага Божовича.
Metaratings 03:48
Футбол
Тренер «Спартака» прокомментировал повреждение Ларссона
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о повреждении нападающего Джордана Ларссона, которое тот получил в матче 24-го тура Российской премьер-лиги с «Уфой».
RT на русском вчера в 12:20
Интернет
Приложение Android Auto скачали более 500 млн раз
Отмечается, что столько раз пользователи загрузили это приложение в Google Play.
Evo-rus.com вчера в 12:20
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В Москве задержали участников пикетов в поддержку Юлии Цветковой
В Москве у памятника Крупской на Сретенском бульваре задержали участников одиночных пикетов в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой, сообщает «ОВД-Инфо».
Коммерсантъ вчера в 10:56