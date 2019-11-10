с чего всё началось

Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что украинские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России. Как он написал на своей странице в Facebook, об этом ему сообщили его источники.

Ляшко заявил, что Украина прекратит закупки электроэнергии у России

Армия и оружие Глава Минобороны Украины сообщил о готовности защититься от России Министр обороны Украины Алексей Загороднюк заявил, что страна готова «самостоятельно защититься» в случае нападения России.

Экономика Правительство согласовало сделку по консолидации «Ростелекомом» Tele2 В правительстве 8 ноября подписали директиву по сделке по консолидации «Ростелекомом» Tele2.

Политика РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Политика Польша передала задержанного Мазура на поруки украинскому консулу Украинского националиста Игоря Мазура передали на поруки консулу Украины в Люблине, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Политика В Боливии пройдут новые президентские выборы – Моралес Боливия готовится к проведению новых президентских выборов на фоне массовых протестов в стране и после публикации предварительного доклада Организации американских государств о проверке подсчета голосов.

Авто Haval объявила цены на купе-кроссовер Haval F7x для России Напомним, что Haval F7x стал вторым автомобилем, производимым в России после обычной версии кроссовера Haval F7.

Космос Ученые создали самую подробную модель образования галактик Ученым впервые удалось увидеть в деталях образование галактик и их развитие после Большого взрыва.

Происшествия Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам колонии за растрату Бывшего ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Сергея Иванца признали виновным в растрате более 20 млн рублей.

Политика В США заявили об отсутствии гарантий вечной военной помощи Украине Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединённые Штаты не готовы вечно оказывать Украине военную помощь и надеются на договорённости между Киевом и Москвой.

Фигурное катание Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Китае Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золото на этапе Гран-при по фигурному катанию в Китае, который проходил в городе Чунцин.

Происшествия Адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова застрелили на Украине На Украине был застрелен адвокат Святослав Пархоменко, защищавший подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова - Александра Лося.

Шоу-бизнес Кристина Асмус заплакала из-за травли после съемок в эротической сцене Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кристина Асмус после травли за «Текст» решила отказаться от роли в новом фильме, где ей предстояло сниматься в нижнем белье.

Футбол «Ливерпуль» упрочил лидерство в АПЛ, обыграв «Манчестер Сити» Игра состоялась в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Победу одержали хозяева поля 3:1. Счет на 6-й минуте открыли футболисты «Ливерпуля».

Общество «Аэрофлот» начал продажу билетов по плоским тарифам на 2020 год Группа «Аэрофлот» открыла продажу билетов по плоским тарифам на рейсы, которые будут выполняться между Москвой и городами Дальнего Востока в 2020 году.

Космос Ученый показал, как вращаются планеты Солнечной системы 10.11.2019 Большинство планет Солнечной системы вращается против часовой стрелки. Исключением являются только Венера и Уран.

Технологии Российская компания создала систему, позволяющую снять запрет на пронос жидкости в самолет Сканер безопасности, способный распознавать содержимое емкостей, разработала российская компания "Ратэк", что в будущем позволит провозить жидкости в самолетах, рассказал РИА Новости президент некоммерческого партнерства "Руссофт", руководитель рабочей группы SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Валентин Макаров.

Политика Внеочередные парламентские выборы пройдут в Испании В Испании в воскресенье пройдут внеочередные парламентские выборы, которые призваны вывести страну из политического кризиса.

Армия и оружие В США рассказали о «худшем кошмаре» для России Журнал The National Interest назвал возможное начало продажи США союзникам атомных подводных лодок "худшим кошмаром" для России и Китая.