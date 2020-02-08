Общество
Газета.RuЛяшко заявил о газовом обмане украинцев
Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ. Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина". Он отметил, что Киев называет снижение цен на газ своим достижением, однако "в этом нет никакой заслуги власти".
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