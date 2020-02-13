Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко подал в суд на правительство Украины и «Нафтогаз». По мнению экс-парламентария, руководство компании получило необоснованные премии по итогам судебного разбирательства с «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже.

Ляшко подал в суд на правительство Украины и «Нафтогаз»

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