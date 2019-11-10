Политика
RT на русскомЛяшко заявил, что Украина прекратит закупки электроэнергии у России
Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что украинские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России. Как он написал на своей странице в Facebook, об этом ему сообщили его источники.
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с чего всё началось
"Как оно будет реализовано на практике — через изменения в закон, постановлением правительства или каким-нибудь другим решением — узнаем вскоре", — написал он в Facebook.РИА Новости15:21
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Армия и оружие
Глава Минобороны Украины сообщил о готовности защититься от России
Министр обороны Украины Алексей Загороднюк заявил, что страна готова «самостоятельно защититься» в случае нападения России.
РБК 20:03
Музыка
Определены песни, которые не надоедает слушать до конца
Слово и Дело 07 ноября в 19:12
Экономика
Правительство согласовало сделку по консолидации «Ростелекомом» Tele2
В правительстве 8 ноября подписали директиву по сделке по консолидации «Ростелекомом» Tele2.
РБК 18:47
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 15:59
Кино
На «Золотой глобус» претендуют сразу шесть российских фильмов
Росбалт вчера в 00:00
Автоспорт
«Судейский беспредел» вынудит Квята стать новым Аленом Простом
Следовательно, Дане, вероятнее всего, реально поможет смена стиля вождения в сторону Алена Проста.
Версия.Инфо 10:04
Политика
Польша передала задержанного Мазура на поруки украинскому консулу
Украинского националиста Игоря Мазура передали на поруки консулу Украины в Люблине, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
РИА Новости 09:10
Политика
В Боливии пройдут новые президентские выборы – Моралес
Боливия готовится к проведению новых президентских выборов на фоне массовых протестов в стране и после публикации предварительного доклада Организации американских государств о проверке подсчета голосов.
Экономика сегодня 07:18
Авто
Haval объявила цены на купе-кроссовер Haval F7x для России
Напомним, что Haval F7x стал вторым автомобилем, производимым в России после обычной версии кроссовера Haval F7.
Газета DAILY 08 ноября в 06:38
Шоу-бизнес
Ольга Бузова призналась, что для нее главное в отношениях
Певица сказала, что самым важным для нее является любить самой.
Независимый публицист 13:08
Космос
Ученые создали самую подробную модель образования галактик
Ученым впервые удалось увидеть в деталях образование галактик и их развитие после Большого взрыва.
Известия 08 ноября в 09:39
Шоу-бизнес
Юлия Снигирь впервые высказалась о тайной свадьбе с Цыгановым
36-летняя Юлия Снигирь не любит, когда в обществе обсуждают ее личную жизнь.
Телепрограмма вчера в 12:17
Происшествия
Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам колонии за растрату
Бывшего ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Сергея Иванца признали виновным в растрате более 20 млн рублей.
Газета.Ru 20:00
Политика
В США заявили об отсутствии гарантий вечной военной помощи Украине
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединённые Штаты не готовы вечно оказывать Украине военную помощь и надеются на договорённости между Киевом и Москвой.
RT на русском 12:13
Фигурное катание
Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Китае
Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золото на этапе Гран-при по фигурному катанию в Китае, который проходил в городе Чунцин.
Коммерсантъ вчера в 05:31
Происшествия
Адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова застрелили на Украине
На Украине был застрелен адвокат Святослав Пархоменко, защищавший подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова - Александра Лося.
Газета.Ru 18:58
Происшествия
В Петербурге продолжили поиск останков предполагаемой жертвы Соколова
RT на русском 04:06
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
Rusarminfo.ru вчера в 07:11
Шоу-бизнес
Кристина Асмус заплакала из-за травли после съемок в эротической сцене
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кристина Асмус после травли за «Текст» решила отказаться от роли в новом фильме, где ей предстояло сниматься в нижнем белье.
Пятый канал 08 ноября в 22:46
Футбол
«Ливерпуль» упрочил лидерство в АПЛ, обыграв «Манчестер Сити»
Игра состоялась в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Победу одержали хозяева поля 3:1. Счет на 6-й минуте открыли футболисты «Ливерпуля».
NewInform 14:12
Общество
«Аэрофлот» начал продажу билетов по плоским тарифам на 2020 год
Группа «Аэрофлот» открыла продажу билетов по плоским тарифам на рейсы, которые будут выполняться между Москвой и городами Дальнего Востока в 2020 году.
РБК 08 ноября в 11:14
Космос
Ученый показал, как вращаются планеты Солнечной системы
10.11.2019 Большинство планет Солнечной системы вращается против часовой стрелки. Исключением являются только Венера и Уран.
Портал Поиск 11:04
Технологии
Российская компания создала систему, позволяющую снять запрет на пронос жидкости в самолет
Сканер безопасности, способный распознавать содержимое емкостей, разработала российская компания "Ратэк", что в будущем позволит провозить жидкости в самолетах, рассказал РИА Новости президент некоммерческого партнерства "Руссофт", руководитель рабочей группы SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Валентин Макаров.
ПРАЙМ 19:25
Политика
Внеочередные парламентские выборы пройдут в Испании
В Испании в воскресенье пройдут внеочередные парламентские выборы, которые призваны вывести страну из политического кризиса.
Интерфакс вчера в 21:45
Армия и оружие
В США рассказали о «худшем кошмаре» для России
Журнал The National Interest назвал возможное начало продажи США союзникам атомных подводных лодок "худшим кошмаром" для России и Китая.
РИА Новости 17:02
Политика
Премьер Польши раскритиковал ЕС за поддержку «Северного потока — 2»
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил страны Евросоюза в поддержке строительства газопровода "Северный поток — 2".
РИА Новости 15:00
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
Коммерсантъ вчера в 16:04
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима
Климатическая зима наступит только с середины декабря.
Российская газета 09:11
Космос
Virgin Galactic и Under Armour показали скафандр для космических туристов
Афиша Daily 07 ноября в 19:01
Общество
Минюст предложил ограничить число звонков от роботов-коллекторов
Минюст России совместно с Федеральной службой судебных приставов разрабатывает проект федерального закона «О взыскании», направленного на ограничение числа звонков должникам от роботов-коллекторов.
RT на русском 13:49