Форвард лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт поддержал лайком недовольство одного из фанатов команды после поединка десятого тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (2:2).

Ляказетт поддержал лайком пост фаната против Эмери и Джаки

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