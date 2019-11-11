Лидер украинской Радикальной партии заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у РФ

Происшествия В Москве задержан гражданин Австрии за изнасилование школьницы В Москве правоохранительные органы задержали гражданина Австрии за изнасилование 15-летней школьницы.

Общество Россияне не стали отказываться от наличных денег По данным опроса, 89 процентов россиян регулярно пользуются наличными, 98 процентов не готовы отказаться от них полностью.

Общество FT: семья Асада купила 19 апартаментов в «Москва-сити» Родственники президента Сирии Башара Асада в разные годы купили не менее 19 апартаментов в жилых комплексах на территории «Москва-сити», 18 из них – в комплексе «Город столиц», еще один – в башне «Федерация».

Происшествия Таксист изнасиловал россиянку в инвалидном кресле за отмену вызова В Санкт-Петербурге таксист изнасиловал девушку в инвалидной коляске, которая вызвала такси, но передумала ехать.

Общество Россия оказалась в числе самых пьющих стран мира В числе стран, где высоко потребление алкогольных напитков, вошла и Россия, оказавшись на седьмом месте рейтинга.

Происшествия Адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова застрелили на Украине На Украине был застрелен адвокат Святослав Пархоменко, защищавший подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова - Александра Лося.

Шоу-бизнес Сын Марии Шукшиной тайно женился Почти месяц назад, 18 октября, сын Марии Шукшиной Макар Касаткин женился на своей избраннице.

Шоу-бизнес Семья Заворотнюк ответила Разину о состоянии актрисы Семья актрисы Анастасии Заворотнюк поблагодарила продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина за его обеспокоенность здоровьем звезды.

Здоровье Какие проблемы поможет решить употребление яиц и капусты Употребление яиц и капусты может облегчить течение некоторых заболеваний. Специалисты назвали симптомы, которые могут быть сигналами недуга.

Происшествия Приостановлено движение на кольцевой линии метро Москвы На Кольцевой линии московского метрополитена приостановлено движение поездов по часовой стрелке из-за падения пассажира на пути.

Политика Путин указал на воровство при строительстве космодрома Восточный Президент России Владимир Путин указал на беспорядок при строительстве космодрома Восточный.

Шоу-бизнес Уральская экс-любовница Гуфа вышла замуж 19-летняя жительница Екатеринбурга Яна Шевцова, известная своими отношениями с рэпером Гуфом, вышла замуж.

Космос Ракету «Протон-М» доставили на Байконур для запуска «Электро-Л» Ракета-носитель «Протон-М», предназначенная для запуска спутника «Электро-Л», доставлена на космодром Байконур, сообщили в Центре имени М.В. Хруничева.

Общество На Россию идут 40-градусные морозы Связано это с приходом северного циклона, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Армия и оружие В концерне «Калашников» назвали недостатки американского конкурента АК Основной конкурент автомата Калашникова — винтовки, созданные на базе американской схемы AR, — в жарких странах "клинит" после отстрела трех-четырех магазинов, рассказал в интервью РИА Новости главный конструктор российского концерна Сергей Уржумцев.

Общество ЦБ предупредил банки об атаках через Систему быстрых платежей Центробанк выявил «иные» компьютерные атаки на клиентов банков в Системе быстрых платежей (СБП).

Политика The National Interest назвал «худший кошмар» для Китая и России Журналист Гарри Казианис в своём материале для The National Interest рассказал о «худшем кошмаре» для России и Китая, который могут реализовать власти США.

Футбол Тренер ЦСКА Гончаренко нецензурно высказался в адрес судьи Главный тренер московского ЦСКА позволил себе нецензурные высказывания в адрес судьи во время матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Сочи", передает Sport24.

Политика РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Политика Бундестаг не смог принять поправки к газовой директиве Евросоюза Закон, который регулирует применение поправок к газовой директиве Евросоюза не смог принять парламент Германии.

Политика Турция начала высылку террористов ИГ в Европу и США Ранее на прошлой неделе Сойлу предупреждал, что Турция отправит пленных боевиков ИГ обратно в Европу - в те места, откуда они приехали на Ближний Восток.

Общество Знаки зодиака, которые выйдут замуж в декабре Если Близнецы не выйдут замуж, то точно дождутся определенности от мужчины, который долгое время мучает ожиданиями.

Общество Сестры Кардашьян вышли в свет в откровенных нарядах Сестры Кардашьян появились на 45-й церемонии вручения премии People’s Choice Awards 2019 в откровенной одежде.