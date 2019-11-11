Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что украинские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России. Как он написал на своей странице в Facebook, об этом ему сообщили его источники.

Ляшко заявил, что Украина прекратит закупки электроэнергии у России

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