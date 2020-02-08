с чего всё началось

Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ. Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина". Он отметил, что Киев называет снижение цен на газ своим достижением, однако "в этом нет никакой заслуги власти".

Экономика Старовойт не пустил новые свинокомплексы «Мираторга» в Курскую область О новых договоренностях с компанией - производителем мяса, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил на своей странице в соцсетях Глава Курской области Роман Старовойт заявил, что решение связано с мнением местных жителей – они выступали категорически против строительства, и он договорился с руководством "Мираторга" о переносе семи объектов.

Экономика Дерипаска раскритиковал снижение ЦБ ключевой ставки Накануне Дерипаска в своем канале высказался о важности снижения регулятором ключевой ставки "до адекватных глобальному тренду 4,5%, а не на очередные позорные 0,25%".

Энергетика РФ и Белоруссия договорились по поставкам нефти и газа Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров в Сочи пришли к соглашению сохранить условия поставок российских нефти и газа.

Политика Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях между странами Новый посол США в России Джон Салливан заявил, что отношения между странами достигли низшей точки за последние 30 лет — то есть за всю постсоветскую историю Российской Федерации и за весь период с конца холодной войны.

Общество В Китае американец умер от коронавируса Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 34,5 тысячи человек, из них 722 умерли.

Общество В Праге площадь перед посольством России назовут в честь Немцова Власти Праги намерены переименовать площадь Pod kaštany (Под каштанами), на которой расположено посольство России в Чехии, в площадь Бориса Немцова, сообщил в пятницу журналистам приматор (глава) столицы Зденек Гржиб.

Технологии Microsoft выпустила обновление для Windows 7 Компания Microsoft выпустила обновление для Windows 7, исправляющее ошибку в финальной версии операционной системы, сообщает 8 февраля Windows Latest.

Происшествия Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Айрат Хайруллин Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Госдумы (член партии «Единая Россия»), зампредседателя думского комитета по аграрным вопросам Айрат Хайруллин, сообщают «РИА Новости», ТАСС и РБК со ссылкой на источники.

Политика Путин и Мишустин поздравили РУДН с 60-летием Президент Владимир Путин и глава правительства Михаил Мишустин поздравили с 60-летним юбилеем преподавателей, учащихся и выпускников Российского университета дружбы народов (РУДН).

Политика Экстрадированный во Францию Винник начал выходить из голодовки Посол России в Париже Алексей Мешков сообщил, что экстрадированный из Греции во Францию россиянин Александр Винник начал выходить из голодовки.

Фигурное катание Короткую программу на первенстве России выиграли юниорки Тутберидзе Короткая программа 1. Камила Валиева — 78,50 2. Дарья Усачева — 73,77 3. Софья Акатьева — 69,22 4. Софья Самоделкина — 68,38 5. Аделия Петросян — 68,20 6. Майя Хромых — 67,68 В Саранске зрительская посещаемость переживает невиданные колебания.

Шоу-бизнес Дарья Мороз назвала причину развода с Богомоловым Российская актриса театра и кино Дарья Мороз в интервью журналу "ОК!" рассказала о разводе с режиссером Константином Богомоловым.

Единоборства Как Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию В Москве в кинотеатре «Октябрь» состоялась пресс-конференция с участием Александра Емельяненко и Магомеда Исмалова, которые менее чем через два месяца сразятся на турнире ACA 107.

Космос NASA обнаружило в ионосфере Марса аномальные явления Сотрудники NASA после изучения изображений Марса обнаружили, что на планете существуют аномалии способные блокировать сигналы радиоточек.