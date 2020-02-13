Общество
ИзвестияЛяшко подал в суд на правительство Украины и «Нафтогаз»
Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко подал в суд на правительство Украины и «Нафтогаз». По мнению экс-парламентария, руководство компании получило необоснованные премии по итогам судебного разбирательства с «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже.
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Топ-менеджер «Нафтогаза» через суд добивается премии за сделку с «Газпромом»
Коммерсантъвчера в 22:45
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В России могут ввести запрет на шум в многоквартирных домах в отдельные дневные часы и в выходные дни.
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В Китае нашли эффективный способ лечения коронавируса
Примененная китайскими врачами методика переливания плазмы переболевших коронавирусом COVID-19 доказала свою эффективность для лечения зараженных пациентов, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местных медиков.
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13 февраля в российский прокат выходит криминальная комедия «Джентльмены» британца Гая Ричи с Мэттью Макконахи, Чарли Ханнэмом, Хью Грантом, Мишель Докери и Колином Фарреллом.
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В Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова
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Начальник управления «П» службы экономической безопасности ФСБ России Наиб Нагуманов назначил комплексную проверку своего подразделения.
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Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе
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В Казахстане прокомментировали резонансные посты внука Назарбаева
Резонансные посты в социальной сети Facebook внука первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултана написаны под влиянием определенных людей, которые пользуются тем, что он проходит лечение от наркозависимости, обсуждать их неэтично, считает министр информации и общественного развития Даурен Абаев.
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Оставленных отцом в Шереметьеве детей передали их матери
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В Чите выписали из больницы семью болевшего коронавирусом китайца
В пятницу из краевой клинической инфекционной больницы в Чите выписали жену и дочь гражданина КНР, который переболел коронавирусом.
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Дочь Романа Абрамовича показала неидеальную фигуру на яхте
Дочь Романа Абрамовича Софья обнародовала снимок в купальнике, который вызвал массу критики со стороны ее подписчиков в Instagram.
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Билли Айлиш выпустила песню к новому фильму о Джеймсе Бонде
Американская поп-звезда Билли Айлиш выпустила титульную песню для нового фильма бондианы «Не время умирать» (No Time to Die).
Армия и оружие
Перестрелка военных США с курдами в Сирии попала на видео
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Спортивный директор «Зенита»: Не понимаю, для чего вводится новый лимит на легионеров
Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта поделился мнением о новом лимите на легионеров, который вступает в силу со следующего сезона.
Здоровье
Жительница Златоуста дозвонилась в детскую поликлинику с 327-го раза
Жительнице Златоуста Челябинской области понадобилось сделать 327 звонков, чтобы дозвониться до регистратуры детской поликлиники и вызвать к больному ребенку врача.
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На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены
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В Ираке база с американскими военными подверглась ракетной атаке
В Пентагоне отметили, что это было ответом на нападение группировки на базу в Ираке близ города Киркук.
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В Конституцию внесут запрет на отчуждение территорий
В ходе обсуждения было предложение закрепить в обновленном основном законе запрет на отчуждение территорий России.
Общество
Россия приостановила чартерное авиасообщение с Китаем
С пятницы, 14 февраля, приостановлены чартерные рейсы российских авиакомпаний в Китай и обратно. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Украина отказалась поставлять воду в Крым
Ранее в украинском парламенте заявляли о том, что подача воды в Крым может произойти в рамках своеобразного обмена: Украина начинает поставки воды в Крым, а Россия не мешает Вооруженным силам Украины убивать жителей ДНР и ЛНР.
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Захарова призналась в неуважении к Собчак
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Ургант высмеял фитнес-тренера, накричавшую на таксиста
Телеведущий Иван Ургант спародировал фитнес-тренера и участницу конкурса "Мисс Томск — 2013" Яну Данькову, которая накричала на таксиста в Подмосковье.
Экономика
В России впервые более чем за 20 лет сменился пивной лидер
В 2019 году лидирующие позиции на пивном рынке в России впервые заняла компания AB InBev Efes, сменив входящую в Carlsberg Group "Балтику".
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Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
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Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала глава Листвянки
Глава администрации Листвянского муниципального образования задержан после того, как выдал незаконное разрешение на строительство в экологической зоне Байкала, передает сайт СК России по региону.