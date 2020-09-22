Коронавирус
КоммерсантъЛюбимова самоизолировалась после госпитализации отца с коронавирусом
Министр культуры Ольга Любимова ушла на самоизоляцию после госпитализации ее отца ректора Театрального училища имени Щепкина Бориса Любимова с COVID-19. Госпожа Любимова сама ранее переболела коронавирусом.
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с чего всё началось
Министр культуры РФ Ольга Любимова ушла на самоизоляцию, поскольку у ее отца, ректора Высшего театрального училища им М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России Бориса Любимова обнаружен коронавирус. Об этом ТАСС сообщила во вторник пресс-секретарь министра Анна Усачева.ТАСС14:40
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