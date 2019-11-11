Политика
RT на русскомЛяшко заявил, что Украина прекратит закупки электроэнергии у России
Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что украинские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России. Как он написал на своей странице в Facebook, об этом ему сообщили его источники.
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Ляшко заявил о решении Украины отказаться от покупки российской электроэнергии
Коммерсантъвчера в 19:55
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В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам заключения за растрату
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RT на русском вчера в 21:45
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Матч чемпионата Украины «Динамо» — «Шахтёр» был прерван из-за расизма
Капитан донецкого «Шахтёра» Тайсон подвергся расистским оскорблениям с трибун во время матча 14-го тура Украинской премьер-лиги с «Динамо» (1:0).
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Здоровье
В Магадане впервые прооперировали пациента с ишемическим инсультом
Новую методику эндоваскулярного лечения острого ишемического инсульта впервые применили специалисты рентгенохирургического отделения Магаданской областной больницы.
MagadanMedia.ru вчера в 23:15
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Пассивный кулер MonsterLabo The Heart весит три килограмма
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Разин рассказал, что Заворотнюк идёт на поправку
Продюсер Андрей Разин заявил, что Анастасия Заворотнюк стала чувствовать себя лучше.
Аргументы недели 09 ноября в 23:19
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Юморист Максим Галкин смеется над политикой России и Путиным
Стоит напомнить, что Максим Галкин ведет несколько шоу на федеральном канале.
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Шоу-бизнес
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Недавно Плющенко променял отпуск с женой на отдых с приятелями, а Рудковская в одиночестве поехала на фестиваль "Новая Волна" в Сочи, где тесно общалась с Димой Биланом.
ТВ Центр вчера в 11:11
Политика
Асад рассказал об американской политике «проб и ошибок»
Ранее Асад заявлял, что Дональд Трамп стал лучшим президентом США, но не из-за своей политики, а из-за прозрачности заявлений.
RT на русском 00:37
Политика
Американские СМИ назвали «худший кошмар» для Китая и России
Журнал The National Interest назвал возможное начало продажи США союзникам атомных подводных лодок "худшим кошмаром" для России и Китая.
РИА Новости вчера в 17:02
Общество
Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году
В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
Газета.Ru вчера в 20:50
Общество
Чубайс прокомментировал свои слова о лентяях в СССР
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс назвал свои заявления о жизни в СССР, прозвучавшие в документальном фильме Алексея Пивоварова «Гибель империи», передергиванием.
Известия 09 ноября в 09:39
Здоровье
Врач предупредил о вреде свеклы при некоторых болезнях
Хотя свекла и считается очень полезным овощем, при некоторых болезнях от ее употребления лучше отказаться.
MedikForum.ru вчера в 10:52
Политика
В Боливии проведут новые выборы президента
Оппозиционный вице-спикер сената Боливии Жанин Аньес, принявшая на себе управление страной, заявила, что проведет новые президентские выборы.
РИА Новости вчера в 19:29
Космос
Американский спутник TESS сделал панораму Млечного пути
Сусанин 09 ноября в 13:39
Происшествия
Камера сняла преподавателя СПбГУ, выбрасывающего возлюбленную в реку
Следствие считает, что специалисты могут обнаружить в воде пакет, мешок и баул, которые Олег Соколов выкинул в реку.
Piter.tv вчера в 22:50
Происшествия
Адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова застрелили на Украине
На Украине был застрелен адвокат Святослав Пархоменко, защищавший подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова - Александра Лося.
Газета.Ru вчера в 18:58
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«Почта России» сократит сроки доставки посылок
"Почта России" вводит новые нормативы скорости доставки посылок на 7800 направлениях.
РИА Новости вчера в 23:19
Футбол
КДК РФС рассмотрит высказывания Гончаренко в адрес арбитров
Спорт-Экспресс вчера в 13:16
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Sport24.ru вчера в 15:54
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NASA расшифровало необычный сигнал из дальнего космоса
iReactor 08 ноября в 19:44
Здоровье
В Башкирии есть проблемы с записью на прием к врачам
Во время совещания в правительстве РБ обсудили проблему записи на прием в медицинские учреждения Башкирии.
Общественная электронная газета 00:47
Кино
«Семейка Аддамс» возглавила российский прокат в эти выходные
Американская анимационная комедия «Семейка Аддамс» уже вторую неделю подряд возглавляет российский прокат.
iReactor вчера в 17:26
Происшествия
В Приморье спасли пропавшего дайвера, который двое суток провел в море
РИА Новости вчера в 03:20
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета 09 ноября в 21:15
Политика
Мазур впервые отреагировал на свое задержание в Польше по запросу РФ
Заместитель командира УНА-УНСО (организация запрещена в РФ — "Газета.Ru") Игорь Мазур, которого ранее задержали в Польше, впервые дал комментарий после инцидента и рассказал, почему его задержали.
Газета.Ru вчера в 21:38
Общество
Скончался Павел Пичугин, известный как «Паша Фейсконтроль»
Радио Маяк вчера в 08:06