Экономика

Будущее России. Национальные проектыБудущее России. Национальные проектыЛюбимое мороженое Владимира Путина выйдет на экспорт

Производитель мороженого "Кореновский молочно-консервный комбинат", которое покупал президент России Владимир Путин на авиасалоне МАКС, откроет цех для выпуска продукции на экспорт. Об этом "Интерфаксу" сообщил вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Производитель мороженого, которое покупал Путин, построит цех под экспорт

Краснодарский производитель мороженого, "Кореновский молочно-консервный комбинат" построит цех для выпуска мороженого на экспорт, сообщил "Интерфаксу" вице-губернатор региона Андрей Коробка. Мороженое "Коровка из Кореновки" президент Владимир Путин дважды покупал на авиасалонах МАКС.
Интерфаксвчера в 08:40

Подробнее о событии

«Коровка из Кореновки» отправится за рубеж

Петербургский дневниквчера в 17:13

Производитель мороженого, которое покупал Путин, построит цех под экспорт

Интерфаксвчера в 08:40

Любимое мороженое Путина выйдет на мировой рынок

Телеканал 360°вчера в 14:35

Любимым мороженым Путина накормят заграницу

Lenta.ruвчера в 13:15

Производитель понравившегося Путину мороженого построит цех под экспорт

Ведомостивчера в 09:53

Производитель купленного Путиным мороженого построит цех на экспорт

Взгляд.рувчера в 09:42

Любимое мороженое Путина хотят делать на экспорт

News.ruвчера в 16:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 04:57, Вашингтон
Политика

Путин и Мадуро проводят переговоры в Кремле

ТАСС 04:40
Политика

Украинского политолога Ковтуна вновь изгнали из студии «России 1»

Украинского политолога Ковтуна возмутило обсуждение в студии российского телеканала коррупции на Украине.
Вести.Ru вчера в 17:32
Гаджеты

Xiaomi обернула смартфон Mi Mix Alpha экраном

Компания Xiaomi показала пополнение линейки Mi Mix с необычным экраном — Mi Mix Alpha.
News.ru вчера в 04:49
Транспорт

МВД поддержало идею о снижении порога превышения скорости

МВД поддерживает идею о снижении ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости как минимум до ранее установленных значений в 10 км/ч, заявил замглавы ГИБДД Владимир Кузин в эфире «Авторадио» в среду, 25 сентября.
Известия 04:08
Политика

Проведение американской лотереи грин-карт предложили запретить в РФ

В Госдуме допустили запрет проведения американской лотереи грин-карт в России.
Известия вчера в 18:16
Кино

От России на «Оскар» выдвинут фильм «Дылда»

В городе R вчера в 14:04
Происшествия

На складе боеприпасов в Донецке возник пожар

Вести.Ru 04:11
Гаджеты

Уникальный пятиядерный процессор Intel Lakefield засветился в тесте

В начале года компания Intel представила уникальное решение — пятиядерный процессор Lakefield.
iXBT.com 03:10
Армия и оружие

В России начали серийное производство аналогов американской винтовки AR-15

Российская компания ORSIS наладила серийное производство винтовки ORSIS-AR15J, которая является аналогом одного из самых популярных образцов американского стрелкового оружия — полуавтоматической винтовки AR-15, сообщил РИА Новости официальный представитель компании.
РИА Новости вчера в 20:36
Армия и оружие

Силовики обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР

Украинские силовики в среду обстреляли окраины Донецка из минометов и артиллерии, выпущено 35 мин и снарядов, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
РИА Новости 02:20
Футбол

Тренер «Монако» отметил прогресс Головина

Главный тренер футбольного клуба "Монако" Леонарду Жардим прокомментировал игру российского полузащитника Александра Головина в матче чемпионата Франции с "Ниццей".
РИА Новости 02:27
Происшествия

В Тюменской области открыли дело после похищения младенца няней

Следователи в Тюменской области возбудили уголовное дело по факту похищения малолетнего ребенка (п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ).
РБК 04:23
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление

Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.
Южный Федеральный вчера в 12:40
Театры

Пласидо Доминго уходит из «Метрополитен Оперы» после обвинений

Оперный певец Пласидо Доминго не будет участвовать в постановках нью-йоркской "Метрополитен Оперы", передает РИА "Новости" со ссылкой на заявление театра.
Газета.Ru 03:31
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре

Ранее Гидрометцентр России представил долгосрочный прогноз на осенне-зимний период 2019-2020 годов.
Российская газета вчера в 22:00
Здоровье

Ученые рассказали, почему нельзя пить таблетки от давления по утрам

Токсичные составляющие лекарства вызывают повышенную концентрацию в печени фермента энзима, уровень которого довольно высок в первой половине дня.
Народные новости вчера в 19:01
Политика

Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа

Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 17:45
Автоспорт

Два Шумахера выступят на гонках в Сочи

Во время российского этапа Гран-при России в Сочи, который пройдет с 27 по 29 сентября, в заездах примут участие сын и племянник гонщика Михаэля Шумахера.
Кубань 24 вчера в 11:17
Общество

МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений

В рамках реорганизации будут ликвидированы 578 учреждений, среди них есть пожарно-спасательные подразделения, центры управления кризисными ситуациями, центры Государственной инспекции по маломерным судам и центры материально-технического обеспечения, сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ вчера в 16:51
Происшествия

В Москве преступники с молотком отобрали у мужчины 20 миллионов рублей

В столичном районе Люблино четверо неизвестных напали на мужчину и отняли у него рюкзак почти с 20 миллионами рублей, сообщили РИА Новости в московском главке МВД.
РИА Новости 01:40
Энергетика

Новак объяснил суть предложения по соглашению «Газпрома» и «Нафтогаза»

Министр энергетики Александр Новак пояснил журналистам, что подразумевается под «нулевым вариантом» мирового соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом» по Стокгольмскому арбитражу.
Известия 04:13
Футбол

Луч — Динамо 0:0 (1-й тайм)

«Динамо» отправилось на матч 1/16 финала Олимп-Кубка России против «Луча».
Спорт-Экспресс вчера в 14:27
Происшествия

Стали известны дата и место прощания с экс-мэром Новокуйбышевска

Самара-ГИС 02:29
Авто

Volkswagen представит в России новый Jetta

Volkswagen представит в России новый Jetta.
Aobe.ru вчера в 16:37
Происшествия

На Ставрополье, предположительно, пропал легкомоторный самолет

ТАСС 02:45
Авто

Honda представила новый кроссовер Breeze

Компания Honda официально представила новый среднеразмерный кроссовер Breeze, который, по сути, представляет собой аналог Honda CR-V нынешнего поколения.
Новые автомобили вчера в 21:41
Политика

Зеленский не попал в список выступающих в главном зале ГА ООН

Известия вчера в 09:47
Происшествия

Московский суд наложил арест на компьютерную программу

Лефортовский районный суд Москвы едва ли не впервые в истории российского судопроизводства наложил арест на компьютерную программу, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Ведомости 04:04
Общество

Аккаунт Рамзана Кадырова в Instagram стал лидером по числу лайков

Lenta.ru 03:47
Происшествия

Первый замглавы Екатеринбурга стал фигурантом уголовного дела

В отношении первого замглавы Екатеринбурга Александра Ковальчика возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, рассказал "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 04:05
Как работают Яндекс.Новости?
Главное