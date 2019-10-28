Футбол
Евро-футбол.руЛяказетт поддержал лайком пост фаната против Эмери и Джаки
Форвард лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт поддержал лайком недовольство одного из фанатов команды после поединка десятого тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (2:2).
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Джака послал спровоцировал болельщиков «Арсенала». Эмери пообещал разобраться
Спорт-Экспрессвчера в 15:26
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В документе говорится, что «на основании письма департамента образования от 18 октября приказываю работникам школы исключить возможность использования иностранных интернет-сервисов для обмена служебной информацией».
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Более 35% российских семей с детьми не получают льготы из-за того, что не знают о существовании положенной им помощи, сообщают «Известия» со ссылкой на результаты опроса, проведенного Общественной палатой России.
Коммерсантъ 03:24
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
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Политика
Горбачёв назвал расширение НАТО крупнейшей стратегической ошибкой
«Решение о расширении НАТО было крупнейшей стратегической ошибкой Запада, шагом к дестабилизации военно-политической обстановки в Европе и за её пределами», — приводит выдержки из книги РИА Новости.
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Общество
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Церемония открытия прошла в день рождения артиста, 27 октября, на его могиле на Троекуровском кладбище.
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BFM.ru 04:14
Армия и оружие
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Российские атомные подлодки «Нижний Новгород» и «Псков» испытают новое оружие в водах Норвежского моря, сообщает «Интерфакс».
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