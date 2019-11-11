Политика

ИзвестияИзвестияЛяшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у РФ

Лидер украинской Радикальной партии заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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"Как оно будет реализовано на практике — через изменения в закон, постановлением правительства или каким-нибудь другим решением — узнаем вскоре", — написал он в Facebook
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РИА Новости15:21

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Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у РФ

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Ляшко заявил о решении Украины отказаться от покупки российской электроэнергии

Коммерсантъ19:55

Ляшко заявил, что Украина прекратит закупать электроэнергию у России

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Экс-депутат Ляшко: Украина откажется от российской электроэнергии

Телеканал 360°18:39

Ляшко заявил о решении Киева прекратить закупать электроэнергию у России

РБК17:53

Ляшко заявил, что Украина прекратит закупки электроэнергии у России

ФАН16:46

Ляшко заявил, что Украина прекратит закупки электроэнергии у России

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