Футбол
Газета.RuЗащитник «Манчестер Сити» перенес операцию на мениске
Центральный защитник "Манчестер Сити" Эмерик Лапорт успешно прооперирован после повреждения хряща и наружного мениска. Об этом сообщает официальный сайт "горожан". Игрок получил травму во время матча четвертого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Брайтон энд Хоув Альбион".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 17:40, Вашингтон
Шоу-бизнес
Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании
Свободная Пресса 12:15
Политика
Палата общин Великобритании одобрила законопроект об отсрочке Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, являющийся сторонником Brexit даже в "жестком" варианте, призывал голосовать против данного законопроекта, однако буквально накануне он потерял рабочее большинство в парламенте после того, как часть консерваторов, не согласных с политикой своего лидера, отказались его поддержать.
Газета.Ru 17:10
Общество
Закрытый российский город с одной больницей лишился главного хирурга
Об увольнении всех хирургов в единственной больнице Трехгорного стало известно 29 августа, причиной ухода стали высокие нагрузки и низкая зарплата.
Lenta.ru 07:34
Армия и оружие
В США назвали срок размещения запрещенных ДРСМД ракет
Исполняющий обязанности министра армии США Райан Маккарти назвал сроки развертывания Соединенными Штатами новых высокоточных ракет и запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) гиперзвуковых ракет с баллистической боеголовкой.
Газета.Ru 17:25
Космос
Инопланетяне не подают признаков жизни, но их упорно ищут. Чем это грозит человечеству?
«Лента.ру» рассказывает, почему молчит космос и что это значит для человечества.
Lenta.ru 17:04
Политика
Соловьев предрек новые войны на Украине
Украинская власть в будущем может столкнуться с новыми гражданскими конфликтами, заявил телеведущий Владимир Соловьев во время своей авторской передачи на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 16:43
Происшествия
Прокурор попросил назначить Кириллу Жукову более 4 лет колонии
Коммерсантъ вчера в 14:44
Футбол
ЦСКА был готов платить Боласи больше 3,9 млн фунтов в год
По данным Daily Mail, московский клуб был готов платить 30-летнему конголезцу больше той суммы, 75 тысяч фунтов в неделю (3,9 млн фунтов в год), которые он получал в Англии.
Sport24.ru 13:22
Армия и оружие
В Эстонии нашли секретную базу спецназа США
На территории Эстонии была обнаружена действующая секретная военная база, на которой тренируются бойцы спецназа США.
REGNUM 15:53
Авто
Официально представлен Nissan Juke второго поколения
Компания Nissan провела онлайн дебют нового поколения кроссовера Juke, который серьезно отличается от предшественника в плане дизайна, но при этом сохранил свои пропорции и основные черты.
Tvoe-avto.com 13:02
Общество
Минпромторг РФ на ВЭФ перепутал мост Русский с мостом в Таиланде
Минпромторг на всей печатной продукции, буклетах и пакетах выпущенных к юбилейному Восточному экономическому форуму, разместил изображение не моста на остров Русский, где собственно и проходит форум, а похожий — мост Рамы IX в Бангкоке в Таиланде, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 03:13
Политика
В Италии сформировано новое правительство
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте договорился о создании новой правящей коалиции.
Росбалт 11:52
Политика
Рухани заявил о третьем сокращении обязательств Ирана в ядерной сфере
Иран с 6 сентября начнёт третий этап сокращения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе, более известному как иранская ядерная сделка.
REGNUM 15:17
Футбол
Глушаков: друзья-агенты Карреры разрушили команду интригами
Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, ныне выступающий за «Ахмат», прокомментировал слова экс-тренера красно-белых Аттилы Мальфатти.
Чемпионат 16:50
Здоровье
Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию с россиянами
"Министр здравоохранения Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию", — говорится в сообщении.
РИА Новости 13:16
Теннис
Медведева верит в победу Медведева на US Open
Pravda.Ru 10:53
Армия и оружие
В Польше объяснили присутствие американских войск политикой России
Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что расширение присутствия американских военнослужащих на территории страны было связано с изменением геополитической ситуации и политикой России.
RT на русском 16:54
Технологии
Виртуальный туризм появится в Assassin’s Creed Odyssey уже 10 сентября
Ubisoft объявила дату выхода Discover Tour для Assassin's Creed Odyssey — виртуальный туризм по просторам Древней Греции начнётся с 10 сентября.
Игромания.ру 12:56
Шоу-бизнес
В Сети сообщили о второй беременности Ксении Собчак
Сразу несколько источников распространили информацию о возможной беременности Ксении Собчак.
StarHit.ru 12:05
Единоборства
Нурмагомедов отменил открытую тренировку перед боем с Порье
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отменил открытую тренировку перед боем с американцем Дастином Порье ради общения с фанатами.
RT на русском 14:09
Кино
Безруков предложил брать деньги за прокат в России западных фильмов
Народный артист России Сергей Безруков высказал мнение, что по российскому телевидению надо показывать больше отечественных фильмов, особенно детских, а за показ западного кино брать сбор.
Петербургский дневник 11:24
Хоккей
Сегодня челябинский «Трактор» сыграет со СКА
Дополнительную интригу матчу придает возвращение в Челябинск из СКА Алексея Кручинина.
Южноуральская панорама 06:16
Игры
Valve изменит дизайн библиотеки Steam
Компания Valve изменит интерфейс библиотеки Steam. Об этом сообщается в новостном фиде площадки.
CyberSport.ru 14:23
Футбол
Роман Зобнин: «Шотландия — наш главный конкурент»
Полузащитник сборной России Роман Зобнин в эксклюзивном интервью «СЭ» признался, что сейчас считает шотландцев главными конкурентами в борьбе за выход на Евро-2020.
Спорт-Экспресс 15:20
Политика
Украина пообещала восстановить мобильную связь на территориях ЛДНР
Сегодня, 4 сентября, в Минске Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе пришла к соглашению о восстановлению устойчивой мобильной связи на территориях ЛДНР.
Новостной фронт 15:37
Политика
Оскорбившая жителей Тулуна чиновница находится в отпуске
REGNUM вчера в 06:58
Происшествия
Украинку убили во время секса в Турции
Гражданку Украины убили в Турции, когда она согласилась на секс за деньги с местным жителем.
Lenta.ru 12:16
Волейбол
Сборная России проиграла Италии в четвертьфинале чемпионата Европы
Сборная России по волейболу не смогла выйти в полуфинал чемпионата Европы среди женских команд.
Нева Спорт 14:28