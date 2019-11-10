с чего всё началось

Лидер украинской Радикальной партии заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у РФ

Политика Вторая вице-спикер сената Боливии заявила, что власть переходит к ней Вторая вице-спикер сената Боливии, представитель оппозиции Жанин Аньес заявила, что верховная власть после отставки всего высшего руководства переходит к ней.

Армия и оружие Глава Минобороны Украины сообщил о готовности защититься от России Министр обороны Украины Алексей Загороднюк заявил, что страна готова «самостоятельно защититься» в случае нападения России.

Общество Леонида Якубовича прооперировали Российского телеведущего Леонида Якубович прооперировали в Москве.

Здоровье Путин раскритиковал оптимизацию медицины в регионах Президент Владимир Путин раскритиковал «схематичную» оптимизацию медицинских учреждений в регионах России.

Политика Депутат бундестага убежден, что Крым останется российским С другой стороны, Крым однозначно останется российским, это реальное положение дел.

Общество Польские строители нашли сделанную солдатами Красной армии надпись В польском городе Эльблонг при реконструкции здания почты строители обнаружили надпись солдат Красной армии, которая была сделана в мае 1945 года.

Космос Лабораторный реголит разложили на металл и газообразный кислород Исследователям удалось получить кислород и металлические сплавы путем электрохимического воздействия на имитатор лунного реголита.

Политика The Times назвала имена российских спонсоров Консервативной партии Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.

Общество Россия не вошла в топ-5 самых «пьющих» стран мира Топ-5 рейтинга составили также Австрия (11,8 литра), Франция (11,7), Чехия (11,6) и Люксембург (11,3). Шестое место поделили Латвия и Ирландия, жители которых в среднем потребляют 11,2 литра алкоголя.

Шоу-бизнес Разин рассказал, что Заворотнюк идёт на поправку Продюсер Андрей Разин заявил, что Анастасия Заворотнюк стала чувствовать себя лучше.

Политика Рябков: Россия останется в Договоре по открытому небу при выходе США Ранее директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что у России готовы ответные шаги на возможный выход США из Договора по открытому небу.

Наука Генетики объяснили, почему раньше у людей был «иммунитет» к раку Согласно статистике, в 2018 году 17 миллионов человек во всем мире заболели раком, а 9,6 миллионов умерли от онкозаболеваний.

Космос В SpaceX назвали дату запуска второй партии спутников Starlink Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 спутниками системы Starlink запланирован на 11 ноября.

Экономика Кабмин внес изменения в распределение субсидий многодетным семьям Правительство РФ утвердило изменения в распределение субсидий на ежемесячные выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка, снизив объем выделяемых средств в 17 субъектах РФ и увеличив в 21 субъекте.

Экономика Поставщики и покупатели оружия задолжали «Рособоронэкспорту» $13 млрд В 2018 году "Рособоронэкспорт" поставил за рубеж оружия и военной техники на $13,7 млрд, заявлял Чемезов.

Происшествия Житель Красноярска пропал в водах Енисея, спасая девушку Мужчина прыгнул в Енисей за девушкой, упавшей в воду с набережной в Красноярске вечером 7 ноября, они до сих пор не найдены.

Единоборства Российский боец Волков победил американца Харди на турнире UFC Российский боец смешанного стиля Александр Волков в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве победил американца Грега Харди.

Политика Горбачев ответил на обвинения в «сдаче» Восточной Европы Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил в интервью французской газете Le Figaro заявил, что не согласен с обвинениями в «сдаче» Восточной Европы.

Футбол «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» в матче Английской премьер-лиги Матч "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" в последние годы является не просто игрой тура, но и встречей всего круга Английской премьер-лиги.

Политика Американские СМИ рассказали о «худшем кошмаре» для России и Китая Возможное начало продажи Соединенными Штатами атомных подводных лодок своим союзникам станет «худшим кошмаром» для России и Китая.

Происшествия При сходе лавины в Хакасии погиб мужчина По данным СК, в 11 км от села Приисковое Орджоникидзевского района Хакасии в районе горного массива произошел сход снежной лавины, в результате чего двое мужчин, которые катались на снегоходе, оказались под снегом.

Происшествия Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок Доценту СПбГУ Олегу Соколову попытаются смягчить срок и добиться переквалификации дела на «убийство в состоянии аффекта».

Шоу-бизнес Рудковская заявила о расставании с Плющенко Недавно Плющенко променял отпуск с женой на отдых с приятелями, а Рудковская в одиночестве поехала на фестиваль "Новая Волна" в Сочи, где тесно общалась с Димой Биланом.