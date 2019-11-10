Политика

ИзвестияИзвестияЛяшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у РФ

Лидер украинской Радикальной партии заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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с чего всё началось
"Как оно будет реализовано на практике — через изменения в закон, постановлением правительства или каким-нибудь другим решением — узнаем вскоре", — написал он в Facebook
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РИА Новости15:21

Подробнее о событии

Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у России

РИА Новости15:21

Ляшко заявил, что Украина прекратит закупки электроэнергии у России

RT на русском18:56

Ляшко заявил о решении Киева прекратить закупать электроэнергию у России

РБК17:53

Ляшко заявил, что Украина прекратит закупки электроэнергии у России

ФАН16:46

Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у РФ

Известия20:37

Экс-депутат Ляшко: Украина откажется от российской электроэнергии

Телеканал 360°18:39

Ляшко: власти Украины решили прекратить закупать электроэнергию в России

Московский Комсомолец15:57
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Происшествия

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РЕН ТВ 13:53
Политика

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РИА Новости 18:24
Армия и оружие

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РБК 20:03
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Политика

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РИА Новости 19:21
Общество

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В польском городе Эльблонг при реконструкции здания почты строители обнаружили надпись солдат Красной армии, которая была сделана в мае 1945 года.
Известия 18:54
Космос

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Политика

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Генетики объяснили, почему раньше у людей был «иммунитет» к раку

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Актриса Аглая Шиловская извинилась, что не знала, на какой реке стоит Омск

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Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последнем разговоре

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Горбачев ответил на обвинения в «сдаче» Восточной Европы

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Олег Валерьевич Ляшко
Украинский политический деятель. Народный депутат Украины с 25 мая 2006 года по 29 августа 2019 года. Лидер Радикальной партии Олега Ляшко.
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