Политика
RT на русскомЛяшко заявил, что Украина прекратит закупки электроэнергии у России
Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что украинские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России. Как он написал на своей странице в Facebook, об этом ему сообщили его источники.
Читать в источнике
Оценить150
Подробнее о событии
Показать все источники
Ляшко заявил о решении Украины отказаться от покупки российской электроэнергии
Коммерсантъвчера в 19:55
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 02:23, Вашингтон
Политика
Новые выборы президента пройдут в Боливии
Вице-спикер сената Боливии Жанин Аньес анонсировала проведение новых президентских выборов.
Политика Сегодня вчера в 21:47
Авто
Конкурент BMW X5 от Genesis показал салон без камуфляжа
По прогнозам экспертов, после выхода на американский авторынок модель составит конкуренцию знаменитому Maybach от Mercedes.
CarsWeek.ru вчера в 00:40
Авто
Автомобили дорожают в России при падении спроса
Цены на новые автомобили в России продолжают расти даже в условиях падения спроса, причем в некоторых случаях – сразу на 10% от уровня 2018 года.
Автоновости дня вчера в 22:41
Политика
The National Interest назвал «худший кошмар» для Китая и России
Журналист Гарри Казианис в своём материале для The National Interest рассказал о «худшем кошмаре» для России и Китая, который могут реализовать власти США.
RT на русском вчера в 20:55
Общество
Россия попала в десятку самых пьющих стран мира
Россия попала в десятку стран с наиболее высоким потреблением алкоголя на душу населения.
Lenta.ru 00:53
Общество
Вильфанд пообещал по-майски тёплые ночи в европейской части России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что ночные температуры в европейской части России в начале недели будут соответствовать майским значениям.
RT на русском 00:18
Кино
Звезда «Титаника» Леонардо Ди Каприо празднует юбилей
Звезда "Титаника" Леонардо Ди Каприо празднует юбилей Сегодня Леонардо Ди Каприо отмечает 45-й день рождения.
Экспресс газета вчера в 21:30
Происшествия
Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок
Lenta.ru вчера в 21:23
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета 09 ноября в 21:15
Космос
Роскосмос анонсировал четыре новые станции системы спутниковой связи
Региональные станции спутниковой системы связи «Гонец» появятся в Мурманске, Ростове-на-Дону, Норильске и Анадыре, сообщили в Роскосмосе.
Взгляд.ру 02:10
Политика
В Германии оценили ущерб от антироссийских санкций
Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Антон Фризен рассказал о негативных последствиях антироссийских санкций для немецких предпринимателей.
ФАН вчера в 20:53
Экономика
Шесть компаний допустили к торгам по продаже здания Минэкономразвития
Шесть компаний допущены к торгам по продаже бывшего здания Минэкономразвития, говорится в протоколе об определении участников, размещенном автоматизированной системой торгов Сбербанк-АСТ.
РИА Новости 08 ноября в 11:05
Шоу-бизнес
Рудковская заявила о расставании с Плющенко
Недавно Плющенко променял отпуск с женой на отдых с приятелями, а Рудковская в одиночестве поехала на фестиваль "Новая Волна" в Сочи, где тесно общалась с Димой Биланом.
ТВ Центр вчера в 11:11
Общество
Сассексы и Кембриджи впервые за долгое время вышли в свет вместе
Многие уже отметили, что Кембриджи и Сассексы сидят поодаль друг от друга, однако в этом искать скрытого смысла не стоит — на официальных мероприятиях монаршие особы сидят по старшинству.
Woman.ru вчера в 04:55
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк отреагировала на сообщение Разина о здоровье актрисы
Близкие актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировали сообщение продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина об улучшении состояния артистки.
РИА Новости 02:08
Политика
США отказались от вечной военной помощи Украине
США не намерены помогать Украине в плане поставок летальных вооружений вечно.
БИЗНЕС Online вчера в 13:56
Экономика
«Bitcoin опередит золото». Когда монета будет стоить $500 000
Предприниматель добавил, что с момента появления актива прошло только два халвинга, в ближайшие 10 лет их будет три, а уже к следующему году ежедневный объем эмиссии криптовалюты составит около 255 BTC, годовая инфляция — менее 0,5%. Ли считает, что главная цифровая монета дефицитнее золота.
РБК 02:14
Гаджеты
Стали известны лучшие смартфоны на распродаже AliExpress
Эксперты назвали смартфоны и другие лучшие товары на распродаже AliExpress, начавшейся на сайте в 11:00 11 ноября, сообщает «Ридус».
UfacityNews.ru 01:07
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
РИА Новости вчера в 07:43
Происшествия
Бывшего главу полиции чеченского города Аргун избили около бара в Москве
Собеседник вчера в 08:16
Общество
2% россиян полностью отказались от наличных
Только 2% населения полностью отказались от наличных, свидетельствуют результаты опроса исследовательской лаборатории Левада-центра Levada Lab (есть в распоряжении РБК).
РБК вчера в 23:00
Игры
Пользователи нашли способ поиграть в Red Dead Redemption 2 за животных
CyberSport.ru 08 ноября в 06:10
Футбол
«Примем все возможные меры» – киевское «Динамо» хочет изолировать своих фанатов-расистов от общества
Украина.ру 02:14
Общество
В России предложили создать единого регулятора табачного рынка
Общественная организация «Трезвая Россия» предложила создать в России единого регулятора табачного рынка.
Известия вчера в 13:00
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Профиль 08 ноября в 12:42
ЖКХ
Российский город заполонил мусор
В Бийске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за большого количества мусора.
Lenta.ru 02:10
Политика
«Калашников» разрабатывает малогабаритные автоматы для самообороны
Концерн "Калашников" разрабатывает малогабаритные автоматы для самообороны в рамках проекта "Малыш", сообщил в интервью РИА Новости главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев.
РИА Новости 00:14
Происшествия
Водолазы не нашли останки расчленённой доцентом СПбГУ студентки
News.ru 09 ноября в 13:56
Культура
Шэрон Стоун воссоздала культовую сцену из «Основного инстинкта»
Многие помнят легендарную сцену допроса из фильма «Основной инстинкт» с участием Шэрон Стоун.
Popcornnews.ru 01:00