Общество
Lenta.ruЛяшко обвинил власти Украины в газовом обмане людей
Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко рассказал о газовом обмане украинцев, заявив, что власти страны вводят людей в заблуждение насчет причин изменения цен на газ. Об этом он сообщил в эфире телеканала «112 Украина».
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Власти Украины обманывают граждан страны, объясняя причины изменения цен на газ – такое заявление сделал в эфире телеканала "112 Украина" бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко.Вести.Ru02:52
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