Политика

Газета.RuГазета.RuЛьвовский журналист признался в ненависти к Украине

Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов признался в ненависти к Украине и оскорбил своих сограждан. Он обосновал свою позицию тем, что в этой стране он "несчастлив". Дроздов часто делает подобные заявления, оскорбительные для украинского народа.
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Львовский журналист заявил, что ненавидит Украину из-за населяющих ее «придурков»

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