Политика
Российская газетаЭкс-депутат Рады Ляшко напал на представителя Зеленского в аэропорту
Бывший депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко напал в аэропорту Борисполь на представителя президента страны Владимира Зеленского в правительстве страны, действующего народного избранника Андрея Геруса. Об этом сообщил последний на своей странице в Facebook.
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Футбол
«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Аталантой» в матче ЛЧ
Английский «Манчестер Сити» и итальянская «Аталанта» сыграли вничью в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Опубликовано первое изображение сверхтяжелого транспортника «Слон»
Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) опубликовал изображение аэромодели большегрузного транспортного самолета "Слон".
Футбол
«Динамо» Загреб — «Шахтер» Донецк: решающая битва
Представляем прогноз на матч группового этапа Лиги Европы, в котором 6 ноября «Динамо» из Загреба принимает донецкий «Шахтер».
Происшествия
Под Киевом при подрыве автомобиля погиб один человек
В Киеве неизвестный установил на автомобиле взрывное устройство и привел его в действие, один человек погиб и еще двое получили телесные повреждения.
Наука
Ученые предрекли «неописуемые страдания» всему человечеству
Ученые со всего мира предрекли "неописуемые страдания" человечеству. Документ подписали 11 тысяч научных деятелей из 153 государств.
Политика
Путин: Россия обладает уникальным оружием, но не станет им угрожать
Глава государства рассказал о готовности Москвы сделать все возможное, чтобы подтолкнуть процесс разоружения с учетом российских новейших систем вооружения, задача которых заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность на фоне растущих для России угроз.
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение по делу об «аргентинском кокаине»
Российская генеральная прокуратура утвердила обвинение по делу о контрабанде кокаина из Аргентины.
Происшествия
Отец Шамсутдинова рассказал, что с его сыном делали сослуживцы
Отец солдата-срочника, ссылаясь на слова Рамиля Шамтсутдинова, заявил, что его сына подвергали издевательствам в военной части.
Политика
Кадыров призвал «убивая и сажая» наказывать за оскорбление чести в сети
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Происшествия
Адвокат назвал статус либертарианца Светова после обысков
Член Либертарианской партии Михаил Светов проходит свидетелем по уголовному делу, в рамках которого у него провели обыски.
Общество
Минобороны РФ: версия об угрозах изнасиловать Шамсутдинова — вброс
Министерство обороны Российской Федерации назвало «абсолютной ложью» публикацию издания Baza и его телеграм-канала о том, что расстрелявший своих сослуживцев в Забайкальском крае рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов якобы объяснил свои действия угрозой изнасилования.
Финансы
Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам
Сбербанк во второй раз с начала осени снизил ставки по рублевым вкладам, максимальная ставка по вкладу из базовой линейки составляет теперь (без учета капитализации) 4,65% годовых, следует из информации на сайте банка.
Здоровье
Александр Мясников вспомнил, как медики издевались над его матерью
Специалист признался, что, к сожалению, подобные случаи не редкость. Более того, в свое время врачи издевались и над матерью Мясникова.
Экономика
Песков прокомментировал новое повышение ставки НДС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о появившейся информации о возможном новом повышении ставки по НДС.
Происшествия
Из-за ошибки пилота в аэропорту Амстердама объявили тревогу
Объявленная в аэропорту Амстердама "Схипхол" тревога не окончилась, к счастью, ничем.
Игры
Вышла версия Red Dead Redemption 2 для ПК
Кино
Сериал «Диверсант» продлен на третий сезон
Телесериал "Диверсант" продлен на третий сезон через 12 лет после завершения второго. Премьера новой части запланирована на 2020 год.
Космос
Основатель Марсианского общества обосновывает миссию на Марс «Mars Direct»
Mars Direct, утверждает Зубрин, имеет больше смысла, чем нынешняя архитектура космического корабля SpaceX и планы НАСА, которые могут использовать лунную космическую станцию Gateway в качестве отправной точки для миссий на Марс.
Политика
На Украине заявили о готовности к прекращению транзита газа с Россией
Украина имеет план действий на случай прекращения транзита газа из России.
Общество
Меркель рассказала о своих планах на пенсию в ГДР
Канцлер ФРГ Ангел Меркель уехала бы в Америку после выхода на пенсию в 60 лет - если бы не рухнула Берлинская стена.
Политика
Комиссия Госдумы рассмотрит обращение Совфеда про «спрут» Рашкина
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила комитету по регламенту обратиться в комиссию Госдумы по мандатным вопросам в связи с заявлениями депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.
Экономика
Финская таможня три года неверно конвертировала рубль
Таможня Финляндии с 1 мая 2016 г. по 30 июня 2019 г. неверно конвертировала несколько иностранных валют: российский рубль, китайский юань и доллар США.
Хоккей
СКА и «Ак Барс» поменяются игроками
Хоккейные клубы СКА и «Ак Барс» совершат обмен игроками.
Происшествия
Росавиация может ограничить деятельность Azur Air
Официальный представитель Росавиации сообщил, что "в случае неустранения в срок до 22 ноября 2019 [года] несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения".
Авто
Продажи Haval в России набирают обороты
Гаджеты
Поддельные AirPods Pro распознаются как оригинальная гарнитура
Сетевой информатор Бен Гескин приобрел поддельные AirPods Pro.