Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что украинские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России. Как он написал на своей странице в Facebook, об этом ему сообщили его источники.

Ляшко заявил, что Украина прекратит закупки электроэнергии у России

Политика Новые выборы президента пройдут в Боливии Вице-спикер сената Боливии Жанин Аньес анонсировала проведение новых президентских выборов.

Авто Конкурент BMW X5 от Genesis показал салон без камуфляжа По прогнозам экспертов, после выхода на американский авторынок модель составит конкуренцию знаменитому Maybach от Mercedes.

Авто Автомобили дорожают в России при падении спроса Цены на новые автомобили в России продолжают расти даже в условиях падения спроса, причем в некоторых случаях – сразу на 10% от уровня 2018 года.

Политика The National Interest назвал «худший кошмар» для Китая и России Журналист Гарри Казианис в своём материале для The National Interest рассказал о «худшем кошмаре» для России и Китая, который могут реализовать власти США.

Общество Россия попала в десятку самых пьющих стран мира Россия попала в десятку стран с наиболее высоким потреблением алкоголя на душу населения.

Общество Вильфанд пообещал по-майски тёплые ночи в европейской части России Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что ночные температуры в европейской части России в начале недели будут соответствовать майским значениям.

Кино Звезда «Титаника» Леонардо Ди Каприо празднует юбилей Звезда "Титаника" Леонардо Ди Каприо празднует юбилей Сегодня Леонардо Ди Каприо отмечает 45-й день рождения.

Политика В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.

Космос Роскосмос анонсировал четыре новые станции системы спутниковой связи Региональные станции спутниковой системы связи «Гонец» появятся в Мурманске, Ростове-на-Дону, Норильске и Анадыре, сообщили в Роскосмосе.

Политика В Германии оценили ущерб от антироссийских санкций Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Антон Фризен рассказал о негативных последствиях антироссийских санкций для немецких предпринимателей.

Экономика Шесть компаний допустили к торгам по продаже здания Минэкономразвития Шесть компаний допущены к торгам по продаже бывшего здания Минэкономразвития, говорится в протоколе об определении участников, размещенном автоматизированной системой торгов Сбербанк-АСТ.

Шоу-бизнес Рудковская заявила о расставании с Плющенко Недавно Плющенко променял отпуск с женой на отдых с приятелями, а Рудковская в одиночестве поехала на фестиваль "Новая Волна" в Сочи, где тесно общалась с Димой Биланом.

Общество Сассексы и Кембриджи впервые за долгое время вышли в свет вместе Многие уже отметили, что Кембриджи и Сассексы сидят поодаль друг от друга, однако в этом искать скрытого смысла не стоит — на официальных мероприятиях монаршие особы сидят по старшинству.

Шоу-бизнес Семья Заворотнюк отреагировала на сообщение Разина о здоровье актрисы Близкие актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировали сообщение продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина об улучшении состояния артистки.

Политика США отказались от вечной военной помощи Украине США не намерены помогать Украине в плане поставок летальных вооружений вечно.

Экономика «Bitcoin опередит золото». Когда монета будет стоить $500 000 Предприниматель добавил, что с момента появления актива прошло только два халвинга, в ближайшие 10 лет их будет три, а уже к следующему году ежедневный объем эмиссии криптовалюты составит около 255 BTC, годовая инфляция — менее 0,5%. Ли считает, что главная цифровая монета дефицитнее золота.

Гаджеты Стали известны лучшие смартфоны на распродаже AliExpress Эксперты назвали смартфоны и другие лучшие товары на распродаже AliExpress, начавшейся на сайте в 11:00 11 ноября, сообщает «Ридус».

Общество 2% россиян полностью отказались от наличных Только 2% населения полностью отказались от наличных, свидетельствуют результаты опроса исследовательской лаборатории Левада-центра Levada Lab (есть в распоряжении РБК).

Общество В России предложили создать единого регулятора табачного рынка Общественная организация «Трезвая Россия» предложила создать в России единого регулятора табачного рынка.

ЖКХ Российский город заполонил мусор В Бийске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за большого количества мусора.

Политика «Калашников» разрабатывает малогабаритные автоматы для самообороны Концерн "Калашников" разрабатывает малогабаритные автоматы для самообороны в рамках проекта "Малыш", сообщил в интервью РИА Новости главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев.