Лидер украинской Радикальной партии заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у РФ

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