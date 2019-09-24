Краснодарский производитель мороженого, "Кореновский молочно-консервный комбинат" построит цех для выпуска мороженого на экспорт, сообщил "Интерфаксу" вице-губернатор региона Андрей Коробка. Мороженое "Коровка из Кореновки" президент Владимир Путин дважды покупал на авиасалонах МАКС.

с чего всё началось

Производитель мороженого "Кореновский молочно-консервный комбинат", которое покупал президент России Владимир Путин на авиасалоне МАКС, откроет цех для выпуска продукции на экспорт. Об этом "Интерфаксу" сообщил вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка.

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