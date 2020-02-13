Общество
ИзвестияЛяшко подал в суд на правительство Украины и «Нафтогаз»
Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко подал в суд на правительство Украины и «Нафтогаз». По мнению экс-парламентария, руководство компании получило необоснованные премии по итогам судебного разбирательства с «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже.
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Политика
Губернатор Калужской области ушел в отставку
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов ушел в отставку по собственному желанию в четверг, 13 февраля.
Здоровье
В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей жителей Земли
При неблагоприятном сценарии заразиться коронавирусом COVID-19 могут до 66% населения планеты.
Здоровье
Китайские врачи нашли эффективный способ лечения коронавируса
Примененная китайскими врачами методика переливания плазмы переболевших коронавирусом COVID-19 доказала свою эффективность для лечения зараженных пациентов, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местных медиков.
Шоу-бизнес
Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов рублей
Перед гостями счастливая невеста предстала в роскошном свадебном платье Zuhair Murad стоимостью в 10 миллионов рублей.
Здоровье
Власти Китая сообщили о более чем 250 умерших от коронавируса за сутки
За минувшие сутки в Китае (за исключением Гонконга и Макао) от вызванного коронавирусом заболевания COVID-19 умерли 254 человека, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению.
Политика
Нидерланды отказались передать России дело подозреваемых по MH17
Нидерланды отказались от предложения Москвы провести в России судебный процесс над подозреваемыми по делу о крушении летевшего рейсом МН17 самолёта Boeing 777 в июле 2014 года.
Происшествия
В Хабаровске задержали мужчину, бросившего детей в Шереметьево
В Хабаровске сотрудники СК задержали мужчину, который в конце января оставил своих детей одних в московском аэропорту Шереметьево и улетел в Ростов-на-Дону.
Космос
Российский проект по исследованию Солнца подорожал
Изготовление двух космических аппаратов по программе "Интергелиозонд" для исследования Солнца обойдется более чем 20 миллиардов рублей, рассказал РИА Новости директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Пушкова Владимир Кузнецов.
Армия и оружие
Приказ отдал Эрдоган: Турция заявила, что сбила вертолет ВВС Сирии
Сирийский вертолет "Ми-8/17" был сбит истребителем F-16 ВВС Турции по распоряжению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Defence Blog со ссылкой на турецкие СМИ.
Общество
Захарова призналась в неуважении к Собчак
Армия и оружие
В Минобороны РФ ответили на заявление Эрдогана о нападениях в Идлибе
В Минобороны РФ прокомментировали заявление президента Турции Реджепа Эрдогана о том, что российские и сирийские войска нападают на мирных жителей в Идлибе.
Культура
Создатели фильма «Дау» подали в суд на Минкульт
Продюсерский коллектив картины Ильи Хржановского обратился в Арбитражный суд с требованием признать незаконным решение Минкульта РФ об отказе выдать «Дау» прокатное удостоверение.
Космос
Орбиты помогли разграничить коричневые карлики и теплые юпитеры
Астрономы выяснили, что коричневые карлики и теплые юпитеры — принципиально разные классы объектов, даже несмотря на близкие массы.
Общество
Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
Культура
Вышла песня Билли Айлиш к новому фильму о Джеймсе Бонде
«Не время умирать» режиссера Кэри Фукунаги выйдет на экраны 9 апреля. Главную роль в фильме про агента 007 снова сыграет Дэниел Крэйг.
Гаджеты
Планшет HUAWEI MediaPad M6 появился в России
HUAWEI открыла продажи планшета HUAWEI MediaPad M6 в официальном интернет-магазине, фирменных магазинах бренда и магазинах-партнерах компании.
Культура
Звезды «Уральских пельменей» рассказали о драках в коллективе
Участники коллектива «Уральские пельмени» рассказали о драках, которые происходили между ними.
Шоу-бизнес
Папарацци сфотографировали новую фигуру Адель, похудевшую на 45 кг
Папарацци смогли сфотографировать её новую фигуру.
Биатлон
IBU начало разбирательство в отношении биатлониста Устюгова
Новое допинговое разбирательство с олимпийским чемпионом Сочи Евгением Устюговым начал Международный союз биатлонистов.
Авто
Новый Kia Mohave получит VIP-версию в России
Компания KIA сертифицировала в России еще одну версию внедорожника KIA Mohave нового поколения — с шестиместным салоном.
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов узнал результаты ДНК-теста на отцовство
Сам Григорьев-Апполонов был шокирован новостью о внебрачном ребенке. При этом он не стал отрицать, что знаком с Сазыкиной.
Авто
Назвали самые надежные автомобили в мире по версии J.D. Power
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Политика
Шеремет об инициативе Зеленского: «городом-садом» крымчан не заманишь
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет прокомментировал инициативу Зеленского простроить в 2019 году в Херсонской области "город-сад" для переселенцев из Крыма.
Хоккей
Гол Гурьянова помог «Далласу» обыграть «Торонто»
Нападающий Александр Радулов пропустил матч из-за повреждения верхней части тела после столкновения с одноклубником Гурьяновым в игре с «Миннесотой Уайлд» (2:3) За «Торонто» забивали Остон Мэттьюс и Зак Хайман.
Экономика
Центробанк продаст правительству акции Сбербанка
Правительство выкупит акции Сбербанка у ЦБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ.