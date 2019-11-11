Политика
ИзвестияЛяшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у РФ
Лидер украинской Радикальной партии заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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с чего всё началось
"Как оно будет реализовано на практике — через изменения в закон, постановлением правительства или каким-нибудь другим решением — узнаем вскоре", — написал он в Facebook.РИА Новости15:21
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Политика
Президент Боливии ушел в отставку
Президент Боливии Эво Моралес заявил, что уходит в отставку.
Lenta.ru 16:33
Происшествия
В Самаре вынужденно сел самолет из-за курившей пассажирки
Как сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе Куйбышевской транспортной прокуратуры, пассажирку высадили из самолета за то, что она курила в туалете электронные сигареты.
Интерфакс 13:57
Политика
Американские СМИ назвали «худший кошмар» для России и Китая
Возможное начало продажи США атомных подводных лодок союзникам стало бы «худшим кошмаром» для Китая и России.
РБК 19:25
Происшествия
Турист погиб при сходе лавины в Хакасии
В воскресенье днем вблизи села Приисковое произошел сход лавины, во время которого пропал турист.
Интерфакс 06:54
Футбол
Криштиану Роналду обиделся на Сарри
Как и в недавнем матче с "Локомотивом" в Лиге чемпионов, тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри решил заменить Роналду.
Вести.Ru 21:39
Футбол
Матч чемпионата Украины «Динамо» — «Шахтёр» был прерван из-за расизма
Капитан донецкого «Шахтёра» Тайсон подвергся расистским оскорблениям с трибун во время матча 14-го тура Украинской премьер-лиги с «Динамо» (1:0).
RT на русском 14:47
Наука
Раковые клетки мутируют против лечения
Исследователи из Туринского университета и Онкологического института в Кандиоло показали, что раковые клетки, почувствовав терапию, начинают активно мутировать.
Наука и жизнь 23:08
Общество
В соцсетях появилось видео рыбы с человеческим лицом
Видеозапись рыбы с человеческим лицом активно обсуждают пользователи социальных сетей. Кадры не оставили равнодушными многих юзеров.
Sputnik Кыргызстан 22:56
Шоу-бизнес
Разин рассказал, что Заворотнюк идёт на поправку
Продюсер Андрей Разин заявил, что Анастасия Заворотнюк стала чувствовать себя лучше.
Аргументы недели вчера в 23:19
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Происшествия
Житель Красноярска пропал в водах Енисея, спасая девушку
Мужчина прыгнул в Енисей за девушкой, упавшей в воду с набережной в Красноярске вечером 7 ноября, они до сих пор не найдены.
REGNUM 08 ноября в 01:02
Кино
«Доктор Сон» провалился в первый день проката
Хоррор «Доктор Сон» Майка Флэнегана провалился в первый день проката в США.
Культуромания 03:32
Происшествия
Суд сегодня выберет меру пресечения историку Олегу Соколову
Историк признал свою вину и подписал явку повинной.
Эхо Москвы 15:58
Наука
Определен напиток, который в два раза снижает риск развития рака
Уфимские Заметки 08 ноября в 11:00
Происшествия
Адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова застрелили на Украине
На Украине был застрелен адвокат Святослав Пархоменко, защищавший подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова - Александра Лося.
Газета.Ru 18:58
Происшествия
В результате ДТП в Курской области пострадали восемь человек
В результате столкновения микроавтобуса и внедорожника в Курской области один человек погиб и ещё восемь пострадали.
RT на русском 11:56
Здоровье
Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач
UfacityNews.ru 08 ноября в 04:37
Авто
В России растут продажи китайских машин
Всего за 10 месяцев 2019 года китайские бренды продали в России свыше 30 тысяч машин, что на 5,5% больше аналогичного показателя годичной давности.
Тарантас Ньюс вчера в 16:30
Экономика
Рассказываем, кто будет получать повышенные пенсии с 1 января 2020 года
Ранее в ведомстве отметили, что с 1 апреля 2020 года планируют увеличить пенсии по гособеспечению в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2019 году — предварительно на семь процентов.
Катунь 24 вчера в 05:45
Авто
Автомобили дорожают при падении спроса
Владимир Мирошников говорит, что ряд производителей запускают спецпредложения на определенные модели или комплектации, продажи которых хотят поддержать, предоставляют дисконт при сдаче автомобилей в трейд-ин и специальные кредитные программы на покупку, но «акции носят точечный характер, и их недостаточно, чтобы оживить спрос на рынке».
Коммерсантъ 17:25
Общество
Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.
ТАСС 08 ноября в 13:09
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
Коммерсантъ вчера в 16:04
Политика
Ни одна партия не набрала абсолютного большинства на выборах в Испании
Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE) одержала победу на внеочередных всеобщих выборах, которые состоялись в стране в воскресенье, однако она вновь не смогла набрать большинства, необходимого для формирования однопартийного правительства.
Интерфакс 17:36
Культура
Гагарина расплакалась и покинула студию «Голоса»
Полина Гагарина, комментируя выступление певца, не смогла сдержать слез – она призналась, что пережить смерть ребенка не каждому хватит сил.
Gazeta.SPb вчера в 14:23
Общество
Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году
В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
Газета.Ru 20:50
Здоровье
Врач рассказал о вреде свеклы при некоторых болезнях
ToDay News Ufa 13:31
Единоборства
Волков одолел Харди на турнире UFC в Москве
Российский боец смешанных единоборств Александр Волков выиграл бой у американца Грега Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC в Москве.
ТК Звезда вчера в 17:25