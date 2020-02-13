Общество

ИзвестияИзвестияЛяшко подал в суд на правительство Украины и «Нафтогаз»

Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко подал в суд на правительство Украины и «Нафтогаз». По мнению экс-парламентария, руководство компании получило необоснованные премии по итогам судебного разбирательства с «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже.
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Витренко через суд потребовал премию за победу над «Газпромом»

РИА Новостивчера в 17:43

Ляшко в суде требует запретить выплату премий в «Нафтогазе» после арбитража с «Газпромом»

ТАССвчера в 13:08

Ляшко подал в суд на украинский кабмин и «Нафтогаз»

Газета.Ruвчера в 13:17

Топ-менеджер «Нафтогаза» через суд потребовал премию за сделку с Россией

РБКвчера в 19:34

Ляшко подал в суд на правительство Украины и «Нафтогаз»

Известиявчера в 16:26

Директор «Нафтогаза» решил судиться с «Нафтогазом» из-за премии

Lenta.ruвчера в 20:21

Топ-менеджер «Нафтогаза» через суд добивается премии за сделку с «Газпромом»

Коммерсантъвчера в 22:45
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Автоматически обработано 7065 источников, обновлено вчера в 23:52, Ашберн
Общество

В России могут запретить шуметь днём

В России могут ввести запрет на шум в многоквартирных домах в отдельные дневные часы и в выходные дни.
REGNUM 12 февраля в 18:29
Здоровье

В Китае нашли эффективный способ лечения коронавируса

Примененная китайскими врачами методика переливания плазмы переболевших коронавирусом COVID-19 доказала свою эффективность для лечения зараженных пациентов, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местных медиков.
РИА Новости вчера в 17:08
Кино

Бекмамбетов снимет первый в мире вертикальный блокбастер

Телеканал 360° вчера в 08:42
Армия и оружие

Приказ отдал Эрдоган: Турция заявила, что сбила вертолет ВВС Сирии

Сирийский вертолет "Ми-8/17" был сбит истребителем F-16 ВВС Турции по распоряжению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Defence Blog со ссылкой на турецкие СМИ.
Российский Диалог вчера в 03:28
Кино

В прокат выходят «Джентльмены» Гая Ричи

13 февраля в российский прокат выходит криминальная комедия «Джентльмены» британца Гая Ричи с Мэттью Макконахи, Чарли Ханнэмом, Хью Грантом, Мишель Докери и Колином Фарреллом.
RT на русском 12 февраля в 08:09
Общество

В Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал опубликованные фотографии, на которых убийца Бориса Немцова и осужденные сидят за праздничным столом.
Вести.Ru вчера в 09:59
Происшествия

В управлении «П» ФСБ проведут проверку из-за видео стрельбы на Лубянке

Начальник управления «П» службы экономической безопасности ФСБ России Наиб Нагуманов назначил комплексную проверку своего подразделения.
Lenta.ru вчера в 01:01
Футбол

Сергей Прядкин: вопрос о расширении РПЛ требует тщательной проработки

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин в интервью ТАСС объяснил, почему лига не стала выдвигать на рассмотрение исполкома Российского футбольного союза (РФС) вопрос об увеличении числа участников чемпионата России с 16 до 18 команд.
ТАСС Спорт вчера в 14:25
Общество

В Петрозаводске директор школы отчитала ученицу за «толстоватые ноги»

Газета.Ru вчера в 04:09
Политика

Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе

Посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что ему поступили угрозы из-за обострения ситуации в Идлибе.
РИА Новости вчера в 15:12
Политика

В Казахстане прокомментировали резонансные посты внука Назарбаева

Резонансные посты в социальной сети Facebook внука первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултана написаны под влиянием определенных людей, которые пользуются тем, что он проходит лечение от наркозависимости, обсуждать их неэтично, считает министр информации и общественного развития Даурен Абаев.
РИА Новости вчера в 10:22
Происшествия

Оставленных отцом в Шереметьеве детей передали их матери

RT на русском вчера в 22:15
Армия и оружие

Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску

REGNUM вчера в 17:35
Происшествия

В Чите выписали из больницы семью болевшего коронавирусом китайца

В пятницу из краевой клинической инфекционной больницы в Чите выписали жену и дочь гражданина КНР, который переболел коронавирусом.
Российская газета вчера в 23:24
Шоу-бизнес

Дочь Романа Абрамовича показала неидеальную фигуру на яхте

Дочь Романа Абрамовича Софья обнародовала снимок в купальнике, который вызвал массу критики со стороны ее подписчиков в Instagram.
Актуальные Новости вчера в 07:13
Культура

Билли Айлиш выпустила песню к новому фильму о Джеймсе Бонде

Американская поп-звезда Билли Айлиш выпустила титульную песню для нового фильма бондианы «Не время умирать» (No Time to Die).
Lenta.ru вчера в 20:43
Армия и оружие

Перестрелка военных США с курдами в Сирии попала на видео

REGNUM 12 февраля в 09:16
Футбол

Спортивный директор «Зенита»: Не понимаю, для чего вводится новый лимит на легионеров

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта поделился мнением о новом лимите на легионеров, который вступает в силу со следующего сезона.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 12:14
Здоровье

Жительница Златоуста дозвонилась в детскую поликлинику с 327-го раза

Жительнице Златоуста Челябинской области понадобилось сделать 327 звонков, чтобы дозвониться до регистратуры детской поликлиники и вызвать к больному ребенку врача.
Ридус 12 февраля в 05:25
Происшествия

На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены

Lenta.ru вчера в 15:52
Армия и оружие

В Ираке база с американскими военными подверглась ракетной атаке

В Пентагоне отметили, что это было ответом на нападение группировки на базу в Ираке близ города Киркук.
РИА Новости вчера в 16:06
Здоровье

В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли

Новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети населения Земли.
РИА Новости вчера в 22:36
Политика

В Конституцию внесут запрет на отчуждение территорий

В ходе обсуждения было предложение закрепить в обновленном основном законе запрет на отчуждение территорий России.
Гудвилл.онлайн вчера в 08:55
Общество

Россия приостановила чартерное авиасообщение с Китаем

С пятницы, 14 февраля, приостановлены чартерные рейсы российских авиакомпаний в Китай и обратно. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 17:21
Политика

Украина отказалась поставлять воду в Крым

Ранее в украинском парламенте заявляли о том, что подача воды в Крым может произойти в рамках своеобразного обмена: Украина начинает поставки воды в Крым, а Россия не мешает Вооруженным силам Украины убивать жителей ДНР и ЛНР.
Хакасия-Информ вчера в 21:43
Общество

Захарова призналась в неуважении к Собчак

Lenta.ru вчера в 19:34
Общество

Ургант высмеял фитнес-тренера, накричавшую на таксиста

Телеведущий Иван Ургант спародировал фитнес-тренера и участницу конкурса "Мисс Томск — 2013" Яну Данькову, которая накричала на таксиста в Подмосковье.
РИА Новости вчера в 20:50
Экономика

В России впервые более чем за 20 лет сменился пивной лидер

В 2019 году лидирующие позиции на пивном рынке в России впервые заняла компания AB InBev Efes, сменив входящую в Carlsberg Group "Балтику".
Газета.Ru вчера в 00:19
Шоу-бизнес

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Экспресс газета вчера в 14:47
Происшествия

Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала глава Листвянки

Глава администрации Листвянского муниципального образования задержан после того, как выдал незаконное разрешение на строительство в экологической зоне Байкала, передает сайт СК России по региону.
Газета.Ru вчера в 23:36
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