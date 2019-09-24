Экономика

Lenta.ruLenta.ruЛюбимым мороженым Путина накормят заграницу

Краснодарский «Кореновский молочно-консервный комбинат», который, как считает президент России Владимир Путин, делает самое вкусное мороженое в стране, откроет цех для экспортных поставок. Об этом «Интерфаксу» рассказал вице-губернатор региона Андрей Коробка.
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Любимое мороженое Путина хотят делать на экспорт

News.ru16:32

Производитель мороженого, которое покупал Путин, построит цех под экспорт

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Любимым мороженым Путина накормят заграницу

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Производитель понравившегося Путину мороженого построит цех под экспорт

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Производитель купленного Путиным мороженого построит цех на экспорт

Взгляд.ру09:42

Любимое мороженое Путина выйдет на мировой рынок

Телеканал 360°14:35

«Кореновский молочно-консервный комбинат» увеличит производство мороженого для реализации на экспорт - власти Кубани

Интерфакс - Россия08:08
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