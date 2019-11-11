Политика
ИзвестияЛяшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у РФ
Лидер украинской Радикальной партии заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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Ляшко заявил о решении Украины отказаться от покупки российской электроэнергии
Коммерсантъвчера в 19:55
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Политика
Польша заявила о вложениях ЕС в оружие России через «Северный поток-2»
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью газете Financial Times раскритиковал страны ЕС за поддержку строительства «Северного потока-2».
РБК вчера в 14:04
Общество
Россия попала в десятку самых пьющих стран мира
Россия попала в десятку стран с наиболее высоким потреблением алкоголя на душу населения.
Lenta.ru 00:53
Происшествия
Камера сняла избавляющегося от тела девушки преподавателя СПбГУ
Камера наружного наблюдения в Санкт-Петербурге сняла человека, выбрасывающего ночью тяжелый пакет в реку Мойку.
Известия вчера в 14:53
Политика
Асад: США ведут войну на выживание
Асад убежден, что США сражаются со всеми, кто говорит "нет" их гегемонии, даже если эти страны раньше были союзниками Вашингтона.
Аргументы недели 01:54
Происшествия
На Украине застрелили адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова
В Житомирской области Украины застрелили адвоката Святослава Пархоменко, который защищал Александра Лося — подозреваемого в убийстве бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова.
РБК вчера в 17:55
Общество
Солдаты не говорят о дедовщине в части, где Шамсутдинов устроил бойню
Газета.Ru вчера в 13:30
Общество
Утерянное послание советских воинов нашли на почте в Польше
РЕН ТВ вчера в 22:01
Шоу-бизнес
Рудковская рассказала о расставании с Плющенко
Яна Рудковская разоткровенничалась на шоу «ЯнаСупер», где рассказала об окончании отношений с Евгением Плющенко.
ИнфоСМИ 03:27
Политика
Депутат бундестага признал Крым российским
Европейские санкции против России не изменят статуса Крыма, заявил депутат бундестага от "Альтернативы для Германии" (AfD) Антон Фризен.
Газета.Ru 03:31
Футбол
«Спартак» в большинстве обыграл «Крылья Советов»
Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над самарскими «Крыльями Советов» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата России.
LiveSport.ru 09 ноября в 12:56
Общество
Сассексы и Кембриджи впервые за долгое время вышли в свет вместе
Многие уже отметили, что Кембриджи и Сассексы сидят поодаль друг от друга, однако в этом искать скрытого смысла не стоит — на официальных мероприятиях монаршие особы сидят по старшинству.
Woman.ru вчера в 04:55
Политика
НАТО заявляет, что завоюет Калининград за два дня
Кривое-зеркало.ру вчера в 15:43
Происшествия
Выпавшая с детьми из окна дома в Москве женщина оставила записку
Женщина, выпавшая с детьми из окна жилого дома на северо-востоке Москвы, оставила предсмертную записку.
РБК 03:46
Наука
Найдена связь между верой в дьявола и развитием эпидемий
Ученые обнаружили связь между верой в демонов и риском заразиться инфекцией.
Новости Рязани 08 ноября в 13:20
Политика
Путин устроил разнос из-за воровства на космодроме Восточный
Злоупотребления при строительстве космодрома Восточный не удалось пресечь по сей день, на данный момент похищены уже сотни миллионов рублей.
Lenta.ru 03:48
Общество
Вице-мэр по дорожному хозяйству Челябинска отправлен в отставку
Российская газета 03:25
Политика
Путин объяснил сокращение расходов на оборону и безопасность
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости.
РИА Новости 03:29
Транспорт
За первые два дня продано свыше 10 тысяч билетов на поезда в Крым
Красная весна вчера в 07:53
Политика
Юморист Максим Галкин смеется над политикой России и Путиным
Стоит напомнить, что Максим Галкин ведет несколько шоу на федеральном канале.
U74.Ru вчера в 01:10
Армия и оружие
Глава Минобороны Украины заявил о готовности защититься от России
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил в интервью телеканалу "1+1", что страна готова самостоятельно защититься от России в случае нападения.
Газета.Ru 01:45
Политика
Путин сделал прививку от гриппа
Президент России Владимир Путин сообщил, что сделал прививку от гриппа, и призвал всех членов кабинета министров и администрации Кремля сделать то же самое, пошутив, что в противном случае при болезни им придется прибегнуть к самострелу.
РИА Новости 03:47
Экономика
К нерешенным проблемам мусорных операторов добавились новые
Не решена проблема неплатежей – компании, отвечающие за вывоз и утилизацию мусора, не могут получить денег ни с населения, ни с организаций, констатируют авторы мониторинга.
Ведомости вчера в 15:39
Политика
Россия не станет выходить из Договора по открытому небу вслед за США
В Москве не уверены, что Вашингтон намерен выйти из Договора по открытому небу (ДОН), но готовы рассмотреть различные варианты действий в ответ на возможный демарш США, сообщил газете "Известия" заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на полях IV Московской конференции по нераспространению.
Газета.Ru 03:07
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 15:59
Игры
Sony запатентовала новый картридж для консолей
Портал LetsGoDigital рассказал о неожиданной патентной заявке Sony: компания зарегистрировала в бразильском патентном ведомстве неизвестное устройство - судя по первому изображению, это новый игровой картридж для консоли.
Gmbox.ru 02:39
Общество
Путин наградил Александру Пахмутову орденом Андрея Первозванного
Президент РФ Владимир Путин в воскресенье приехал на концерт композитора Александры Пахмутовой, чтобы поздравить ее с юбилеем.
ТАСС вчера в 09:35
Армия и оружие
Меркель призвала Европу развивать новые системы вооружений
РИА Новости вчера в 04:33
Общество
В Бийске введен режим ЧС из-за ситуации с вывозом мусора
В городе Бийске (Алтайский край) введен режим чрезвычайной ситуации из-за проблем с вывозом мусора и ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии города.
Ведомости 02:55
Кино
Назван самый популярный фильм года
Коула Спроуса назвали лучшей звездой драматических картин.
Lenta.ru 03:30