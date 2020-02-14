с чего всё началось

Бенжамен Гриво, который считался любимчиком президента Франции Эммануэля Макрона в мэрской гонке Парижа, снял свою кандидатуру из-за компрометирующего видео, опубликованного художником-акционистом Петром Павленским.

Общество Жителям Уханя запретили покидать свои микрорайоны из-за коронавируса Администрация китайского города Ухань, где зафиксирован главный очаг вспышки нового коронавируса, напомнила жителям о введении жесткого карантина на территории всех жилых комплексов, указав на необходимость соблюдения установленных правил.

Здоровье Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Египте Напомним, о появлении коронавируса нового типа стало известно в конце декабря прошлого года после первых случаев заражения, выявленных в китайском городе Ухань.

Политика Захарова рассказала о словах Помпео по итогам встречи с Лавровым Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала итоги встречи главы ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на полях Мюнхенской конференции.

Происшествия Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.

Наука Австралийские сумчатые оказались особенно уязвимы к волнам жары Эксперименты на сумчатых мышах помогли экологам выяснить, что сумчатые млекопитающие крайне плохо переносят резкие перепады температур, а также длительные волны жары, которые часто поражают Австралию в последние годы.

Политика День голосования по конституции станет выходным Президент РФ Владимир Путин заявил, что голосование по изменению конституции должно состояться в будний день, который будет объявлен выходным.

Политика «Ъ»: согласие Великобритании на встречу лидеров СБ ООН зависит от США Великобритания согласится принятия участие в предложенной президентом России Владимиром Путиным встрече лидеров постоянных членов Совета безопасности (СБ) ООН, если на встречу согласятся США, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в государственных структурах России.

Экономика Доходы членов правления «Газпрома» снизились вдвое Издание отметило, что большую часть премий члены правления получают одномоментно — либо в первом, либо во втором квартале года, когда топ-менеджеры получают годовые бонусы.

Футбол Голевая передача Головина помогла «Монако» обыграть «Монпелье» Футболист сборной России и "Монако" Александр Головин отметился голевой передачей в матче 25-го тура чемпионата Франции и помог своей команде переиграть дома "Монпелье".

Экономика Мишустин поручил информировать граждан о рефинансировании ипотеки Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил наладить систему информирования граждан о возможности рефинансирования ипотечных кредитов.