Общество

Газета.RuГазета.RuЛяшко заявил о газовом обмане украинцев

Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ. Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина". Он отметил, что Киев называет снижение цен на газ своим достижением, однако "в этом нет никакой заслуги власти".
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Олег Ляшко
Сегодня мы платим немного меньшую цену на газ. В этом нет никакой заслуги власти. Когда премьер, когда правительство, когда они все рассказывают, какие они хорошие, потому что снизили цену на газ, это обман людей. Цена в платежках немного снизилась по одной причине: потому что упала цена в Европе.
— Олег ЛяшкоРИА Новости 20:04

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