Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессЛяпорт перенес операцию на колене

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт был успешно прооперирован. Как сообщает AFP, французу прооперировали колено, которое он повредил во время матча чемпионата Англии с "Брайтоном" (4:0).
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Ляпорт перенес операцию на колене

Спорт-Экспресс07:38

Защитник «Манчестер Сити» Ляпорт успешно перенес операцию на мениске

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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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