Общество
Газета.RuЛяшко заявил о газовом обмане украинцев
Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ. Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина". Он отметил, что Киев называет снижение цен на газ своим достижением, однако "в этом нет никакой заслуги власти".
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Власти Украины обманывают граждан страны, объясняя причины изменения цен на газ – такое заявление сделал в эфире телеканала "112 Украина" бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко.Вести.Ru02:52
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