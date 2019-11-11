с чего всё началось

Лидер украинской Радикальной партии заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у РФ

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