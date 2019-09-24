Экономика

Взгляд.руВзгляд.руПроизводитель купленного Путиным мороженого построит цех на экспорт

Краснодарская компания «Кореновский молочно-консервный комбинат», чье мороженое «Коровка из Кореновки» на авиасалонах МАКС дважды покупал президент Владимир Путин, построит цех для выпуска мороженого на экспорт. Об этом рассказал вице-губернатор региона Андрей Коробка.
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