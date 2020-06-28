Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов признался в ненависти к Украине и оскорбил своих сограждан. Он обосновал свою позицию тем, что в этой стране он "несчастлив". Дроздов часто делает подобные заявления, оскорбительные для украинского народа.

Львовский журналист признался в ненависти к Украине

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