Экономика
Будущее России. Национальные проектыЛюбимое мороженое Владимира Путина выйдет на экспорт
Производитель мороженого "Кореновский молочно-консервный комбинат", которое покупал президент России Владимир Путин на авиасалоне МАКС, откроет цех для выпуска продукции на экспорт. Об этом "Интерфаксу" сообщил вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка.
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Краснодарский производитель мороженого, "Кореновский молочно-консервный комбинат" построит цех для выпуска мороженого на экспорт, сообщил "Интерфаксу" вице-губернатор региона Андрей Коробка. Мороженое "Коровка из Кореновки" президент Владимир Путин дважды покупал на авиасалонах МАКС.Интерфаксвчера в 08:40
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