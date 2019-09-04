Футбол
LiveSport.ruЛапорт перенес операцию на колене
Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт прошел операцию на коленном суставе. Футболист получил травму и был заменен в прошлом матче АПЛ с «Брайтоном». После диагностики врачи установили, что центрбек получил повреждение мениска и хряща.
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Политика
Тимошенко не явилась в Верховную Раду из-за горя в семье
Газета.Ru вчера в 07:59
Политика
Правительство Украины одобрило увольнение Кличко
Правительство Украины согласовало отставку мэра Киева Виталия Кличко с поста руководителя администрации города.
Lenta.ru 08:02
Футбол
Демба Ба призвал темнокожих футболистов покинуть чемпионат Италии
Бывший нападающий «Челси» и «Ньюкасла» Демба Ба призвал темнокожих футболистов уехать из серии А. Поводом для этого послужил скандал вокруг нападающего «Интера» Ромелу Лукаку.
Спорт-Экспресс 08:40
Экономика
Топилин прокомментировал переход на четырехдневную рабочую неделю
Вопрос перехода на четырехдневную рабочую неделю - дело не ближайших лет, считает глава Минтруда Максим Топилин.
Российская газета 08:58
Здоровье
Медик рассказал, почему в России врачи вынуждены работать на износ
Российские медики вынуждены работать на износ, чтобы получить достойную зарплату.
ФедералПресс 08:06
Экономика
Путин указал главе «Аэрофлота» на рост цен на авиабилеты выше инфляции
Президент РФ Владимир Путин обратил внимание главы «Аэрофлота» Виталия Савельева на то, что рост цен на авиабилеты опережает инфляцию.
Известия 08:01
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены
Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, что они с супругой ждут второго ребенка.
РИА Новости вчера в 05:59
Шоу-бизнес
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания вчера в 10:56
Финансы
Официальный курс евро снизился на 14 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 13,94 копейки - до 73,0638 рубля, курс доллара - на 40,7 копейки - до 66,5002 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости 07:38
Здоровье
Врач назвала восемь бесполезных анализов
Врач-терапевт Ирина Уфимцева перечислила восемь анализов, на которых можно сэкономить, так как практическая польза от них спорна или минимальна.
Известия вчера в 16:50
Общество
Мединский назвал «убожеством» взрослых любителей комиксов
Министр культуры России Владимир Мединский назвал «убожеством» ситуацию, при которой взрослые люди читают комиксы, передает агентство «РИА Новости».
РБК 09:34
Общество
Минпромторг признал ошибку с фотографией моста на буклете ВЭФ-2019
Минпромторг признал ошибку в оформлении буклетов и сувениров к Восточному экономическому форуму 2019 года: на них вместо моста на остров Русский разместили фотографию вантового моста Рамы VIII в Бангкоке.
Интерфакс 09:02
Политика
«Роснефть» требует извинений от «Транснефти»
«Роснефть» 3 сентября потребовала извинений от «Транснефти» в адрес главы совета директоров нефтекомпании Герхарда Шрёдера из-за комментариев трубопроводной монополии в отношении письма, написанного им премьер-министру России Дмитрию Медведеву.
Коммерсантъ вчера в 08:33
Экономика
Греф посетил Иркутскую область и ответил на критику Путина Сбербанка
3 сентября Герман Греф прибыл в Тулун и сделал заявление о том, что Сбербанк реструктурирует кредиты предприятиям, предпринимателям и жителям Иркутской области, пострадавшим из-за паводка.
Дождь вчера в 10:05
Космос
Первый отель в космосе может заработать уже в 2025 году
Туристы смогут заселить номера-модули в космическом пространстве уже в 2025 году.
Экономика сегодня 02 сентября в 02:02
Происшествия
Блогер Владислав Синица осужден на пять лет за пост в Twitter
С самого начала прокурор требовал назначить наказание блогеру в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима, однако суд приговорил его к пяти годам тюрьмы, признав виновным в совершении преступления в соответствии со статьей «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».
SM News вчера в 05:12
Политика
В Минске рассказали об отношениях с НАТО
Взаимоотношения Белоруссии с Североатлантическим альянсом развиваются не в ущерб сотрудничеству с Россией, заявил в среду, 4 сентября, секретарь белорусского Совета безопасности Станислав Зась.
Известия 08:34
Спорт
Умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Халвард Ханеволд
Дождь вчера в 14:42
Происшествия
Военные нашли пропавшего 13 дней назад в приморском лесу подростка
В Приморье военнослужащие Восточного военного округа нашли подростка, который пропал 13 дней назад.
Газета.Ru 01:19
Общество
Суд в Иране расторг брак 11-летней девочки и взрослого мужчины
В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:01
Происшествия
Незарегистрированного кандидата в Мосгордуму арестовали на 20 суток
Тверской суд Москвы назначил 20 суток ареста незарегистрированному кандидату в Мосгордуму Александру Соловьеву из-за несогласованной акции 31 августа в поддержку политзаключенных.
Интерфакс 09:41
Происшествия
Раскрыта подготовка бойни в школе в годовщину Беслана
Теракт в школе Беслана произошел 1–3 сентября 2004 года.
Lenta.ru 08:47
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве женщины на северо‑западе Москвы
Столичные следователи возбудили уголовное дело после обнаружения трупа молодой женщины в квартире дома на Планерной улице в Москве, подозреваемого в преступлении уже задержали, сообщила РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГСК СК РФ по столице Юлия Иванова.
РИАМО 04:04
Армия и оружие
Индия заказала у России оружие на $14,5 млрд
Общая сумма военных заказов от Индии, полученных Москвой за последний год, составила $14,5 млрд.
РБК 08:22
Единоборства
Назван гонорар Хабиба Нурмагомедова за бой с Дастином Порье
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата UFC в легком весе, российский боец смешанных искусств Хабиб Нурмагомедов получит за бой против американца Дастина Порье более шести миллионов долларов.
МИР 24 09:55
Политика
Главу Избиркома Крыма объявили в розыск на Украине
Председателя Избирательной комиссии Республики Крым Михаила Малышева объявили в розыск на Украине.
РИА Новости Крым 06:47